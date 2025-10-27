A rekordbajnok otthonában folytatódott a szegediek idénye

A MAFC elleni szezonnyitót követően a tavalyi ezüstérmes, rekordbajnoknak számító Kaposvár vendégeként folytatta a TippmixPro férfi röplabda Extraligát a Vidux-Szegedi RSE. A Tisza-partiak továbbra sem a legjobb összeállításukban léphettek pályára, ám ilyen körülmények között is helyt állt a somogyiak otthonában. A második játszmában két ponttal is vezettek a szegediek, ám az esélyesebb hazaiak fordítottak, majd a harmadik játszmát is megnyerték. A szegediek helyt álltak a liga egyik legjobb csapata ellenében, vasárnap pedig Kazincbarcikán folytatják a szezont.

A Vidux-Szegedi RSE a tavalyi ezüstérmes Kaposvár otthonában is helyt állt. Fotó: Muzslay Péter

Strezeneczki Gyula: – Az egyik legjobb magyar csapat ellen, tartalékos felállásban, tisztességesen helytálltunk! Tisztelet illeti a fiúkat a hozzáállásukért! Ilyen hozzáállással, kiegészülve a hiányzóinkkal, szetteket és mérkőzéseket tudunk majd nyerni.

Fino Kaposvár–Vidux-Szegedi RSE 3–0 (14, 12, 16)

TippmixPro férfi röplabda Extraliga, 2. forduló. Kaposvár, Kaposvár Aréna, 500 néző. Vezette: Kiss Z., Kiss N.

Fino Kaposvár: Magyar B., Hubicska (10), Novoszelov (6), Ion (13), Dávid Cs. (12), Medina (7). Csere: Feliciano (liberó), Csordás B. (liberó), Bögöly (2), Laczó (2), Finta (1). Vezetőedző: Zoran Kedacsics.

Vidux-Szegedi RSE: Engel (1), Raidel (8), Lehoczki (4), Benák (3), Piti (2), Kiss G. (2). Csere: Gyémánt (liberó), Honti. Vezetőedző: Strezeneczki Gyula.