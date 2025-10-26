51 perce
Mentő járt a szegedi meccsen, vízilabda eredmény Deszken
Győzelemmel kezdett a Kiskundorozsma új edzője. Eseménydús játéknapot hozott a vármegyei futball élvonalának 11. fordulója, a Sándorfalva veretlenül hozta le az alapszakasz első felét.
Fotó: Gémes Sándor
Véget ért a vármegyei futball élvonalában az alapszakasz első fele. Mindezt veretlenül abszolválta a Sándorfalva, amely mintegy harminc percet emberhátrányban játszva is nyerni tudott a Bordány ellen. Az első félidő kétgólos előnyét követően egy kapus által eladott labdát követően szépített a Bordány, amely emberelőnybe is került, de egyenlítenie nem sikerült, a Sándorfalvának pedig két nagyobb lehetősége is volt, de egyszer a kapufa segítette ki a bordányiakat, majd a gólvonalról vágták ki a labdát Koncz lövése után. Mintegy húsz perc játék után már három góllal vezetett az Algyő a SZEOL SC-FK Szeged otthonában, az algyőiek sikere nem is forgott veszélyben a későbbiekben, igaz, a meccsen súlyosnak tűnő sérülés is történt, mentő vitte el az algyőiek játékosát.
Döntetlent hozott a Tiszasziget és a Makó rangadója, a szünet után ugyan a hazaiak előtt adódtak nagyobb lehetőségek, és bár a végjátékban egalizáltak, miután egy kapu előtt keresztbe lőtt labdát követően Szabó Dávid közelről egalizált. Ezt követően még volt egy nagy lehetősége a makóiaknak, de maradt a döntetlen. A Maros-partiak ezzel először játszottak döntetlent az idei szezonban. Győzelemmel mutatkozott be a Kiskundorozsma új edzője, Papp Endre vezetésével a dorozsmaiak legyőzték a Szentest, a hazaiak előtt több nagy lehetőség is adódott, de végül Ottlik Márk találata jelentette a három pontot a Dorozsma számára.
Vízilabda eredmény született Deszken, ahol bár a hazaiak kétgólos hátrányban voltak, végül megnyerték a meccset, míg a Csongrád a Mórahalom otthonában gyűjtötte be a három pontot: a vendégek már korán, Kanász-Nagy félfordulatból lőtt góljával vezetést szereztek, de a Mórahalom Gallyasnak köszönhetően egy bombagóllal egyenlített. A térfélcsere után ismét korán szerzett gólt a Csongrád, amely növelni tudta előnyét, és megszerezte szezonbeli harmadik sikerét.
Kiskundorozsmán szenvedett vereséget a Szentesi KinizsiFotók: Gémes Sándor
Vármegyei futball, I. osztály, 11. forduló
Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Csongrád-Draxi-Gép Kft. 2–4 (1–1)
Mórahalom, 70 néző. Vezette: Kis Máté – jól (dr. Tapodi, Lénárd).
Mórahalom: Stankovics – Rajsli, Makai, Nyíri (Oláh, 62.), Szalai, Szűcs, Császár (Vörös, a szünetben), Tischner, Erhardt, Gallyas (Farkas Á., 64.), Bokányi. Edző: Paksi Péter.
Csongrád: Ciortea – Justin (Horváth H., 77.), Nacsa, Bencze (Forgó, 83.), Péter, Kanász-Nagy, Dovics, Barta (Szabó M., 87.), Sarusi, Deli (Debreceni, 60.), Borda. Edző: Bíró Mihály.
Gólszerzők: Gallyas (37.), Bokányi (90.), ill. Kanász-Nagy (4.), Borda (51.), Barta (65.), Bencze (72.).
Jók: Gallyas, ill. mindenki.
Paksi Péter: – Gratulálok a vendégcsapatnak!
Bíró Mihály: – Gratulálok a srácoknak, végre csapatként, egymásért küzdöttek! Úgy gondolom, megérdemelten nyertünk. További sok sikert a Mórahalomnak!
Clean Star Complex Dorozsma–Szentesi Kinizsi 1–0 (1–0)
Szeged-Kiskundorozsma, 50 néző. Vezette: Tóth Csaba – jól (Minda, Fülöp).
Dorozsma: Fábián – Vajda, Poljak (Veszelka, a szünetben), Szil (Gál, 64), Holcsik (Szüts, 64.), Kis B. (Mihálffy, 87.), Burai, Ottlik Márk, Ottlik Máté, Fülöp, Csizmadia (Jernei, 90.). Edző: Papp Endre.
Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga – Mészáros M., Rostás, Illés (Zsíros, 64.), Bartucz P., Papp M., Locskai, ifj. Mihály, id. Mihály (Fűri, 70.), Szőke (Lázi, 53.), Vincze. Edző: Szöllősi Ferenc.
Gólszerző: Ottlik Márk (19.).
Jók: mindenki, ill. Kotvics-Varga, Rostás, ifj. Mihály, Locskai.
Papp Endre: – Mozgalmas hét van a csapat mögött, sok új impulzussal. Amit ennyi idő után elvárhattam a csapattól, azt maximálisan visszakaptam a meccs során, a megbeszéltek szerint játszottak. Jól dolgoznak a srácok, egy kiváló közösséget alkotnak, és bebizonyították, hogy mindez magas szintű támadójátékkal párosul, még ha ma temérdek helyzet ki is maradt. Sok sikert a Szentesnek!
Szöllősi Ferenc: – Ha a helyzetek minőségét nézem, akkor teljesen megérdemelt a hazai győzelem, viszont voltak a mérkőzésnek olyan periódusai, gondolok itt a második félidő elejére, amikor az ellenfelünk fölé nőttünk. Látok pozitívumokat a mai mérkőzésen, jó lenne ha ez egyre több lenne. Az első tizenegy forduló után, nagyon bízom benne hogy a második tizenegyben sokkal több pontot szerzünk!
Sándorfalva–DB Futball Bordány 2–1 (2–0)
Sándorfalva, 200 néző. Vezette: Kiss Richárd – közepesen (Gera, Szabó R.).
Sándorfalva: Sági – Molnár M. (Buzai, 72.), Bácsi, Koncz, Oláh (Budai, 78.), Babolek (Dancsok, 90.), Juhász, Széll, Rabecz B. (Varga R., 60.), Gyuga, Rabecz V. (Bitó, 60.). Edző: Antal Krisztián.
Bordány: Pintér – Márki, Meszes, Kovács Zs. (Kis L., 63.), Kovács K., Rácz M. (Krizs, 54.), Sahin-Tóth (Bezzeg, 54.), Sárkány (Márton, 63.), Kártyás (Kovács P., 60.), Rádóczi, Baranyi. Edző: Forgács Dávid.
Gólszerzők: Babolek (15.), Rabecz B. (39.), ill. Meszes P. (48.).
Kiállítva: Széll (57.), ill. Márki (89.).
Jók: mindenki, ill. mindenki.
Antal Krisztián: – Tizenegy forduló után megérdemelten vezetjük a bajnokságot, jár a gratuláció a csapatnak a teljesítményért! Az első félidőben jól, magas tempóban játszottunk, de ez kevés gólban mutatkozott meg. A második félidőben egy védekezésbeli hibából gólt kaptunk, sok nehezítő tényező akadt, de a csapat megmutatta erejét, szervezettségét és karakterét, és megérdemelt győzelmet aratott.
Forgács Dávid: – Ha az első félidőben is bíztunk volna magunkban, és nem tiszteljük túlságosan az ellenfelet, akkor ponttal, pontokkal távozhattunk volna. Ettől függetlenül nincs szégyenkezni valónk, dolgozunk tovább!
Deszki SC–Hódmezővásárhelyi TUS 6–5 (1–3)
Deszk, 50 néző. Vezette: Burzon Márk – kiválóan (Szalai, Fröhlich).
Deszk: Berta – Molnár B, Kecskés (Markovics, a szünetben), Néma, Szántó, Csehó (Zatykó, 84.), Szabó R. (Télessy, 80.), Baucic (Csikkel, 88.), Bihari, Németh Z., Vörös. Edző: Kiss Máté.
Hódmezővásárhelyi TUS: Kalmár – Vass (Tószegi, 60.), Tóth J., Tatár (Barna, a szünetben), Buzás, Becsek (Telek, 50.), Horváth Á., Rau, Nagy A, Pacskó, Kis D. (Szabó Cs., 75.). Edző: Horváth Zoltán.
Gólszerzők: Csehó (15., 76., 84.), Szabó R. (49., 70., a másodikat 11-esből), Néma D. (64.), ill. Horváth Á. (9., 38.), Nagy A. (22.), Buzás (72., 93.).
Kiállítva: Zatykó (94.).
Jók: senki, ill. Rau.
Kiss Máté: – Egy jó iramú kis serdülő bajnokit játszottunk, a korosztály minden tipikus hibáját fel is vonultatva. Borzasztó első félidő után a második játékrészben már gördülékenyebben ment a játék, a fél tucat gól mellett legalább ennyi nagy helyzetet is kihagytunk.
Horváth Zoltán: – Az első félidőben az történt, amit szerettünk volna, kontrolláltuk a meccset és magabiztosan vezettünk még úgy is, hogy rúgattunk egy gólt az ellenféllel. A második 45 perc történései előtt értetlenül állok, állunk. Megmagyarázhatatlan teljesítményt nyújtottunk és szó szerint kivégeztük magunkat. Ezek a pontok még nagyon fognak hiányozni.
Tiszasziget–Makó 1–1 (0–1)
Tiszasziget, 120 néző. Vezette: Tihanyi Gábor – közepesen (Juhász, Csöngető).
Tiszasziget: Kiss D. – András (Bozsik, a szünetben), Papp Á. (Baka, a szünetben), Nagy M. A., Szilágyi, Skribek B., Patai (Szabó D., Kopasz (Patkós, 82.), Rédei, Bánóczki, Borgulya. Edző: Nyerges Dániel.
Makó: Szalkai – Beregszászi, Vas, Kardos (Pepó, 86.), Frank (Béres, 63.), Dancsó, Széll (László, 68.), Vajna, Horváth E., Pataki (Fancsali, 84.). Isaszegi. Edző: Retek Flórián.
Gólszerzők: Szabó D. (85.), ill. Vajna (3.)
Jók: Skribek B., Rédei, Kopasz, Szilágyi, Szabó D., ill. mindenki.
Nyerges Dániel: – Meddő mezőnyfölényünk volt a második félidőben, folyamatosan rossz döntéseket hoztunk a kapu előtt. Összességében igazságos a döntetlen, további sok sikert a Makónak!
Retek Flórián: – Az első félidőben jó játékot mutatva több góllal is vezethettünk volna. A szünet után átadtuk a területet a Tiszaszigetnek, és a végén egyenlítettek a hazaiak. Bár a legvégén megvolt a meccslabdánk, de összességében igazságos a döntetlen. További sok sikert kívánok Nyerges Dániel barátomnak!
SZEOL SC-FK Szeged–M-Perfect Home Algyő 2–5 (2–4)
Szeged-Petőfitelep, Szalai "Dzsínó" István sporttelep, 100 néző. Vezette: Bartucz Tamás – jól (Dobó, Minda).
SZEOL SC-FK Szeged: Kovács Á. – Indre, Laczi, Tóth M., Csuka, Hegyesi B. (Tóth Á., 82.), Ilyés, Herczeg (Frankó, 90.), Buchholcz, Verebély (Fodor, 90.), Miklós. Edző: dr. Tóth János.
Algyő: Mison – Kiss R., Horváth A. (Bozóki, 63.), Kardos (Sík, 57.), Dudás, Hegyi, Szabó L. (Róka, 87.), Kónya (Deák, 57.), Forró, Semjényi, Rébék (Varga Z., 57.). Edző: Fülöp Tibor.
Gólszerzők: Miklós (24.), Hegyesi B. (32.), ill. Kónya (10.), Dudás (19.), Szabó L. (22.), Semjényi (37.), Hegyi (50.).
Kiállítva: Bozóki (81.).
Jók: Kovács, Indre, Ilyés, ill. Hegyi, Dudás, Semjényi, Rébék, Kónya, Horváth A.
Dóra János: – Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. Hol van a tűz, hol van az a mindig sóvár régi láz, az a régi égi láz, amivel beléptél, s megszerettelek?
Fülöp Tibor: – Nagyon jól kezdtünk, próbáltunk tempót diktálni és nyomás alá helyezni az ellenfelet. Végig kézben tartottuk a meccset és magabiztosan nyertünk. Számomra érthetetlen, hogy az ellenfél játékosa miért a a negyedik, nyújtott lábbal való becsúszása után kapja meg az első sárga lapját, és miért nem lehet már az elsőnél figyelmeztetni. Két nagyon fontos játékosomat veszítettem el ma. A kiállítás jogos volt, de elkerülhető lett volna, ezekben a szituációkban sokkal higgadtabbnak kell lennünk máskor. Szomorú, hogy a játékosomat mentő viszi el, és az ellenfél játékosa még oda se megy hozzá az ütközés után.
A vármegyei I. osztály állása:
|1.
|Sándorfalva
|11
|10
|1
|0
|37
|34
|31
|2.
|Algyő
|10
|8
|1
|1
|26
|12
|25
|3.
|Makó
|10
|7
|1
|2
|24
|13
|25
|4.
|Tiszasziget
|11
|6
|3
|2
|30
|13
|21
|5.
|Bordány
|10
|6
|1
|3
|19
|12
|19
|6.
|Dorozsma
|11
|5
|3
|3
|18
|11
|18
|7.
|Szentes
|11
|3
|1
|7
|21
|29
|10
|8.
|Csongrád
|10
|3
|1
|6
|17
|26
|10
|9.
|Deszk
|11
|3
|1
|7
|17
|35
|10
|10.
|Hódmezővásárhelyi TUS
|11
|3
|0
|8
|21
|38
|9
|11.
|Mórahalom
|11
|1
|2
|8
|15
|33
|5
|12.
|SZEOL SC-FK Szeged
|11
|1
|1
|9
|20
|39
|4
A 12. forduló programja, szombat, 13.30: Tiszasziget–Kéménygyártó-Mórahalom VSE, SZEOL SC-FK Szeged–Csongrád-Draxi-Gép Kft., Deszki SC–M-Perfect Home-Algyő, Sándorfalva–Hódmezővásárhelyi TUS, Clean Star Complex Dorozsma–DB Futball Bordány. Vasárnap, 13.30: Makó–Szentesi Kinizsi.
