Labdarúgás

46 perce

Új listavezető van a vármegyei II. és III. osztályban is

Négy mérkőzés után nyert a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban a Domaszék. Hazai pályán a Mártélyt győzték le három–nullára. Íme a vármegyei futball hétvégi eredményei.

Becsei Dávid
Íme a vármegyei futball hétvégi eredményei.

Fotó: Gémes Sándor

A vármegyei II. és III. osztályú labdarúgó-bajnokságában is új listavezető van a 10. forduló után. A megyekettőben kikapott az Algyő II., így az Öttömösön nyerő Mindszent az élre állt. A megyeháromban az eddigi listavezető Földeák szabadnapos volt, így a Zsombót legyőző Székkutas lépett az első helyre. Ugyanitt megszerezte első győzelmét a Pusztamérges, amely a sereghajtó Mórahalom II.-t győzte le. Íme a vármegyei futball alsóbb osztályainak hétvégi eredményei.

A vármegyei futball eredményei:

Vármegyei II. osztály, 10. forduló: Balástya–Tömörkény 4–2 (2–0), gólszerzők: Tóth D. (9.), Malatinszki (27.), Martinkovics (48.), Szél (77.), ill. Bartus R. (56., 72.). Öttömös–Mindszent 0–2 (0–1), gsz.: Bartyik N. (8., 66.). Domaszék–Mártély 3–0 (1–0), gsz.: Horváth Cs. (21.), Börcsök (50., 61.). Tiszasziget II.–Csanytelek 3–1 (2–0), gsz.: Bernát (28.), Baka (40., 70.), ill. Potor (85. – 11-esből). Ásotthalom–Röszke 0–1 (0–1), gsz.: Mulati (15.). Algyő II.–UTC 2–3 (1–1), gsz.: Török (35.), Kovács M. (82. – 11-esből), ill. Kormos (3., 90.), Orosz (51.). A St. Mihály–Csengele mérkőzést később rendezik meg.

Vármegyei III. osztály, 10. forduló: Apátfalva–Kistelek 0–0. Székkutas–Zsombó 4–3 (3–1), gsz.: Szabó I. (12., 38. – a másodikat 11-esből), Czirok (35.), Madutai (61.), ill. Péter S. (42. – 11-esből), Posta (67.), Leidecker (84.). Kiállítva: Vági (90.). Hódmezővásárhelyi TUS–Üllés 5–2 (0–2), gsz.: Orovecz (51.), Kecskeméti (58., 76.), Török (60. – 11-esből), Atyimás (64.), ill. Csamangó O. (5.), Lajkó (9.). Sándorfalva II.–Forráskút  2–1 (2–1), gsz.: Gulyás B. (1.), Tóth L. (40.), ill. Pataki (13.). Mórahalom II.–Pusztamérges 1–2 (1–2), gsz.: Mangó (22.), ill. Damjanov (36. – 11-esből), Szögi (43.). Makó II.–Kiszombor 1–0 (0–0), gsz.: Varga E. (89.). Szabadnapos: a Földeák.

Vármegyei IV. osztály, 8. forduló, Homokhát csoport: Kiskundorozsma II.–Tömörkény II. 12–0 (5–0), gsz.: Lőrincz L. (5., 20., 69.), Benkocs (12., 77., 79.), Szabó A. (25., 44., 72.), Ördög (57.), Török (65.), Varga Á. (83.). Csanytelek II.–Ópusztaszer 4–0 (3–0), gsz.: Potor (5., 39. – 11-esből), Hriazik (41.), Moszheim (46.). Zákányszék–Pázsit SE 2–0 (1–0), gsz.: Farkas Á. (7.), Hassani (68.). Ruzsa–Dóc-Sándorfalva 3–1 (3–0), gsz.: Rózsa K. (15.), Jakus (21.), Sziráczki (45.), ill. Huszka (55. – 11-esből). Szabadnapos: a Balástya II.

Tisza-Maros csoport: Szegvár–Eperjes 8–1 (5–0), gsz.: Fábrik (6., 12., 42.), Puhala (18., 33., 53., 60.), Bagi II. E. (85.), ill. Pető (65.). SZVSE-Gyálarét–Nagymágocs 4–3 (1–1), gsz.: Bóta (43., 54.), Kiss K. (50.), Nyári (75.), ill. Varga B. (6.), Varga B. (72.), Orosz V. (87.). HFC-Erzsébet–Szatymaz-Sándorfalva 1–7 (1–6), gsz.: Tódor (35.), ill. Borsi (5.), Vidács (10., 29.), Bakó (20., 31.), Csányi (26.), Tót (57.). Kiállítva: Kiszel (63. – a Szatymaz-Sándorfalvából). A Csanádpalota–Kübekháza mérkőzés elmaradt.

A vármegyei I. osztály 11. fordulójának beszámolója ide kattintva olvasható.

