Négy csapat várhatja veretlenül a hétvégét

Négy csapat áll még vereség nélkül a vármegyei bajnokságokban. Az I. osztály listavezetője, a Sándorfalva is ehhez a csoporthoz tartozik, amelyre egy Kurca-parti fellépés vár szombaton, míg a vármegyei futball hétvégéjének rangadóját Makón játsszák, ahová a Kiskundorozsma érkezik vasárnap, Hódmezővásárhelyen pedig hatpontos, alsóházi derbit játszanak.

A SZEOL SC-FK Szegedre fontos meccs vár Vásárhelyen a vármegyei futball hétvégéjén. Fotó: Gémes Sándor

A másodosztályban az élre álló Algyő II. csengelei meccse nyitja a hétvégi programot, az üldöző Mindszent és az UTC is hazai pályán próbálhat meg javítani múlt heti vereségüket követően. A harmadosztályban a Székkutas nem szenvedett még vereséget, vasárnap viszont az éllovas, hibátlan mérlegét legutóbbi meccsén elveszítő Földeák vendégei lesznek. A IV. osztályban a Kiskundorozsma II. és az SZVSE-Gyálarét áll százszázalékos mutatóval, mindketten hazai pályán folytathatják sorozatukat.

A vármegyei futball hétvégi programja

Vármegyei I. osztály, szombat 14.30: Csongrád-Draxi-Gép Kft.–Tiszasziget, M-Perfect Home-Algyő–Kéménygyártó-Mórahalom VSE, Szentesi Kinizsi–Sándorfalva. 17 óra: Hódmezővásárhelyi TUS–SZEOL SC-FK Szeged. Vasárnap 14.30: DB Futball Bordány–Deszki SC, Makó FC–Clean Star Complex Dorozsma.

Vármegyei II. osztály, szombat 13 óra: Csengele–Algyő II. 14.30: Röszke–Öttömös, Ásotthalom–Tömörkény, UTC–Domaszék, Mindszent–St. Mihály, Csanytelek–Mártély. Vasárnap 14.30: Tiszasziget II.–Balástya.

Vármegyei III. osztály, szombat 14.30: Zsombó–Sándorfalva II., Kiszombor–Mórahalom II., Forráskút–Hódmezővásárhelyi TUS II., Kistelek–Pusztamérges. Vasárnap 14.30: Földeák–Székkutas, Üllés–Makó FC-Duocor-­Givaudan. Az Apátfalva szabadnapos.

Vármegyei IV. osztály, Homokháti csoport, szombat 14.30: Zákányszék–Dóc-Sándorfalva, Ópusztaszer–Balástya II. Vasárnap 10 óra: Kiskundorozsma II.–Pázsit. 14.30: Csanytelek II.–Ruzsa. A Tömörkény II. szabadnapos. Tisza–Maros csoport, szombat 14.30: Szatymaz-Sándorfalva–Csanádpalota, SZVSE-Gyálarét–Kübekháza. Vasárnap 14.30: Nagymágocs–Eperjes. 16 óra: HFC-Erzsébet–FC Szegvár.