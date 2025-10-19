október 19., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

A cserejátékosai szállították az Algyő újabb győzelmét - galéria

Címkék#Sándorfalva#Algyő#labdarúgás

Négy mérkőzést rendeztek meg a tizedik fordulóban szombaton. Az Algyő a sok nehézséggel küzdő Mórahalom ellen a végjátékban nyerte meg a meccset, de hasonlóképp a végén dőlt el a meccs Hódmezővásárhelyen is. Ez történt a vármegyei futball élvonalának szombati játéknapján.

Vajgely Pál

Szentesen is győzni tudott a Sándorfalva. A vármegyei futball élvonalának listavezetője a 10. fordulóban egy szögletet követően Juhász fejesével került előnybe a Kurca-partiak otthonában, majd egy büntetőből duplázta meg előnyét a szünet előtt. A Sándorfalva sikere nem forgott veszélyben, ezzel kilencedik sikerét aratta a szezonban. Az Algyő ugyan a második percben vezetett a sok nehézséggel küzdő Mórahalom ellen, ám a vendégek remekül tartották magukat, mi több, a második játékrész elején egalizáltak is. A végjátékban azonban az Algyő cserejátékosainak köszönhetően eldöntötte a meccset.

Az Algyő cserejátékosai sokat tettek hozzá, hogy a csapat újabb győzelmet arasson a vármegyei futball szombati játéknapján
Az Algyő cserejátékosai sokat tettek hozzá, hogy a csapat újabb győzelmet arasson a vármegyei futball szombati játéknapján Fotó: Karnok Csaba

A Tiszasziget bő fél óra után már három góllal vezetett Csongrádon, a hazaiak lőtt azonban több lehetőség adódott a második félidőben, ám ezeket nem tudták kihasználni. Szűk félórával a meccs vége előtt még kétgólos hátrányban volt a Hódmezővásárhelyi TUS, amely azonban ebben a helyzetben sem adta fel, és két perccel a vége előtt már átvette a vezetést, így egymás után harmadik sikerét aratta a bajnokságban.

Megnehezítette az Algyő dolgát a Mórahalom

Fotók: Karnok Csaba

 

Vármegyei futball, I. osztály, 10. forduló

Csongrád-Draxi-Gép Kft.–Tiszasziget 1–4 (1–4)
Csongrád, 100 néző. Vezette: Csire Róbert – jól (Markó, Tapolcsányi).
Csongrád: Ciortea – Kanász-Nagy, Debreceni (Deli, a szünetben), Dovics, Nacsa, Czékus (Takács, a szünetben), Barta (Sarusi-Kis, 63.), Borda, Palásti (Forgó, 76.), Bencze, Lévai (Nagy Á., a szünetben). Edző: Bíró Mihály. 
Tiszasziget: Grund – András, Bozsik (Pető, 67.), Skribek B., Patai, Patkós, Kopasz (Balla, 82.), Bka, Rédei, Bánóczki, Borgulya (Papp Á., 57.). Edző: Nyerges Dániel. 
Gólszerzők: Barta (40.), ill. Borda (15., öngól), Patai (17., 44.), Rédei (36.).
Jók: Palásti, Takács, ill. senki.  
Bíró Mihály: – Az első félidei védelmi megingásait ellenfelünk könyörtelenül kihasználta. A szünet után ugyan feljavult a játékunk, de helyzeteinkkel nem tudtunk élni.  
Nyerges Dániel: – A második félidei teljesítmény nagyon messze volt azoktól az alapkövetelményektől, amelyet elvárunk egymás között, e miatt nem tudok gratulálni az eredményhez. Ezek vagyunk ki, egy félidőt tudunk futballozni, azon vagyunk, hogy ezt végig kitoljuk.

M-Perfect Home-Algyő–Kéménygyártó-Mórahalom VSE 4–1 (1–0)
Algyő, 100 néző. Vezette: Pap Zsigmond Csaba – jól (Burzon, Vereska).
Algyő: Mison – Kiss R., Bozóki, Horváth A., Róka (Deák, 61.), Dudás (Szatmári, 89.), Szabó L., Kónya (Varga Z., 61.), Godó (Kardos, 52.), Semjényi (Hegyi, 67.), Rébék. Edző: Fülöp Tibor. 
Mórahalom: Túri – Rajsli, Nyíri, Szalai, Vörös, Szűcs, Makai, Jójárt (Oláh, 22.), Erhardt, Bokányi, Monostori. Edző: Paksi Péter. 
Gólszerzők: Szabó L. (2., 76.), Hegyi (85.), Deák (89.), ill. Bokányi (49.).
Jók: Semjényi, Rébék, Deák, Hegyi, Szabó L., ill. Bokányi, Rajsli, Túri. 
Fülöp Tibor: – Jól kezdtünk, utána viszont túlságosan visszavettünk. A cserejátékosaink remekül szálltak be, nekik köszönhetjük a győzelmet. 
Paksi Péter: – Játszottunk egy jót.

Szentesi Kinizsi–Sándorfalva 0–3 (0–2)
Szentes, 100 néző. Vezette: Paczér Balázs – jól (Kiss R., Dobó).
Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga – Zsíros (Fűri, 60.), Koncz, Rostás, Illés, Bartucz P., Papp M. (id. Mihály, 63.), ifj. Mihály, Szőke, Vincze, Mészáros (Ökrös, 72.). Edző: Szöllősi Ferenc. 
Sándorfalva: Nagy B. – Molnár M., Bácsi, Koncz, Oláh (Rabecz B., 65.), Babolek, Juhász, Bitó (Dancsok, 77.), Rabecz V. (Varga R., 65.), Széll (Buzai, 77.), Gyuga (Budai, 77.). Edző: Antal Krisztián. 
Gólszerzők: Juhász (37.), Bitó (45., 11-esből), Babolek (84.).
Jók: Bartucz P., Illés, Mészáros, ill. Juhász, Bácsi, Babolek. 
Szöllősi Ferenc: – Bár tudjuk, hogy védekezni mindig sokkal könnyebb, ha mindig ilyen fegyelmezettek lennénk a labdarúgáshoz, akkor lehet több pontunk lenne. Nehéz meccsek jönnek sorban, valahogy pontot, pontokat kell szereznünk! 
Antal Krisztián: – Jó körülmények között egy remek első félidőt produkáltunk. Magas intenzitást erőltettünk a Szentesre, a szünetben változtattunk, ám ez kevésbé működött. Összességében megérdemelt győzelmet arattunk, sok sikert kívánok a Szentesnek!

Hódmezővásárhelyi TUS–SZEOL SC-FK Szeged 4–3 (1–1)
Hódmezővásárhely, 120 néző. Vezette: Tihanyi Gábor – jól (Csöngető, Szeles).
Hódmezővásárhelyi TUS: Kovács A. (Kalmár, 52.). – Vass M. (Horváth Á., a szünetben), Tóth J., Tatár (Barna, 55.), Buzás, Becsek (Szabó Cs., 92.), Rau, Telek, Nagy A., Pacskó, Kis D. (Tószegi, 68.). Edző: Horváth Zoltán.
SZEOL SC-FK Szeged: Seres – Tóth G., Giba, Tóth M., Csuka (Laczi, 65.), Kelemen (Rácz B., 77.), Hegyesi B. (Jugyák, 73.), Ilyés, Verebély, Indre, Miklós. Edző: dr. Tóth János.
Gólszerzők: Buzás (27.), Barna (62., 81.), Becsek (88.), ill. Kelemen (4.), Ilyés (47., 52.).
Jók: Barna, ill. Ilyés, Kelemen, Verebély.
Horváth Zoltán: – Amit elterveztünk, az éppen a visszájára sült el. Rögtön az elején hátrányba kerültünk egy olyan szituáció után, amit ezerszer átbeszéltünk. Sikerült egyenlíteni, de a második félidőt még az elsőnél is rosszabbul kezdtük, így komoly volt a baj. Szerencsére jól sikerültek a változtatások és egy pillanatra sem adtuk fel, aminek meg is lett az eredménye. Arra büszkék lehetünk, hogy ez már a harmadik mérkőzés volt, amit a hajrában nyertünk meg!
Dóra János: – Gratulálok az ellenfélnek!

