Vízilabda

1 órája

Dupláznak a szentesi vízilabdázók a hosszú hétvége előtt

Címkék#Valdor Szentes#Metalcom Szentes#Szolnoki Dózsa#OB I#vízilabda

A hosszú hétvége előtti este mindkét szentesi pólócsapat bajnokin ugrik medencébe. 19 órától a Metalcom Szentes a Szolnoki Dózsát fogadja a férfi vízilabda OB I. harmadik fordulójában, míg a Valdor Szentes női együttese a címvédő FTC-Telekom vendége lesz a Népligetben 20 órától.

Becsei Dávid

A férfi vízilabda OB I. hétvégi fordulójából két mérkőzést is csak szerdán este játszanak le. A címvédő Ferencváros az Eger vendége lesz, míg a Metalcom Szentes a Szolnoki Dózsát fogadja. Két olyan csapat találkozik majd a Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában, amely elégedett lehet a szezonkezdéssel, de csak a Szolnok neve mellett állnak már pontok.

A női vízilabda OB I.-ben a KSI vendége lesz a Szeged.
A szegediek szombaton ugranak medencébe a női vízilabda OB I.-ben.
Fotó: Török János

A szolnokiak a BENU Magyar Kupában a négyes döntőig meneteltek, amelyben az elődöntőben a későbbi ezüstérmes Honvédtól 18–17-re kikaptak. A bronzmérkőzést viszont megnyerték 19–16-ra a BVSC ellen. A férfi vízilabda OB I.-ben két győzelemmel kezdett a Szolnoki Dózsa, az UVSE vendégeként 17–9-re, míg otthon a Miskolc ellen 16–10-re nyertek Hangay Zoltán vezetőedző tanítványai. Legutóbb pedig az Eurokupa csoportkörében – emiatt halasztották el néhány nappal a szentesi mérkőzést – a román Dinamo Bucuresti ellen 16–15-ös győzelemmel indították a csoportküzdelmeket.

A Metalcom Szentes a kupában a negyeddöntőig bírta szusszal, ahol itthon még a Honvédot nagy csatában legyűrte. A bajnokságban két vereséggel rajtolt Somogyi Balázs együttese, az OSC 16–12-re nyert Szentesen, míg a Honvéd otthonában hiába vezettek, végül 15–13-ra alulmaradtak a Kurca-partiak.

A női vízilabda OB I.-ben idegenben a Valdor Szentes

Mindkét csongrád-csanádi női vízilabdacsapata pont nélkül áll a bajnokságban három fordulót követően. A negyedik forduló nem kecsegteti pontokkal a Valdor Szentest, ugyanis a címvédő FTC-Telekom vendége lesz. A Szegedi VE viszont közvetlen riválisához, a szintén pont nélküli KSI-hez utazik szombaton 13 órára.

