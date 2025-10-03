október 3., péntek

Labdarúgás

8 órája

Újabb idegenbeli rangadó vár a listavezetőre a megyeegyben

Címkék#Sándorfalva#SZEOL SC-FK Szeged#Clean Star Complex Dorozsma

Az első öt helyezettből négy is egymással találkozik a labdarúgó vármegyei I. osztály hétvégi fordulójában, a Sándorfalva Dorozsmára, a Tiszasziget pedig Algyőre látogat. A másod- és harmadosztály éllovasa is hazai környezetben játszik, mutatjuk a vármegyei futball hétvégi programját.

Vajgely Pál

Az elmúlt fordulóban elveszítette hibátlan mérlegét a vármegyei I. osztályban a Sándorfalva, miután döntetlent játszott a Tiszasziget otthonában. Az éllovasra most egy újabb derbi vár a vármegyei futball hétvégéje során, hiszen az ötödik Kiskundorozsma vendége lesz, miközben a második Tiszasziget és a harmadik Algyő utóbbi pályaválasztásával találkozik egymással. 

A sötétmezes Sándorfalva ezúttal Dorozsmára utazik a vármegyei futball hétvégéjén.
A sötétmezes Sándorfalva ezúttal Dorozsmára utazik a vármegyei futball hétvégéjén. Fotó: Török János

A II. osztályban immáron egyedül áll a tabella élén a Mindszent, amely az újonc Domaszék ellen folytatja a bajnokságot, míg ez a hétvége egy fontos alsóházi meccset is hoz a St. Mihály–Tömörkény párosítással. A harmadik ligában a továbbra is hibátlan Földeák hazai pályán szerepelhet, míg a szintén pontveszteség nélkül álló Székkutas szabadnapos. 

A vármegyei futball hétvégi programja

Vármegyei I. osztály, szombat, 15 óra: M-Perfect Home-Algyő–Tiszasziget, Szentesi Kinizsi–SZEOL SC-FK Szeged, Makó–Deszk, Clean Star Complex Dorozsma–Sándorfalva. 17 óra: Hódmezővásárhelyi TUS–Csongrád-Draxi Gép-Kft. Vasárnap, 15 óra: DB Futball Bordány–Kéménygyártó Mórahalom VSE. 

Vármegyei II. osztály, szombat, 13 óra: Röszke–Algyő, Balástya–Ásotthalom, Csanytelek–UTC. 15 óra: Mindszent–Domaszék. Vasárnap, 15 óra: St. Mihály–Tömörkény, Tiszasziget II.–Öttömös. 16 óra: Csengele–Mártély. 

Vármegyei III. osztály, szombat, 15 óra: Zsombó–Makó FC-Duocor-Givaudan, Apátfalva–Sándorfalva II., Forráskút–Mórahalom II., Kistelek–Kiszombor. Vasárnap, 15 óra: Földeák–Hódmezővásárhelyi TUS II., Üllés–Pusztamérges. A Székkutas szabadnapos. 

Vármegyei IV. osztály, Ho­­mokháti csoport, szombat, 15 óra: Ópusztaszer–Tömörkény II. Vasárnap, 10 óra: Pázsit SE–Balástya II. 15 óra: Csanytelek II.–Kiskundorozsma II., Ruzsa–Zákányszék. A Dóc-Sándorfalva szabadnapos. Tisza–Maros csoport, szom­­bat, 15 óra: Szatymaz-­Sándorfalva–Eperjes, FC Szegvár–Kübekháza. Vasárnap, 15 óra: Csanádpalota–SZVSE-Gyálarét. 16 óra: HFC-Erzsébet–Nagymágocs. 

