Mesterhetest is hozott a hétvége a vármegyei labdarúgásban

Az újonc Domaszék elvitt egy pontot Mindszentről. A vármegyei II. osztály éllovasa így is megőrizte pozícióját, ám előnye immáron csupán egyetlen pont az egyaránt idegenbeli győzelmet szerzett Algyő II.-UTC kettős előtt. Hatpontos alsóházi derbit nyert a St. Mihály a Tömörkénnyel szemben, míg az Ásotthalom a harmadik idegenbeli meccsét is elveszítette. Tovább írja viszont győzelmi szériáját a vármegyei futballban a Földeák, amely a III. osztályban a hetedik meccsét is megnyerte, így továbbra is pontveszteség nélkül vezeti a bajnokságot. A Zsombó háromgólos hátrányból mentett meg egy pontot a Makóval szemben, míg az Üllés megszerezte első pontjait, miután legyőzte a Pusztamérgest. A IV. osztály két csoportjában is van egy-egy hibátlan csapat, a Homokháti csoportban a Dorozsma II., a Tisza-Marosban pedig az SZVSE-Gyálarét áll még pontveszteség nélkül. Utóbbiban kiütéses sikert aratott a Nagymágocs, Varga Bence egymaga hétszer köszönt be a HFC-Erzsébetnek.

Tovább íródik a Földeák győzelmi szériája a vármegyei futballban. Illusztráció: Gémes Sándor

A vármegyei futball hétvégi eredményei, II. osztály

Röszke–Algyő 1–4 (0–2)

Gólszerzők: Szalma (71., 11-esből), ill. Kovács M. (23., 93.), Pócs (40.), Bozóki (83.).

Balástya–Ásotthalom 4–1 (1–1)

Gólszerzők: Bürgés (5.), Kovács S. (74., 90.), Gera L. (77.), ill. Simonyi (45.).

Csanytelek–UTC 2–5 (0–2)

Gólszerzők: Sztojka (64., 90.), ill. Nádudvari-Sipos (5.), Istókovics (33.), Skribanek (67.), Farkas Sz. (78.), Kormos (82.).

Mindszent–Domaszék 0–0

St. Mihály–Tömörkény 2–1 (0–1)

Gólszerzők:Baján (69.), Göblös (92.), ill. Bartus (11.).

Tiszasziget II.–Öttömös 2–0 (2–0)

Gólszerzők: Drágity (16.), Farkas A. (24.).

Csengele–Mártély 2–2 (1–1)

Gólszerzők: Kovács Zs. (32.), Márton (84.), ill. Kristó (11.), Nagy Gy. (66.).

Vármegyei III. osztály

Zsombó–Makó FC-Duocor-Givaudan 3–3 (0–3)

Gólszerzők:Mihálffy Zs. (65., 94., a másodikat 11-esből), Király (80.), ill. Budai (19., 26., 31.).

Kiállítva: Molnár B. (91., Zsombó).

Apátfalva–Sándorfalva II. 1–1 (0–1)

Gólszerzők:Veréb (50.), ill. Tóth L. (35., 11-esből).

Forráskút–Mórahalom II. 6–0 (3–0)

Gólszerzők: Goda (27.), Pataki (28., 42., a másodikat 11-esből), Magyar (50., 54., 75., a másodikat 11-esből).