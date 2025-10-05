október 5., vasárnap

Aurél névnap

12°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Több helyszínen is komoly fordulatokat hozott a vármegyei I. osztály nyolcadik fordulója

Címkék#Sándorfalva#Makó#Tiszasziget

Drámai meccset játszottak Kiskundorozsmán. Bár nagyon úgy tűnt, ezen a hétvégén is pontot veszít a vármegyei futball élvonalának listavezetője,de a Sándorfalva végül elvitte a pontokat Dorozsmáról, az Algyő legyőzte a Tiszaszigetet, a Szentes pedig hattal felelt a SZEOL SC-FK Szeged két találatára.

Vajgely Pál

Nagyon úgy tűnt, ezúttal is pontot veszít a vármegyei I. osztály éllovasa, hiszen a ráadás pillanatáig döntetlenre állt a Sándorfalva a zártan játszó Kiskundorozsma otthonában. A kevés helyzetet hozó találkozó azonban tartogatott egy csavart a végére: a 94. percben egy beadást követően nem tudtak felszabadítani a hazaiak, a labda pedig éppen Budai elé pattant, aki közelről bepasszolta azt, ezzel pedig nyerte a vármegyei futball hétvégéjének egyik nagy rangadóját.

Egy beadás döntötte el a vármegyei futball szombati rangadóját, a Sándorfalváé lett a három pont Kiskundorozsmán.
Egy beadás döntötte el a vármegyei futball szombati rangadóját, a Sándorfalváé lett a három pont Kiskundorozsmán. Fotó: Török János

Immáron pontelőnnyel áll a második helyen az Algyő, amely legyőzte a Tiszaszigetet. A hazaiak még 0–0-nál büntetőt hibáztak, ám nem sokkal később Róka javított, majd a vendégek Papp Ádám második sárga lappal történő kiállítása miatt megfogyatkoztak. Bár a Tiszaszigetnek volt helyzete az egyenlítésre, ez kimaradt, az Algyő pedig egy labdaszerzés után lezárta a meccset. 

Két góllal is vezetett a SZEOL SC-FK Szeged Szentesen, mégis a Kurca-partiaké lett a három pont. A szentesiek egy perc alatt eltüntették hátrányukat, majd a szünet után Vincze szöglet utáni fejesgóljával hamar meg is fordították a meccset. A Deszk is sokáig előnyben volt Makón, de a hazaiak megfordították a találkozót, ebben pedig Isaszegi Máténak volt kulcsszerepe: előbb az ő lefejelt labdáját Frank lőtte a kapuba, majd egy beadás után Isaszegi fejesével a három pontot érő gólt is megszerezte csapatának. Fordítani tudott a Hódmezővásárhelyi TUS is, amely a Csongrádot győzte le, ezzel pedig első pontjait szerezte ebben a szezonban.

Szintén több fordulatot hozott a forduló zárómeccse Bordányban. A homokháti rangadón a Mórahalom ugyan vezetett, és emberelőnybe is került, a hazaiak mégis otthon tartották a három pontot. Hiába voltak meg a mórahalmi lehetőségek, ezek kimaradtak, a végjátékban pedig két, kapu előtti kavarodást követően előbb egyenlített, majd fordított a közel egy órán át emberhátrányban futballozó Bordány. 

A ráadásban szerzett góllal nyert a Sándorfalva Kiskundorozsmán

Fotók: Török János

 

Vármegyei futball, I. osztály, 8. forduló

M-Perfect Home-Algyő–Tiszasziget 2–0 (1–0)
Algyő, 100 néző. Vezette: Maurer János – jól (Mucsi, Halász) 
Algyő: Szabó G. – Kiss R., Bozóki, Horváth A., Kardos (Szabó L., 68.), Róka (Hegyi, 88.), Dudás, Kónya, Forró, Godó (Babarcsik, 86.), Rébék. Edző: Fülöp Tibor.
Tiszasziget: Kiss D. – András, Papp Á., Nagy M. A. (Patkós, 82.), Szilágyi, Patai (Szabó D., 82.), Duray (Bozsik, 12.), Kopasz (Skribek B., 66.), Rédei, Bánóczki, Borgulya. Edző: Nyerges Dániel.
Gólszerzők: Kónya (35.), Szabó L. (93.)
Kiállítva: Papp Á. (33.).
Jók: Róka, Horváth A., Kiss R., Rébék, Kónya, Godó, ill. Rédei, Bánóczki, Patai.
Fülöp Tibor: – Jól álltunk bele a meccsbe, és úgy érzem, megérdemelten nyertünk. A szünet után volt egy időszak, amikor nem voltunk kellően türelmesek, a jövőben érettebben kell futballoznunk. Gratulálok a fiúknak!  
Nyerges Dániel: – Büszke vagyok a csapatomra, tíz emberrel is veszélyt tudott jelenteni az ellenfél kapujára. A végén vállaltunk egy rizikót, ami nem jött be, de az eredmény így is hízelgő az Algyőnek.

Szentesi Kinizsi–SZEOL SC-FK Szeged 6–2 (2–2)
Szentes, 100 néző. Vezette: Putnik Tamás – jól (Szabó G., Arató)
Szentesi Kinizsi: Verebélyi – Bíró (Ökrös, 82.), Koncz (Csáki, 84.), Rostás, Illés (Bartucz B., 58.), Bartucz P. (id. Mihály, 66), Zsíros, ifj. Mihály, Szőke, Vincze, Mészáros. Edző: Szöllősi Ferenc. 
SZEOL SC-FK Szeged: Kovács Á. – Tóth G., Giba, Tóth M., Csuka (Frankó, 87.), HegyesiB., Verebély (Laczi, 52.), Buchholcz, Hüvös (Miklós, 33.), Sisák, Rácz B. (Jugyák, 60.). Edző: dr. Tóth János. 
Gólszerzők: Koncz (41.), Rostás (42.), Vincze (48.), Zsíros (77., 89.), id. Mihály (81.), ill. Hüvös (25.), Hegyesi B. (29.).
Jók: Vincze, Rostás, Koncz, ifj. Mihály, Zsíros, Bíró, ill. senki. 
Szöllősi Ferenc: – A nulla-kettőt már stabilan tudjuk hozni, de hál’ Istennek a helyzeteinket berúgdostuk, így sima meccs lett a végére. Jobban kell koncentrálnunk, hogy ne adjunk ekkora előnyt ellenfeleinknek. 
Dóra János: – A nullára rátettünk egy nagy semmit.

Makó–Deszk 2–1 (0–1)
Makó, 120 néző. Vezette: Burzon Márk – kiválóan (Szabó R. Vereska).
Makó: Szalkai – Molnár D., Pataki (Borbély B., 60.), Beregszászi, Vas, Frank (Béres, 86.), Vajna, Isaszegi, Czebe (Széll, 70.), Kardos, Dancsó. Edző: Retek Flórián.
Deszk: Mészáros – Molnár B., Köteles, Néma (Télessy, 78.), Szántó, Csehó (Kecskés, 84.), Szabó R., Baucic, Kovács B., Németh Z., Vörös. Edző: Kiss Máté. 
Gólszerzők: Frank (71.), Isaszegi (76.), ill. Csehó (43.).
Jók: Frank, Isaszegi, Kardos, Molnár D. ill. Köteles, Szántó, Kovács B. 
Retek Flórián: – Az első félidőben egy kontratámadás és egy szerencsés gól révén a Deszk előnyhöz jutott. Görcsösen, enerváltan, dekoncentráltan futballoztunk. A második játkrészre a hozzáállásunkon próbáltunk változtatni, végül ez egyéni villanásokban jelentkezett. Ha nehezen is, de megérdemelten nyertük, további sok sikert a Deszknek! 
Kiss Máté: – Az első félidőben sok esetben a házigazdák fölé nőttünk, ennek gól is lett az eredménye. A második játékrészben a Makó dominált, a hetvenedik percig bírtuk a nyomást. A kilencvenharmadik percben a végig remek teljesítményt nyújtó tizenhétéves középhátvéd, Köteles Máté gólját kezezés miatt érvénytelenítette a játékvezető. Összességében elmondható, egyre jobban néz ki a csapatunk.

Clean Star Complex Dorozsma–Sándorfalva 0–1 (0–0)
Szeged-Kiskundorozsma, 200 néző. Vezette: Pap Zsigmond Csaba – gyengén (Csöngető, Mígh).
Dorozsma: Zékány – Szil (Kis B., 76.), Kalapács, Burai (Gál, 84.), Ottlik Márk, Vajda, Ottlik Máté, Fülöp, Lóki, Szüts, Csizmadia. Edző: Magyar György.
Sándorfalva: Sági – Molnár M., Bácsi (Dancsok, 72.), Koncz, Oláh (Rabecz B., a szünetben), Varga R. (Budai, 87.), Juhász, Bitó, Rabecz V. (Babolek, 72.), Széll, Gyuga. Edző: Antal Krisztián.
Gólszerző: Budai (94.).
Jók: mindenki, ill. Molnár M., Koncz, Dancsok, Babolek, Gyuga. 
Magyar György: – Tökéletesen játszottunk, bizakodásra adhat okot egy ilyen teljesítmény. Hiába dolgozik az ember kilencvenötpercig, ha van három személy a pályán, aki az egész heti munkáját tönkreteszi egy csapatnak. Ellenfelünk nem dolgozott ki helyzeteket, a játékvezető segítségével gyűjtötte be a három pontot. 
Antal Krisztián: – Tudtuk, hogy nehéz meccs vár ránk. Kevés helyzetet tudtunk kialakítani, keveset használtuk a széleket. Ellenfelünk a végére kezdett fáradni, ezt kellett volna jobban kihasználni. Gyuri kollégám jól felkészítette a csapatát, taktikailag és iramában is jó meccset játszottunk.

Hódmezővásárhelyi TUS–Csongrád-Draxi Gép-Kft. 2–1 (0–1)
Hódmezővásárhely, 100 néző. Vezette: Kis Máté – jól (Dobó, Ördögh).
Hódmezővásárhelyi TUS: Kovács A. – Vass, Tatár, Szabó P., Buzás, Becsek (Szabó Cs., 91.), Török (Barna, 61.), Horváth Á. (Telek, a szünetben), Rau (Tószegi, 68.), Pacskó, Kis D. Edző: Horváth Zoltán. 
Csongrád: Ciortea – Kanász-Nagy, Takács, Bencze, Dovics, Lévai, Péter, Barta, Palásti (Sarusi, 61.), Nacsa, Czékus (Sarusi-Kis, 61.). Edző: Bíró Mihály. 
Gólszerzők: Buzás (58.), Becsek (85.), ill. Barta (39.). 
Jók: Pacskó, Rau, ill. senki.
Horváth Zoltán: – Több hiányzónk is volt a mai mérkőzésen, ezért különösen örülünk, hogy meg tudtuk szerezni az első pontjainkat. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem játszottunk jól, talán a döntetlen reálisabb lett volna. Viszont küzdöttünk, harcoltunk, mint egy igazi csapat, ezért nem érdemtelen a győzelmünk.
Bíró Mihály: – Amíg két-három méterről, üres kapuba nem tudunk gólt rúgni, addig ne várjunk csodát. 

DB Futball Bordány–Kéménygyártó-Mórahalom VSE 3–2 (1–2)
Bordány, 200 néző. Vezette: Vereska Hunor – jól (Minda, Csöngető).
Bordány: Rabi – Heipl B., Márki, Visnyei, Kovács K., Sahin-Tóth (Bárdos-Dánszki, 70.), Kis L., Heipl Á. (Kártyás, 56.), Sárkány (Krizs, 56.), Baranyi (Rácz M., 61.), Bezzeg (Fodor, 70.). Edző: Forgács Dávid.
Mórahalom: Stankovics – Rajsli, Hajdó (Császár, 89.), Nyíri, Salai, Makai (Szűcs, 44.), Jójárt, Erhardt, Tischner, Bokányi, Monostori. Edző: Paksi Péter.
Gólszerzők: Sahin-Tóth (23.), Rácz M. (85.), Kártyás (87.), ill. Erhardt (3.), Hajdó (31., 11-esből).
Kiállítva: Heipl B. (30.)
Jók: mindenki, ill. Hajdó, Erhardt, Nyíri, Stankovics.
Forgács Dávid: – Küzdésből jelesre vizsgázott a csapat, gratulálok a győzelemhez a srácoknak!
Paksi Péter: – Mi futballozni jöttünk Bordányba, ahol a megítélt kiállítás mellett két piroslap is elmaradt, van egy fej- és súlyos bokasérülésünk. Ennek ellenére magunknak köszönhetjük, le kellett volna zárnunk a meccset, négy-öt helyzetet kihagytunk a második félidő elején. A hazaiak lelkesedése elég volt, hogy megfordítsa a meccset.

A vármegyei I. osztály állása:

1. Sándorfalva871029322
2. Algyő861117919
3. Makó760120918
4.Tiszasziget8512241016
5. Bordány751116816
6.Dorozsma842216714
7.Szentes8314202210
8. Csongrád821512207
9. Mórahalom812511225
10.SZEOL SC-FK Szeged811615284
11.Hódmezővásárhelyi TUS81079283
12.Deszk80176291

A 9. forduló programja, szombat, 15 óra: Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Hódmezővásárhelyi TUS, Csongrád-Draxi Gép-Kft.–M-Perfect Home-Algyő, Sándorfalva–Makó, Deszk–Szentesi Kinizsi, Tiszasziget–Clean Star Complex Dorozsma. 17 óra: SZEOL SC-FK Szeged–DB Futball Bordány.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu