Fontos állomásához érkezik a megyeegy a hétvége során

Véget érnek az alapszakasz odavágói a vármegyei I. osztályban ezen a hétvégén. A listavezető Sándorfalva a Bordány ellen zárja az első kört, Makón dobogóra hajtó csapatok találkoznak, míg az alsóházban a jó formába lendülő Deszk és a Hódmezővásárhelyi TUS egymás ellen játszik fontos meccset. Az edzőváltáson átesett Kiskundorozsma a Szentesi Kinizsivel játszik a kispadon történt változást követően. A vármegyei futball másodosztályának élmezőnye fontos csatákat vív egymással, az első Algyő II. a harmadik UTC-t fogadja, a második Mindszent pedig a negyedik Öttömöshöz utazik.

Az edzőváltáson átesett Dorozsmára és a Sándorfalvára is hazai meccs előtt áll a vármegyei futball hétvégéjén. Fotó: Török János

A harmadosztályban az éllovas Földeák szabadnapos lesz ezen a hétvégén, így a Székkutas amennyiben kihasználja ezt, és megszerzi a három pontot a Zsombó ellen, akkor megelőzné riválisát. A liga két nyeretlen csapata, a Mórahalom II. és a Pusztamérges egymás ellen próbálhatja megtörni ezt a szériát.

A vármegyei futball hétvégi programja

Vármegyei I. osztály, szombat, 14.30: Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Csongrád-Draxi-Gép Kft., Clean Star Complex Dorozsma–Szentesi Kinizsi, Sándorfalva–DB Futball Bordány, Deszki SC–Hódmezővásárhelyi TUS, Tiszasziget–Makó. 17 óra: SZEOL SC-FK Szeged–M-Perfect Home Algyő.

Vármegyei II. osztály, szombat, 14.30: Balástya–Tömörkény, Öttömös–Mindszent, Domaszék–Mártély. Vasárnap, 13.30: Tiszasziget II.–Csanytelek, Ásotthalom–Röszke, Algyő II.–UTC. A St. Mihály–Csengele meccset elhalasztották.

Vármegyei III. osztály, szombat, 14.30: Apátfalva–Kistelek, Székkutas–Zsombó. 17 óra: Hódmezővásárhelyi TUS II.–Üllés. Vasárnap, 13.30: Sándorfalva II.–Forráskút, Mórahalom II.–Pusztamérges. 14 óra: Makó FC-Duocor-Givaudan–Kiszombor. A Földeák szabadnapos.

Vármegyei IV. osztály, Homokháti csoport, szombat, 12 óra: Kiskundorozsma II.–Tömörkény II. 13.30: Csanytelek II.–Ópusztaszer. 14.30: Zákányszék–Pázsit SE. Vasárnap, 13.30: Ruzsa–Sándorfalva-Dóc. A Balástya II. szabadnapos. Tisza-Maros csoport, szombat, 14.30: Szegvár–Eperjes. Vasárnap, 13.30: SZVSE-Gyálarét–Nagymágocs, Csanádpalota–Kübekháza. 16 óra: HFC-Erzsébet–Szatymaz-Sándorfalva.