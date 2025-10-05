11 órája
Több helyszínen is komoly fordulatokat hozott a vármegyei I. osztály nyolcadik fordulója
Drámai meccset játszottak Kiskundorozsmán. Bár nagyon úgy tűnt, ezen a hétvégén is pontot veszít a vármegyei futball élvonalának listavezetője,de a Sándorfalva végül elvitte a pontokat Dorozsmáról, az Algyő legyőzte a Tiszaszigetet, a Szentes pedig hattal felelt a SZEOL SC-FK Szeged két találatára.
Nagyon úgy tűnt, ezúttal is pontot veszít a vármegyei I. osztály éllovasa, hiszen a ráadás pillanatáig döntetlenre állt a Sándorfalva a zártan játszó Kiskundorozsma otthonában. A kevés helyzetet hozó találkozó azonban tartogatott egy csavart a végére: a 94. percben egy beadást követően nem tudtak felszabadítani a hazaiak, a labda pedig éppen Budai elé pattant, aki közelről bepasszolta azt, ezzel pedig nyerte a vármegyei futball hétvégéjének egyik nagy rangadóját.
Immáron pontelőnnyel áll a második helyen az Algyő, amely legyőzte a Tiszaszigetet. A hazaiak még 0–0-nál büntetőt hibáztak, ám nem sokkal később Róka javított, majd a vendégek Papp Ádám második sárga lappal történő kiállítása miatt megfogyatkoztak. Bár a Tiszaszigetnek volt helyzete az egyenlítésre, ez kimaradt, az Algyő pedig egy labdaszerzés után lezárta a meccset.
Két góllal is vezetett a SZEOL SC-FK Szeged Szentesen, mégis a Kurca-partiaké lett a három pont. A szentesiek egy perc alatt eltüntették hátrányukat, majd a szünet után Vincze szöglet utáni fejesgóljával hamar meg is fordították a meccset. A Deszk is sokáig előnyben volt Makón, de a hazaiak megfordították a találkozót, ebben pedig Isaszegi Máténak volt kulcsszerepe: előbb az ő lefejelt labdáját Frank lőtte a kapuba, majd egy beadás után Isaszegi fejesével a három pontot érő gólt is megszerezte csapatának. Fordítani tudott a Hódmezővásárhelyi TUS is, amely a Csongrádot győzte le, ezzel pedig első pontjait szerezte ebben a szezonban.
Szintén több fordulatot hozott a forduló zárómeccse Bordányban. A homokháti rangadón a Mórahalom ugyan vezetett, és emberelőnybe is került, a hazaiak mégis otthon tartották a három pontot. Hiába voltak meg a mórahalmi lehetőségek, ezek kimaradtak, a végjátékban pedig két, kapu előtti kavarodást követően előbb egyenlített, majd fordított a közel egy órán át emberhátrányban futballozó Bordány.
A ráadásban szerzett góllal nyert a Sándorfalva KiskundorozsmánFotók: Török János
Vármegyei futball, I. osztály, 8. forduló
M-Perfect Home-Algyő–Tiszasziget 2–0 (1–0)
Algyő, 100 néző. Vezette: Maurer János – jól (Mucsi, Halász)
Algyő: Szabó G. – Kiss R., Bozóki, Horváth A., Kardos (Szabó L., 68.), Róka (Hegyi, 88.), Dudás, Kónya, Forró, Godó (Babarcsik, 86.), Rébék. Edző: Fülöp Tibor.
Tiszasziget: Kiss D. – András, Papp Á., Nagy M. A. (Patkós, 82.), Szilágyi, Patai (Szabó D., 82.), Duray (Bozsik, 12.), Kopasz (Skribek B., 66.), Rédei, Bánóczki, Borgulya. Edző: Nyerges Dániel.
Gólszerzők: Kónya (35.), Szabó L. (93.)
Kiállítva: Papp Á. (33.).
Jók: Róka, Horváth A., Kiss R., Rébék, Kónya, Godó, ill. Rédei, Bánóczki, Patai.
Fülöp Tibor: – Jól álltunk bele a meccsbe, és úgy érzem, megérdemelten nyertünk. A szünet után volt egy időszak, amikor nem voltunk kellően türelmesek, a jövőben érettebben kell futballoznunk. Gratulálok a fiúknak!
Nyerges Dániel: – Büszke vagyok a csapatomra, tíz emberrel is veszélyt tudott jelenteni az ellenfél kapujára. A végén vállaltunk egy rizikót, ami nem jött be, de az eredmény így is hízelgő az Algyőnek.
Szentesi Kinizsi–SZEOL SC-FK Szeged 6–2 (2–2)
Szentes, 100 néző. Vezette: Putnik Tamás – jól (Szabó G., Arató)
Szentesi Kinizsi: Verebélyi – Bíró (Ökrös, 82.), Koncz (Csáki, 84.), Rostás, Illés (Bartucz B., 58.), Bartucz P. (id. Mihály, 66), Zsíros, ifj. Mihály, Szőke, Vincze, Mészáros. Edző: Szöllősi Ferenc.
SZEOL SC-FK Szeged: Kovács Á. – Tóth G., Giba, Tóth M., Csuka (Frankó, 87.), HegyesiB., Verebély (Laczi, 52.), Buchholcz, Hüvös (Miklós, 33.), Sisák, Rácz B. (Jugyák, 60.). Edző: dr. Tóth János.
Gólszerzők: Koncz (41.), Rostás (42.), Vincze (48.), Zsíros (77., 89.), id. Mihály (81.), ill. Hüvös (25.), Hegyesi B. (29.).
Jók: Vincze, Rostás, Koncz, ifj. Mihály, Zsíros, Bíró, ill. senki.
Szöllősi Ferenc: – A nulla-kettőt már stabilan tudjuk hozni, de hál’ Istennek a helyzeteinket berúgdostuk, így sima meccs lett a végére. Jobban kell koncentrálnunk, hogy ne adjunk ekkora előnyt ellenfeleinknek.
Dóra János: – A nullára rátettünk egy nagy semmit.
Makó–Deszk 2–1 (0–1)
Makó, 120 néző. Vezette: Burzon Márk – kiválóan (Szabó R. Vereska).
Makó: Szalkai – Molnár D., Pataki (Borbély B., 60.), Beregszászi, Vas, Frank (Béres, 86.), Vajna, Isaszegi, Czebe (Széll, 70.), Kardos, Dancsó. Edző: Retek Flórián.
Deszk: Mészáros – Molnár B., Köteles, Néma (Télessy, 78.), Szántó, Csehó (Kecskés, 84.), Szabó R., Baucic, Kovács B., Németh Z., Vörös. Edző: Kiss Máté.
Gólszerzők: Frank (71.), Isaszegi (76.), ill. Csehó (43.).
Jók: Frank, Isaszegi, Kardos, Molnár D. ill. Köteles, Szántó, Kovács B.
Retek Flórián: – Az első félidőben egy kontratámadás és egy szerencsés gól révén a Deszk előnyhöz jutott. Görcsösen, enerváltan, dekoncentráltan futballoztunk. A második játkrészre a hozzáállásunkon próbáltunk változtatni, végül ez egyéni villanásokban jelentkezett. Ha nehezen is, de megérdemelten nyertük, további sok sikert a Deszknek!
Kiss Máté: – Az első félidőben sok esetben a házigazdák fölé nőttünk, ennek gól is lett az eredménye. A második játékrészben a Makó dominált, a hetvenedik percig bírtuk a nyomást. A kilencvenharmadik percben a végig remek teljesítményt nyújtó tizenhétéves középhátvéd, Köteles Máté gólját kezezés miatt érvénytelenítette a játékvezető. Összességében elmondható, egyre jobban néz ki a csapatunk.
Clean Star Complex Dorozsma–Sándorfalva 0–1 (0–0)
Szeged-Kiskundorozsma, 200 néző. Vezette: Pap Zsigmond Csaba – gyengén (Csöngető, Mígh).
Dorozsma: Zékány – Szil (Kis B., 76.), Kalapács, Burai (Gál, 84.), Ottlik Márk, Vajda, Ottlik Máté, Fülöp, Lóki, Szüts, Csizmadia. Edző: Magyar György.
Sándorfalva: Sági – Molnár M., Bácsi (Dancsok, 72.), Koncz, Oláh (Rabecz B., a szünetben), Varga R. (Budai, 87.), Juhász, Bitó, Rabecz V. (Babolek, 72.), Széll, Gyuga. Edző: Antal Krisztián.
Gólszerző: Budai (94.).
Jók: mindenki, ill. Molnár M., Koncz, Dancsok, Babolek, Gyuga.
Magyar György: – Tökéletesen játszottunk, bizakodásra adhat okot egy ilyen teljesítmény. Hiába dolgozik az ember kilencvenötpercig, ha van három személy a pályán, aki az egész heti munkáját tönkreteszi egy csapatnak. Ellenfelünk nem dolgozott ki helyzeteket, a játékvezető segítségével gyűjtötte be a három pontot.
Antal Krisztián: – Tudtuk, hogy nehéz meccs vár ránk. Kevés helyzetet tudtunk kialakítani, keveset használtuk a széleket. Ellenfelünk a végére kezdett fáradni, ezt kellett volna jobban kihasználni. Gyuri kollégám jól felkészítette a csapatát, taktikailag és iramában is jó meccset játszottunk.
Hódmezővásárhelyi TUS–Csongrád-Draxi Gép-Kft. 2–1 (0–1)
Hódmezővásárhely, 100 néző. Vezette: Kis Máté – jól (Dobó, Ördögh).
Hódmezővásárhelyi TUS: Kovács A. – Vass, Tatár, Szabó P., Buzás, Becsek (Szabó Cs., 91.), Török (Barna, 61.), Horváth Á. (Telek, a szünetben), Rau (Tószegi, 68.), Pacskó, Kis D. Edző: Horváth Zoltán.
Csongrád: Ciortea – Kanász-Nagy, Takács, Bencze, Dovics, Lévai, Péter, Barta, Palásti (Sarusi, 61.), Nacsa, Czékus (Sarusi-Kis, 61.). Edző: Bíró Mihály.
Gólszerzők: Buzás (58.), Becsek (85.), ill. Barta (39.).
Jók: Pacskó, Rau, ill. senki.
Horváth Zoltán: – Több hiányzónk is volt a mai mérkőzésen, ezért különösen örülünk, hogy meg tudtuk szerezni az első pontjainkat. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem játszottunk jól, talán a döntetlen reálisabb lett volna. Viszont küzdöttünk, harcoltunk, mint egy igazi csapat, ezért nem érdemtelen a győzelmünk.
Bíró Mihály: – Amíg két-három méterről, üres kapuba nem tudunk gólt rúgni, addig ne várjunk csodát.
DB Futball Bordány–Kéménygyártó-Mórahalom VSE 3–2 (1–2)
Bordány, 200 néző. Vezette: Vereska Hunor – jól (Minda, Csöngető).
Bordány: Rabi – Heipl B., Márki, Visnyei, Kovács K., Sahin-Tóth (Bárdos-Dánszki, 70.), Kis L., Heipl Á. (Kártyás, 56.), Sárkány (Krizs, 56.), Baranyi (Rácz M., 61.), Bezzeg (Fodor, 70.). Edző: Forgács Dávid.
Mórahalom: Stankovics – Rajsli, Hajdó (Császár, 89.), Nyíri, Salai, Makai (Szűcs, 44.), Jójárt, Erhardt, Tischner, Bokányi, Monostori. Edző: Paksi Péter.
Gólszerzők: Sahin-Tóth (23.), Rácz M. (85.), Kártyás (87.), ill. Erhardt (3.), Hajdó (31., 11-esből).
Kiállítva: Heipl B. (30.)
Jók: mindenki, ill. Hajdó, Erhardt, Nyíri, Stankovics.
Forgács Dávid: – Küzdésből jelesre vizsgázott a csapat, gratulálok a győzelemhez a srácoknak!
Paksi Péter: – Mi futballozni jöttünk Bordányba, ahol a megítélt kiállítás mellett két piroslap is elmaradt, van egy fej- és súlyos bokasérülésünk. Ennek ellenére magunknak köszönhetjük, le kellett volna zárnunk a meccset, négy-öt helyzetet kihagytunk a második félidő elején. A hazaiak lelkesedése elég volt, hogy megfordítsa a meccset.
A vármegyei I. osztály állása:
|1.
|Sándorfalva
|8
|7
|1
|0
|29
|3
|22
|2.
|Algyő
|8
|6
|1
|1
|17
|9
|19
|3.
|Makó
|7
|6
|0
|1
|20
|9
|18
|4.
|Tiszasziget
|8
|5
|1
|2
|24
|10
|16
|5.
|Bordány
|7
|5
|1
|1
|16
|8
|16
|6.
|Dorozsma
|8
|4
|2
|2
|16
|7
|14
|7.
|Szentes
|8
|3
|1
|4
|20
|22
|10
|8.
|Csongrád
|8
|2
|1
|5
|12
|20
|7
|9.
|Mórahalom
|8
|1
|2
|5
|11
|22
|5
|10.
|SZEOL SC-FK Szeged
|8
|1
|1
|6
|15
|28
|4
|11.
|Hódmezővásárhelyi TUS
|8
|1
|0
|7
|9
|28
|3
|12.
|Deszk
|8
|0
|1
|7
|6
|29
|1
A 9. forduló programja, szombat, 15 óra: Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Hódmezővásárhelyi TUS, Csongrád-Draxi Gép-Kft.–M-Perfect Home-Algyő, Sándorfalva–Makó, Deszk–Szentesi Kinizsi, Tiszasziget–Clean Star Complex Dorozsma. 17 óra: SZEOL SC-FK Szeged–DB Futball Bordány.
