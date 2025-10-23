Felforgatott kerettel is helyt állt rutinosabb ellenfelével szemben a Szeged

Egy alaposan megfiatalított kerettel fut neki az idei férfi röplabda Extraliga küzdelmeinek a Vidux-Szegedi RSE, amely az új évad első meccsén a MAFC csapatát fogadta. A vendégek keretében több bajnok és kupagyőztes játékos is található, a szegediek pedig egy kissé felforgatott összeállításban várhatták az idényrajtot. A rutinosabb fővárosiak ugyan három szettben nyertek, azonban több olyan lehetősége is volt a Tisza-partiaknak, amellyel ha jobban élnek, akkor szettet rabolhattak volna ellenfelüktől. A MAFC-cal majd a magyar kupa nyolcaddöntőjében egy oda-visszavágós párharcot játszik novemberben az SZRSE, ami viszont a közelebbi folytatást illeti, a szegediek a legutóbbi ezüstérmes, rekordbajnok Kaposvár otthonában lépnek pályára vasárnap.

A Vidux-Szegedi RSE hazai pályán kezdte meg az új szezont. Archív fotó: Nagy Léna, SZRSE

Strezeneczki Gyula: – Korrekt játékot játszottunk. Fontos megemlíteni, hogy centerünk, Piti Richárd játszott ütő poszton. Nagyon jó induló meccset játszottunk egy fizikálisan remek képességekkel rendelkező MAFC ellen. Ha kicsit bátrabbak lettünk volna, akkor egy szett nyerhető lett volna.

Vidux-Szegedi RSE–MAFC 0:3 (21:25, 14:25, 19:25)

TippmixPro férfi röplabda Extraliga, 1. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Barabás, Tillmann.

Vidux-Szegedi RSE: Piti, Bodnár, Honti, Fitor, Hechavarria, Lehoczki. Csere: Enge, Gyémánt. Vezetőedző: Strezeneczki Gyula.