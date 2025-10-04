október 4., szombat

Kosárlabda

44 perce

Keményebb hozzáállás kell a vásárhelyiektől a folytatásban

Elveszítették az első idegenbeli meccsüket. A Vásárhelyi Kosársuli ugyan a második negyed közepén meccsben volt, ám végül alulmaradt Győrben.

Vajgely Pál

A győztes hazai rajtot követően a Győrhöz utazott a Vásárhelyi Kosársuli a férfi kosárlabda NB I./B Zöld csoportjában. A 10–2-es kezdést követően ugyan többször is visszajöttek a vásárhelyiek ellenfelükre, de egyenlíteniük egyik alkalommal sem sikerült. A második negyed közepén, 33–30 után ismét megléptek a hazaiak, innentől pedig folyamatosan őrizte magabiztos előnyét a Rába-parti csapat, amely végül 17 ponttal nyert. A Kosársuli ezzel először kapott ki ebben a szezonban, a bajnokság következő fordulójában jövő pénteken pedig az Egert fogadja a Hódtói sportcsarnokban.

A kulcspillanatokban nem tudott fordítani, alulmaradt Győrben a Vásárhelyi Kosársuli.
A kulcspillanatokban nem tudott fordítani, alulmaradt Győrben a Vásárhelyi Kosársuli. Fotó: kosarsport.hu

Sasa Vejinovic: – Gratulálok a Győrnek, a játék minden részében jobbak voltak ma este! Az ilyen mérkőzésekbe az első másodperctől kezdve sokkal bunyósabban kell beleállnunk.

GYKC UNI Győr–Vásárhelyi Kosársuli 88–71 (24–18, 21–15, 20–17, 23–21)

Férfi kosárlabda NB I./B, Zöld csoport, 2. forduló. Győr, egyetemi csarnok. Vezette: Horváth A., Benedek, Tóth B. 
Győr: KÁMÁN 15/6, GÓBI 15/9, Tóth-Erdei 2, Zalka 3/3, Hágen 2. Csere: Baliga 9/3, Köcse 16/6, Bakon 14/6, Nagy T. 10/6, Van der Meer 2, Polónyi, Sólyom. Edző: Lógár Bence.
Vásárhelyi Kosársuli: KELEMEN 18/12, Balogh L. 13/3, Bősz 16/3, Utasi 6, Bálint 14/6. Csere: Kruzslicz 4, Megyesi. Edző: Sasa Vejinovic.  

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

