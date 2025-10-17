október 17., péntek

Labdarúgás

1 órája

Négy csapat várhatja veretlenül a hétvégét

Címkék#Sándorfalva#Mindszent#Szentesi Kinizsi

Újabb hétvégéjéhez érkezik a Csongrád-Csanád vármegyei labdarúgás, az élvonal és a másod­osztály listavezetője is idegenben lép pályára, míg a harmadik ligában két bajnokesélyes csapat játszik rangadót egymással. Mutatjuk a vármegyei futball programját.

Vajgely Pál

Négy csapat áll még vereség nélkül a vármegyei bajnokságokban. Az I. osztály listavezetője, a Sándorfalva is ehhez a csoporthoz tartozik, amelyre egy Kurca-parti fellépés vár szombaton, míg a vármegyei futball hétvégéjének rangadóját Makón játsszák, ahová a Kiskundorozsma érkezik vasárnap, Hódmezővásárhelyen pedig hatpontos, alsóházi derbit játszanak. 

A SZEOL SC-FK Szegedre fontos meccs vár Vásárhelyen a vármegyei futball hétvégéjén.
A SZEOL SC-FK Szegedre fontos meccs vár Vásárhelyen a vármegyei futball hétvégéjén. Fotó: Gémes Sándor

A másodosztályban az élre álló Algyő II. csengelei meccse nyitja a hétvégi programot, az üldöző Mindszent és az UTC is hazai pályán próbálhat meg javítani múlt heti vereségüket követően. A harmadosztályban a Székkutas nem szenvedett még vereséget, vasárnap viszont az éllovas, hibátlan mérlegét legutóbbi meccsén elveszítő Földeák vendégei lesznek. A IV. osztályban a Kiskundorozsma II. és az SZVSE-Gyálarét áll százszázalékos mutatóval, mindketten hazai pályán folytathatják sorozatukat. 

A vármegyei futball hétvégi programja

Vármegyei I. osztály, szombat 14.30: Csongrád-Draxi-Gép Kft.–Tiszasziget, M-Perfect Home-Algyő–Kéménygyártó-Mórahalom VSE, Szentesi Kinizsi–Sándorfalva. 17 óra: Hódmezővásárhelyi TUS–SZEOL SC-FK Szeged. Vasárnap 14.30: DB Futball Bordány–Deszki SC, Makó FC–Clean Star Complex Dorozsma. 

Vármegyei II. osztály, szombat 13 óra: Csengele–Algyő II. 14.30: Röszke–Öttömös, Ásotthalom–Tömörkény, UTC–Domaszék, Mindszent–St. Mihály, Csanytelek–Mártély. Vasárnap 14.30: Tiszasziget II.–Balástya. 

Vármegyei III. osztály, szombat 14.30: Zsombó–Sándorfalva II., Kiszombor–Mórahalom II., Forráskút–Hódmezővásárhelyi TUS II., Kistelek–Pusztamérges. Vasárnap 14.30: Földeák–Székkutas, Üllés–Makó FC-Duocor-­Givaudan. Az Apátfalva szabadnapos. 

Vármegyei IV. osztály, Homokháti csoport, szombat 14.30: Zákányszék–Dóc-Sándorfalva, Ópusztaszer–Balástya II. Vasárnap 10 óra: Kiskundorozsma II.–Pázsit. 14.30: Csanytelek II.–Ruzsa. A Tömörkény II. szabadnapos. Tisza–Maros csoport, szombat 14.30: Szatymaz-Sándorfalva–Csanádpalota, SZVSE-Gyálarét–Kübekháza. Vasárnap 14.30: Nagymágocs–Eperjes. 16 óra: HFC-Erzsébet–FC Szegvár. 

