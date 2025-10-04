október 4., szombat

21 perce

A hosszabbítás perceiben dőlt el a listavezető dorozsmai rangadója

Címkék#Sándorfalva#SZEOL SC-FK Szeged#Algyő

A utolsó pillanatokig úgy tűnt, ismét pontot veszíthet az éllovas. Több mint kilencven percen keresztül döntetlenre állt a Dorozsma a Sándorfalvával szemben a vármegyei futball szombati rangadóján, végül azonban a bajnokesélyes elvitte mindhárom pontot.

Vajgely Pál

Egészen a hosszabbítás utolsó percéig úgy tűnt, újabb idegenbeli döntetlennel zár egy rangadót a Sándorfalva, amely nem tudta feltörni a szervezetten futballozó Kiskundorozsmát. A vendégeknek Juhász átlövésénél kívül nem igazán akadt nagy lehetőségük, viszont a hosszabbítás negyedik percében egy beadást követően a lecsorgó labdába Budai tudott beleszúrni közelről, ezzel pedig megnyerte a meccset a listavezetőnek – drámai körülmények között dőlt el a vármegyei futball élvonalának szombati rangadója. 

A sötétmezes Sándorfalva nagy csatában szerzett három pontot Dorozsmán a vármegyei futball szombati rangadóján.
A sötétmezes Sándorfalva nagy csatában szerzett három pontot Dorozsmán a vármegyei futball szombati rangadóján. Fotó: Török János

Az Algyő még 0–0-nál büntetőt hibázott, ám már emberelőnyben futballozva a mezőnyből javított az algyőiek támadója. Bár a Tiszaszigetnek voltak lehetőségei a második félidőben, de egyenlítés helyett a legvégén egy labdaszerzés után lezárta a meccset az Algyő. Szűk fél óra után két góllal vezetett a SZEOL SC-FK Szeged Szentesen, a hazaiak azonban még a szünet előtt egyenlítettek, majd a második félidő elején Vincze szöglet utáni fejesével már meg is fordították a meccset, és végül meg sem álltak hat gólig. Szintén előnyben volt a Deszk, ám pont nélkül maradt Makón, míg a Hódmezővásárhelyi TUS megfordította a Csongrád elleni meccset, és első pontjait szerezte meg ebben a szezonban. 

A ráadásban szerzett góllal nyert a Sándorfalva Kiskundorozsmán

Fotók: Török János

 

Vármegyei futball, I. osztály, eredmények

M-Perfect Home-Algyő–Tiszasziget 2–0 (1–0)
Gólszerzők: Kónya (35.), Szabó L. (93.)
Kiállítva: Papp Á. (33., a Tiszaszigetből).

Szentesi Kinizsi–SZEOL SC-FK Szeged 6–2 (2–2)
Gólszerzők: Koncz (41.), Rostás (42.), Vincze (48.), Zsíros (77., 89.), id. Mihály (81.), ill. Hüvös (25.), Hegyesi B. (29.).

Makó–Deszk 2–1 (0–1)
Gólszerzők: Frank (71.), Isaszegi (76.), ill. Csehó (43.).

Clean Star Complex Dorozsma–Sándorfalva 0–1 (0–0)
Gólszerző: Budai (94.).

Hódmezővásárhelyi TUS–Csongrád-Draxi Gép-Kft. 2–1 (0–1)
Gólszerző: Buzás (58.), Becsek (85.), ill. Barta (39.).

A DB Futball Bordány–Kéménygyártó-Mórahalom VSE meccset vasárnap 15 órától rendezik. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

