Nem botlottak az esélyesek, ismét nyert a vásárhelyi csapat a megyeegyben

Szentesen is nyerni tudott a Sándorfalva, a vármegyei futball élvonalának listavezetője egy szöglet utáni fejesből szerezte meg a vezetést a Kurca-partiak otthonában. A szünet előtt egy büntetővel duplázta meg előnyét a Sándorfalva, amely magabiztosan szerezte meg a három pontot. Nagyszerű első félidőt produkált a Tiszasziget a Csongrád otthonában, viszont a szünet után a hazaiak előtt több nagy lehetőség is adódott, ám ezeket nem használták ki. Bár már a második percben vezetett az Algyő a nehéz helyzetben lévő Mórahalom ellen, mégis meg kellett küzdenie a sikerért, amelyet csak a végjátékban biztosított be. Bár két góllal vezetett a SZEOL SC-FK Szeged a Hódmezővásárhelyi TUS ellen, a hazaiak megfordították a meccset, így zsinórban harmadik sikerüket aratták.

Háromgólos különbség volt a leggyakoribb eredmény a vármegyei futball élvonalának szombati napján. Illusztráció: Gémes Sándor

Csongrád-Draxi-Gép Kft.–Tiszasziget 1–4 (1–4)

Gólszerzők: Barta (40.), ill. Borda (15., öngól), Patai (17., 44.), Rédei (36.).

M-Perfect Home-Algyő–Kéménygyártó-Mórahalom VSE 4–1 (1–0)

Gólszerzők: Szabó L. (2., 76.), Hegyi (85.), Deák (89.), ill. Bokányi (49.).

Szentesi Kinizsi–Sándorfalva 0–3 (0–2)

Gólszerzők: Juhász (37.), Bitó (45., 11-esből), Babolek (84.).

Hódmezővásárhelyi TUS–SZEOL SC-FK Szeged 4–3 (1–1)

Gólszerzők: Buzás (27.), Barna (62., 81.), Becsek (88.), ill. Kelemen (4.), Ilyés (47., 52.).

A Makó–Clean Star Complex Dorozsma és a DB Futball Bordány–Deszk meccseket vasárnap 14.30-tól rendezik.