Labdarúgás

7 órája

Mesterhetest is hozott a hétvége a vármegyei labdarúgásban

Címkék#Nagymágocs#Domaszék#Ásotthalom

A hetedik meccsét is behúzta a Földeák. Kiütéses győzelmet aratott a Nagymágocs a vármegyei futball hétvégéje során, a másodosztály éllovasa nem bírt az újonccal, a harmadik liga első helyezettje azonban továbbra is hibátlan.

Vajgely Pál

Az újonc Domaszék elvitt egy pontot Mindszentről. A vármegyei II. osztály éllovasa így is megőrizte pozícióját, ám előnye immáron csupán egyetlen pont az egyaránt idegenbeli győzelmet szerzett Algyő II.-UTC kettős előtt. Hatpontos alsóházi derbit nyert a St. Mihály a Tömörkénnyel szemben, míg az Ásotthalom a harmadik idegenbeli meccsét is elveszítette. Tovább írja viszont győzelmi szériáját a vármegyei futballban a Földeák, amely a III. osztályban a hetedik meccsét is megnyerte, így továbbra is pontveszteség nélkül vezeti a bajnokságot. A Zsombó háromgólos hátrányból mentett meg egy pontot a Makóval szemben, míg az Üllés megszerezte első pontjait, miután legyőzte a Pusztamérgest. A IV. osztály két csoportjában is van egy-egy hibátlan csapat, a Homokháti csoportban a Dorozsma II., a Tisza-Marosban pedig az SZVSE-Gyálarét áll még pontveszteség nélkül. Utóbbiban kiütéses sikert aratott a Nagymágocs, Varga Bence egymaga hétszer köszönt be a HFC-Erzsébetnek.

Tovább íródik a Földeák győzelmi szériája a vármegyei futballban.
Tovább íródik a Földeák győzelmi szériája a vármegyei futballban.  Illusztráció: Gémes Sándor

A vármegyei futball hétvégi eredményei, II. osztály

Röszke–Algyő 1–4 (0–2)
Gólszerzők: Szalma (71., 11-esből), ill. Kovács M. (23., 93.), Pócs (40.), Bozóki (83.).

Balástya–Ásotthalom 4–1 (1–1)
Gólszerzők: Bürgés (5.), Kovács S. (74., 90.), Gera L. (77.), ill. Simonyi (45.).

Csanytelek–UTC 2–5 (0–2)
Gólszerzők: Sztojka (64., 90.), ill. Nádudvari-Sipos (5.), Istókovics (33.), Skribanek (67.), Farkas Sz. (78.), Kormos (82.).

Mindszent–Domaszék 0–0

St. Mihály–Tömörkény 2–1 (0–1)
Gólszerzők:Baján (69.), Göblös (92.), ill. Bartus (11.).

Tiszasziget II.–Öttömös 2–0 (2–0)
Gólszerzők: Drágity (16.), Farkas A. (24.).

Csengele–Mártély 2–2 (1–1)
Gólszerzők: Kovács Zs. (32.), Márton (84.), ill. Kristó (11.), Nagy Gy. (66.).

Vármegyei III. osztály

Zsombó–Makó FC-Duocor-Givaudan 3–3 (0–3)
Gólszerzők:Mihálffy Zs. (65., 94., a másodikat 11-esből), Király (80.), ill. Budai (19., 26., 31.).
Kiállítva: Molnár B. (91., Zsombó).

Apátfalva–Sándorfalva II. 1–1 (0–1)
Gólszerzők:Veréb (50.), ill. Tóth L. (35., 11-esből).

Forráskút–Mórahalom II. 6–0 (3–0)
Gólszerzők: Goda (27.), Pataki (28., 42., a másodikat 11-esből), Magyar (50., 54., 75., a másodikat 11-esből).

Kistelek–Kiszombor 0–2 (0–1)
Gólszerzők: Kórász (30.), Finta (79.).

Földeák–Hódmezővásárhelyi TUS II. 8–0 (2–0)
Gólszerzők:Bálint (12., 42., 89., a másodikat 11-esből), Orosz G. (49., 79.), Orosz A. (61.), Nagy K. (72.), Nagy R. (86.).

Üllés–Pusztamérges 2–1 (1–1)
Gólszerzők: Gábor (34.), Salánki (72., 11-esből), ill. Szögi (14.).

Vármegyei IV. osztály, Homokháti csoport

Ópusztaszer–Tömörkény II. 2–3 (1–2)
Gólszerzők: Kiss J. (26., 11-esből), Oroszvári (57.), ill. Losonczi (22.), Bálint (45.), Vincze T. (88.).

Pázsit SE–Balástya II. 2–3 (1–3)
Gólszerzők:Lakatos (43., 73.), ill. Dorogi (37., 39.), Kovács Á. (44.)

Csanytelek II.–Kiskundorozsma II. 3–4 (0–1)
Gólszerzők: Kurucz (47., 60.), Potor (50., 11-esből), ill. Benkocs (4., 90.), Szabó A. (66.), Balogh D. (72.).

Ruzsa–Zákányszék 0–5 (0–2)
Gólszerzők: Tanács (4., 75.), Farkas Á. (25.), Császár (48.), Krisztin-Németh (55.).

Tisza-Maros csoport

Csanádpalota–SZVSE-Gyálarét 1–4 (1–1)
Gólszerzők: Barta (26.), ill. Kiss K. (13.), Péter (67., 78., mindkettőt 11-esből), Elek (84.).

Szatymaz-Sándorfalva–Eperjes 4–1 (1–0)
Gólszerzők: Polgár (43.), Vidács (48., 79.), Bakó (68.), ill. Kabai  (72., 11-esből).

HFC-Erzsébet–Nagymágocs 0–17 (0–9)
Gólszerzők:Varga B. (10., 18., 32., 42., 46., 60., 78.), Orosz (16., 28., 40., 50.), Erdélyi (38.), Finta (34., 80., 90.), Mészáros G. (76., 85.).

A Szegvár–Kübekháza meccset november 15-re halasztották. 

