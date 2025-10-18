A volt válogatott center játéka döntötte el a vásárhelyiek meccsét

Tóth Márk személyében új igazolás is pályára lépett a Vásárhelyi Kosársuliban a Nagykőrös elleni idegenbeli bajnokin: a 27 éves játékos korábban éppen az ellenfélnél is megfordult. A jó triplázás megalapozta a Kosársuli vezetését, és egészen az utolsó negyed kezdetéig tartották pár pontos vezetésüket. Az utolsó felvonás viszont 61-61-es döntetlenről kezdődhetett.

Csorvási Milánt nem tudta megállítani a Vásárhelyi Kosársuli. Fotó: Balla Attila, mkosz.hu

Három perccel a vége előtt is még a Kosársuli vezetett, de 72–75 után hosszú csend következett a vásárhelyiek részéről. A Nagykőrös korábbi válogatott, komoly A csoportos múlttal rendelkező centere, Csorvási Milán viszont ebben a pillanatban is csapata vezére volt. Végül egy 10–0-ás etap pecsételte meg a Kosársuli sorsát, amely nyolcpontos vereséget szenvedett, a hazaiaknál Csorvási 38 pontja mellett 20 lepattanót szedett, így 63-as teljesítmény-index-szel zárta a meccset.

Nagykőrösi Sólymok KE–Vásárhelyi Kosársuli 89–81 (22–28, 24–14, 15–19, 28–20)

Férfi kosárlabda NB I./B, Zöld csoport, 4. forduló. Nagykőrös, vezette: Radnóti, Farkas P., Fodor S.

Nagykőrös: Tóth 14/6, Mészáros 11/3, Kovács 3, Fehér 10/3, Csorvási 38. Csere: Kocsis 8, Molnár 3/3, Márton 2, Béres. Vezetőedző: Kovács Márk.

Kosársuli: Bősz 3/3, Balogh 13/3, Kelemen 30/15, Bálint 18/6, Utasi Zs. 3. Csere: Tóth 8, Kruzslicz 6, Megyesi. Vezetőedző: Saša Vejinović.