Mentő járt a szegedi meccsen, vízilabda eredmény Deszken

Véget ért a vármegyei futball élvonalában az alapszakasz első fele. Mindezt veretlenül abszolválta a Sándorfalva, amely mintegy harminc percet emberhátrányban játszva is nyerni tudott a Bordány ellen. Az első félidő kétgólos előnyét követően egy kapus által eladott labdát követően szépített a Bordány, amely emberelőnybe is került, de egyenlítenie nem sikerült, a Sándorfalvának pedig két nagyobb lehetősége is volt, de egyszer a kapufa segítette ki a bordányiakat, majd a gólvonalról vágták ki a labdát Koncz lövése után. Mintegy húsz perc játék után már három góllal vezetett az Algyő a SZEOL SC-FK Szeged otthonában, az algyőiek sikere nem is forgott veszélyben a későbbiekben, igaz, a meccsen súlyosnak tűnő sérülés is történt, mentő vitte el az algyőiek játékosát.

Sikerrel kezdett Papp Endre a Kiskundorozsma kispadján, véget ért a vármegyei futball alapszakaszának első fele. Fotó: Gémes Sándor

Döntetlent hozott a Tiszasziget és a Makó rangadója, a szünet után ugyan a hazaiak előtt adódtak nagyobb lehetőségek, és bár a végjátékban egalizáltak, miután egy kapu előtt keresztbe lőtt labdát követően Szabó Dávid közelről egalizált. Ezt követően még volt egy nagy lehetősége a makóiaknak, de maradt a döntetlen. A Maros-partiak ezzel először játszottak döntetlent az idei szezonban. Győzelemmel mutatkozott be a Kiskundorozsma új edzője, Papp Endre vezetésével a dorozsmaiak legyőzték a Szentest, a hazaiak előtt több nagy lehetőség is adódott, de végül Ottlik Márk találata jelentette a három pontot a Dorozsma számára.

Vízilabda eredmény született Deszken, ahol bár a hazaiak kétgólos hátrányban voltak, végül megnyerték a meccset, míg a Csongrád a Mórahalom otthonában gyűjtötte be a három pontot: a vendégek már korán, Kanász-Nagy félfordulatból lőtt góljával vezetést szereztek, de a Mórahalom Gallyasnak köszönhetően egy bombagóllal egyenlített. A térfélcsere után ismét korán szerzett gólt a Csongrád, amely növelni tudta előnyét, és megszerezte szezonbeli harmadik sikerét.