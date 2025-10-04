A hosszabbítás perceiben dőlt el a listavezető dorozsmai rangadója

Egészen a hosszabbítás utolsó percéig úgy tűnt, újabb idegenbeli döntetlennel zár egy rangadót a Sándorfalva, amely nem tudta feltörni a szervezetten futballozó Kiskundorozsmát. A vendégeknek Juhász átlövésénél kívül nem igazán akadt nagy lehetőségük, viszont a hosszabbítás negyedik percében egy beadást követően a lecsorgó labdába Budai tudott beleszúrni közelről, ezzel pedig megnyerte a meccset a listavezetőnek – drámai körülmények között dőlt el a vármegyei futball élvonalának szombati rangadója.

A sötétmezes Sándorfalva nagy csatában szerzett három pontot Dorozsmán a vármegyei futball szombati rangadóján. Fotó: Török János

Az Algyő még 0–0-nál büntetőt hibázott, ám már emberelőnyben futballozva a mezőnyből javított az algyőiek támadója. Bár a Tiszaszigetnek voltak lehetőségei a második félidőben, de egyenlítés helyett a legvégén egy labdaszerzés után lezárta a meccset az Algyő. Szűk fél óra után két góllal vezetett a SZEOL SC-FK Szeged Szentesen, a hazaiak azonban még a szünet előtt egyenlítettek, majd a második félidő elején Vincze szöglet utáni fejesével már meg is fordították a meccset, és végül meg sem álltak hat gólig. Szintén előnyben volt a Deszk, ám pont nélkül maradt Makón, míg a Hódmezővásárhelyi TUS megfordította a Csongrád elleni meccset, és első pontjait szerezte meg ebben a szezonban.