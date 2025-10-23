Száz pont fölé jutott, és ellenfélre vár a Kosársuli

A férfi kosárlabda Hepp kupában a második fordulóban csatlakoztak be a Zöld csoportos csapatok, így a Vásárhelyi Kosársuli is, amely az alacsonyabb osztályban szereplő Békés otthonába látogatott. Az NB II.-ben szereplő békésiek a Ceglédet búcsúztatva jutottak el a sorozat ezen szakaszáig, a legutóbbi bajnokiját elveszítő Kosársuliban ezen a meccsen pedig nagyobb szerepet kaptak a fiatalok.

A Vásárhelyi Kosársuli hozta a papírformát a Hepp Kupában. Fotó: Marton Szabolcs, mkosz.hu

A második negyed közepén egy 12-0-ás futással lépett el ellenfelétől a vásárhelyi csapat, amely több mint tízpontos előnyét innentől nem csupán őrizte, de növelni is tudta. A lényegi kérdések a végjáték előtt eldőltek, bár a Békés közelebb tudott lépni, de a vásárhelyi továbbjutás nem forgott veszélyben. A Hepp kupa következő körében már a másodosztályú csapatok, azaz a Piros csoportban szereplő klubok is becsatlakoznak, míg a Kosársulira legközelebb október 31-én egy pécsi bajnoki vár.

Békési SzSK–Vásárhelyi Kosársuli 89–101 (27–26, 13–28, 25–26, 24–21)

Férfi kosárlabda Hepp kupa, 2. forduló. Békés, Szegedi Kis István Református Gimnázium és Általános Iskola tornaterme. Vezette: Drenyovszki, Kisházi

Békés: Fodor 20/12, Balog 5/3, Pocsai 10, Király 10, Sipaki 31/6. Cserék: Balogh 8, Lipcsei 5, Berecz. Vezetőedző: Csorba Szabolcs.

Kosársuli: Bősz 20/18, Balogh 20/6, Tóth 11/3, Szilágyi 3, Megyesi 10. Cserék: Kruzslicz 18/6, Szombati 12/6, Utasi 7. Vezetőedző: Saša Vejinović