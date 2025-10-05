Több helyszínen is komoly fordulatokat hozott a vármegyei I. osztály nyolcadik fordulója

Nagyon úgy tűnt, ezúttal is pontot veszít a vármegyei I. osztály éllovasa, hiszen a ráadás pillanatáig döntetlenre állt a Sándorfalva a zártan játszó Kiskundorozsma otthonában. A kevés helyzetet hozó találkozó azonban tartogatott egy csavart a végére: a 94. percben egy beadást követően nem tudtak felszabadítani a hazaiak, a labda pedig éppen Budai elé pattant, aki közelről bepasszolta azt, ezzel pedig nyerte a vármegyei futball hétvégéjének egyik nagy rangadóját.

Egy beadás döntötte el a vármegyei futball szombati rangadóját, a Sándorfalváé lett a három pont Kiskundorozsmán. Fotó: Török János

Immáron pontelőnnyel áll a második helyen az Algyő, amely legyőzte a Tiszaszigetet. A hazaiak még 0–0-nál büntetőt hibáztak, ám nem sokkal később Róka javított, majd a vendégek Papp Ádám második sárga lappal történő kiállítása miatt megfogyatkoztak. Bár a Tiszaszigetnek volt helyzete az egyenlítésre, ez kimaradt, az Algyő pedig egy labdaszerzés után lezárta a meccset.

Két góllal is vezetett a SZEOL SC-FK Szeged Szentesen, mégis a Kurca-partiaké lett a három pont. A szentesiek egy perc alatt eltüntették hátrányukat, majd a szünet után Vincze szöglet utáni fejesgóljával hamar meg is fordították a meccset. A Deszk is sokáig előnyben volt Makón, de a hazaiak megfordították a találkozót, ebben pedig Isaszegi Máténak volt kulcsszerepe: előbb az ő lefejelt labdáját Frank lőtte a kapuba, majd egy beadás után Isaszegi fejesével a három pontot érő gólt is megszerezte csapatának. Fordítani tudott a Hódmezővásárhelyi TUS is, amely a Csongrádot győzte le, ezzel pedig első pontjait szerezte ebben a szezonban.

Szintén több fordulatot hozott a forduló zárómeccse Bordányban. A homokháti rangadón a Mórahalom ugyan vezetett, és emberelőnybe is került, a hazaiak mégis otthon tartották a három pontot. Hiába voltak meg a mórahalmi lehetőségek, ezek kimaradtak, a végjátékban pedig két, kapu előtti kavarodást követően előbb egyenlített, majd fordított a közel egy órán át emberhátrányban futballozó Bordány.