Labdarúgás

2 órája

Nehéz meccs várhat két liga éllovasára is szombaton

Újabb fontos meccs vár a vármegyei I. osztály éllovasára. A Tiszasziget–Kiskundorozsma meccs is érdekes párharcot ígér, mutatjuk a vármegyei futball hétvégi kínálatát.

Vajgely Pál

A megnyert dorozsmai rangadót követően a harmadik helyezett Makót fogadja a Sándorfalva a vármegyei I. osztályban, de dobogóra törő csapatok találkoznak Tiszaszigeten is. Fontos alsóházi rangadót játszanak Mórahalmon a vármegyei futball hétvégéje során, ahová a vásárhelyiek már pontokkal a tarsolyukban érkeznek. A vármegyei II. osztály éllovasa Algyőre látogat, azaz a tabella első két helyezettje játszik egymással. A harmadik ligában a továbbra is pontveszteség nélkül álló Földeák a Sándorfalva II. vendége lesz, a szabadnapja után visszatérő Székkutas az Apátfalvát látja vendégül. 

A fekete mezes Sándorfalva és a Dorozsma is kiélezett meccs előtt áll a vármegyei futball következő hétvégéjén.
A fekete mezes Sándorfalva és a Dorozsma is kiélezett meccs előtt áll a vármegyei futball következő hétvégéjén. Fotó: Török János

A vármegyei futball hétvégi programja

Vármegyei I. osztály, szombat 15 óra: Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Hódmezővásárhelyi TUS, Csongrád-Draxi Gép-Kft.–M-Perfect Home-Algyő, Sándorfalva–Makó, Deszk–Szentesi Kinizsi, Tiszasziget–Clean Star Complex Dorozsma. 17 óra: SZEOL SC-FK Szeged–DB Futball Bordány. 

Vármegyei II. osztály, szombat 15 óra: Balástya–Csanytelek, Öttömös–Tömörkény, Domaszék–Csengele, Mártély–UTC. Vasárnap 15 óra: Ásotthalom–Tiszasziget II., St. Mihály–Röszke, Algyő II.–Mindszent. 

Vármegyei III. osztály, szombat 10 óra: Makó FC-Duocor-Givaudan–Forráskút. 15 óra: Székkutas–Apátfalva, Pusztamérges–Kiszombor. Vasárnap 15 óra: Sándorfalva II.–Földeák, Mórahalom II.–Üllés. A HTUS II.–Zsombó meccset november 22-re halasztották, a Kistelek szabadnapos. 

Vármegyei IV. osztály, Homokháti csoport, szombat 15 óra: Zákányszék–Csanytelek II., Kiskundorozsma II.–Dóc-Sándorfalva. Vasárnap 15 óra: Ruzsa–Ópusztaszer, Balástya II.–Tömörkény II. A Pázsit SE szabadnapos. Tisza–Maros csoport, szombat 15 óra: SZVSE-Gyálarét–­Szatymaz-Sándorfalva, Eperjes–Kübekháza, Szegvár–Nagymágocs. Vasárnap, 15 óra: Csanádpalota–HFC-Erzsébet. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

