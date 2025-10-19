A cserejátékosai szállították az Algyő újabb győzelmét - galéria

M-Perfect Home-Algyő–Kéménygyártó-Mórahalom VSE 4–1 (1–0)

Algyő, 100 néző. Vezette: Pap Zsigmond Csaba – jól (Burzon, Vereska).

Algyő: Mison – Kiss R., Bozóki, Horváth A., Róka (Deák, 61.), Dudás (Szatmári, 89.), Szabó L., Kónya (Varga Z., 61.), Godó (Kardos, 52.), Semjényi (Hegyi, 67.), Rébék. Edző: Fülöp Tibor.

Mórahalom: Túri – Rajsli, Nyíri, Szalai, Vörös, Szűcs, Makai, Jójárt (Oláh, 22.), Erhardt, Bokányi, Monostori. Edző: Paksi Péter.

Gólszerzők: Szabó L. (2., 76.), Hegyi (85.), Deák (89.), ill. Bokányi (49.).

Jók: Semjényi, Rébék, Deák, Hegyi, Szabó L., ill. Bokányi, Rajsli, Túri.

Fülöp Tibor: – Jól kezdtünk, utána viszont túlságosan visszavettünk. A cserejátékosaink remekül szálltak be, nekik köszönhetjük a győzelmet.

Paksi Péter: – Játszottunk egy jót.

Szentesi Kinizsi–Sándorfalva 0–3 (0–2)

Szentes, 100 néző. Vezette: Paczér Balázs – jól (Kiss R., Dobó).

Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga – Zsíros (Fűri, 60.), Koncz, Rostás, Illés, Bartucz P., Papp M. (id. Mihály, 63.), ifj. Mihály, Szőke, Vincze, Mészáros (Ökrös, 72.). Edző: Szöllősi Ferenc.

Sándorfalva: Nagy B. – Molnár M., Bácsi, Koncz, Oláh (Rabecz B., 65.), Babolek, Juhász, Bitó (Dancsok, 77.), Rabecz V. (Varga R., 65.), Széll (Buzai, 77.), Gyuga (Budai, 77.). Edző: Antal Krisztián.

Gólszerzők: Juhász (37.), Bitó (45., 11-esből), Babolek (84.).

Jók: Bartucz P., Illés, Mészáros, ill. Juhász, Bácsi, Babolek.

Szöllősi Ferenc: – Bár tudjuk, hogy védekezni mindig sokkal könnyebb, ha mindig ilyen fegyelmezettek lennénk a labdarúgáshoz, akkor lehet több pontunk lenne. Nehéz meccsek jönnek sorban, valahogy pontot, pontokat kell szereznünk!

Antal Krisztián: – Jó körülmények között egy remek első félidőt produkáltunk. Magas intenzitást erőltettünk a Szentesre, a szünetben változtattunk, ám ez kevésbé működött. Összességében megérdemelt győzelmet arattunk, sok sikert kívánok a Szentesnek!

Hódmezővásárhelyi TUS–SZEOL SC-FK Szeged 4–3 (1–1)

Hódmezővásárhely, 120 néző. Vezette: Tihanyi Gábor – jól (Csöngető, Szeles).

Hódmezővásárhelyi TUS: Kovács A. (Kalmár, 52.). – Vass M. (Horváth Á., a szünetben), Tóth J., Tatár (Barna, 55.), Buzás, Becsek (Szabó Cs., 92.), Rau, Telek, Nagy A., Pacskó, Kis D. (Tószegi, 68.). Edző: Horváth Zoltán.

SZEOL SC-FK Szeged: Seres – Tóth G., Giba, Tóth M., Csuka (Laczi, 65.), Kelemen (Rácz B., 77.), Hegyesi B. (Jugyák, 73.), Ilyés, Verebély, Indre, Miklós. Edző: dr. Tóth János.

Gólszerzők: Buzás (27.), Barna (62., 81.), Becsek (88.), ill. Kelemen (4.), Ilyés (47., 52.).

Jók: Barna, ill. Ilyés, Kelemen, Verebély.

Horváth Zoltán: – Amit elterveztünk, az éppen a visszájára sült el. Rögtön az elején hátrányba kerültünk egy olyan szituáció után, amit ezerszer átbeszéltünk. Sikerült egyenlíteni, de a második félidőt még az elsőnél is rosszabbul kezdtük, így komoly volt a baj. Szerencsére jól sikerültek a változtatások és egy pillanatra sem adtuk fel, aminek meg is lett az eredménye. Arra büszkék lehetünk, hogy ez már a harmadik mérkőzés volt, amit a hajrában nyertünk meg!

Dóra János: – Gratulálok az ellenfélnek!