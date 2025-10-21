október 21., kedd

Röplabda

1 órája

Fiatal csapattal futnak neki az új idénynek a szegedi röplabdázók

Hazai pályán kezdődik a TippmixPro férfi röplabda Extraliga új idénye a szegediek számára. A Vidux-Szegedi RSE fiatal kerettel várhatja az új évadot, amely már tizenkét ellenfelet tartogat a szegediek számára.

Vajgely Pál

Az előző kiíráshoz képest egyel több, összesen tizenhárom csapat alkotja a TippmixPro férfi röplabda Extraliga mezőnyét, amelyhez újoncként a Szolnok csatlakozott. A Vidux-Szegedi RSE egy alaposan megfiatalított csapattal várhatja a szezonrajtot, szerdán 19 órától a MAFC lesz a szegediek ellenfele az újszegedi sportcsarnokban. 

A Vidux-Szegedi RSE hazai pályán indítja az új évadot.
Fotó: Nagy Léna, Vidux-Szegedi RSE

– Az első pár meccsünk biztosan rámegy majd arra, hogy feltérképezzük, hogy is reagálunk bizonyos játékszituációkra. Valószínűleg a Dunaújváros és a Szolnok lesz a riválisunk, de abban bízok, hogy a fiatalok fejlődnek majd a szezon során, így az idény végéhez közeledve már más csapatoknak is komolyabb ellenfelei lehetünk – mondta lapunknak Bodnár Lajos, a csapat kapitánya.

Hamarosan rangadók várnak a Vidux-Szegedi RSE-re

 Az első három fordulót követően a már említett közvetlen riválisok elleni találkozókkal folytatja majd november közepén a bajnokságot a Szeged, előbb a Szolnok, majd a Dunaújváros lesz az ellenfele.

– Arra mindenképpen jó lesz ez a három meccs, hogy megtapasztaljuk, milyen a bajnokság élvonala. Sokat tanulhatunk ezekből a meccsekből. Esélyes, hogy nem játszunk szoros meccseket, utána viszont lehet rajtunk egy kis nyomás, hiszen győzelmi kényszerben játszhatunk majd. Az előttünk álló három meccsen viszont nincs veszíteni valónk, kipróbálhatunk olyan játékelemeket is, amelyeket később hasznosíthatunk – tette hozzá Bodnár Lajos.

– Figyelnek a fiatalok a mondandókra, és kérdéseik is vannak, szeretnének hatékonyabbá, jobbá válni. Annak a négy-öt rutinosabb embernek, amelyek közé én is tartozom, muszáj mentorálnia a fiatalokat, ennek pedig két-három szezon múlva lehet majd eredménye – felelte annak kapcsán, mennyire fontos a mentori szerepük ebben a szezonban.  

