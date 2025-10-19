Súlyos sérülés árnyékolta be a Makó–Kiskundorozsma rangadót

A vármegyei futball I. osztályának alapszakaszában már a tizedik fordulónál tartanak a küzdelmek. A rosszul rajtoló Deszk sorozatban második győzelmét aratta vasárnap, az áldozat a DB Futball Bordány volt.

A vármegyei futball vasárnapi játékapján a Deszk és a Makó örülhetett a vármegyei I. osztályban.

Fotó: Gémes Sándor – illusztráció

A vármegyei futball mögöttünk hagyott hétvégéjén a legnagyobb rangadót Makón rendezték a Clean Star Complex Dorozsma vendégszereplésével. A hazaiak 3–0-s sikerrel tartották otthon a három pontot. A Kiskundorozsma hosszabb időre elveszítette játékos-edzőjét, ugyanis Magyar György egy felugrás utáni rossz földet érést követően kéztörést szenvedett, műtéti beavatkozásra is szüksége lesz.

A vármegyei futball vasárnapi tudósításai:

Vármegyei I. osztály, alapszakasz, 10. forduló:

DB Futball Bordány–Deszk 0–2 (0–2)

Bordány, 200 néző. Vezette: Gargya Balázs Gábor – jól (Bartucz, Tihanyi).

Bordány: Pintér – Márki, Meszes, Visnyei (Kovács P., 65.), Kovács K., Rácz M. (Márton Á., 52.), Baranyi, Kovács Zs. (Fodor Á., 52.), Rádóczi D. (Heipl Á., 65.), Krizs (Kis L., a szünetben), Bezzeg. Edző: Forgács Dávid.

Deszk: Mészáros L. – Molnár B., Pópity (Adamov F., 82.), Szántó, Csehó (Miklós Cs., 89.), Szabó R. (Néma, 78.), Baucic, Németh Z., Markovics, Bihari, Vörös (Kecskés, 93.). Edző: Kiss Máté.

Gólszerző: Csehó (17., 19.).

Jók: senki, ill. Mészáros L., Bihari, Németh Z., Csehó.

Forgács Dávid: – Gratulálok a Deszknek, ha holnap reggelig játszunk, akkor sem rúgunk gólt ezen a mérkőzésen.

Kiss Máté: – Pópity Vladimír személyében egy újabb ifistánk debütált jó játékkal. Egyre jobban nézünk ki, a szezon kezdetén tanúsított lagymatag hozzáállásnak már nyoma sincs. A jelenlegi játékunk jóval biztatóbb jövőképet fest.

Makó FC–Clean Star Complex Dorozsma 3–0 (1–0)

Makó, 200 néző. Vezette: Burzon Márk – közepesen (Minda, Gera).

Makó: Szalkai – Molnár D. (Beke, a szünetben), Pataki (Béres (80.), Beregszászi, Vas, Pepó (Frank B., 63.), Isaszegi, Széll Á. (László L., 85.), Vajna, Kardos, Horváth E. Edző: Retek Flórián.

Kiskundorozsma: Zékány – Varga Á. (Szüts, a szünetben), Szil, Ottlik Márk, Vajda, Magyar (Kalapács, 61.), Fülöp Á., Gál, Holcsik, Csizmadia, Kis B. (Poljak, 82.). Játékos-edző: Magyar György.

Gólszerzők: Vas (31., 78. – mindkettőt 11-esből), Isaszegi (90.).

Jók: mindenki ill. senki.

Retek Flórián: – Védekezésben és kontrajátékban igazi csapatként funkcionáltunk, a labdabirtoklásunk lehetett volna talán jobb. A második félidő alapján jogosan nyertünk. Mindenki megtett mindent a győzelemért, a kéztörést szenvedett Magyar Györgynek jobbulást kívánunk!

Magyar György: – Az első félidőben kihagytuk a kihagyhatatlant is, a Makó pedig ezt megbosszulta. A második félidőben hitehagyottak voltunk.

A szombati mérkőzések beszámolói ide kattintva olvashatóak.