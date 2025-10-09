Péntek este újból a Ferencváros lesz az ellenfél

A négyes döntő a tét az SZVE Goodwill Pharma Fortacell női csapata számára a vízilabda magyar kupában. A negyeddöntős párharcot pénteken és szombaton játssza le Kerekes Csaba együttese, amelyre nehezebb ellenfél aligha várhatna a legjobb nyolc között. A Tisza-partiak ellenfele ugyanis a sorozat címvédője, a Ferencváros lesz, a párharcot pénteken 19 órától, hazai környezetben kezdi a szegedi csapat, míg a visszavágót másnap 14 órától rendezik a Nép­ligetben, a két meccs győztese bejut a négyes döntőbe. A két csapat egyébként legutóbb éppen egymással találkozott a bajnokságban, múlt szombaton a Ferencváros 19–3-ra nyert a Tiszavirág sport­uszodában. A zöld-fehérek azóta játszottak egy bajnokit, kedden magabiztos, 25–8-as sikert arattak a KSI-vel szemben.

A bajnoki után a kupában is az FTC-vel találkozik a szegedi női vízilabdacsapat. Fotó: Török János

Fővárosi ellenfelek a férfi vízilabda OB I.-ben is

A férfiaknál a második fordulóval folytatódik az OB I.-es bajnokság, a Metalcom Szentes szintén pénteken 19 órától ugrik majd medencébe, méghozzá az eddigi két bajnokiját egyaránt megnyerő Honvéd otthonában. A fővárosiak ugyanis a hatodik fordulóból előrehozták a KSI elleni meccsüket, és magabiztosan be is húzták azt. A Szentes az OSC elleni meccsel mutatkozott be az idei szezonban, az elveszített hazai meccs után most pedig a kupában frissen ezüstérmet szerzett Honvéd vendégei lesznek. A Kurca-partiak ellenfele egy nagyon szoros meccset játszott a Ferencvárossal a kupa döntőjében, ám végül 15-17-re az FTC győzött azon a találkozón.

Az SZVE Goodwill Pharma Fortacell férficsapata szintén Budapestre utazik, Sánta Dánielék az újonc KSI ellen folytatják a bajnokságot. A másodosztályból felkerült budapestiek a már említett Honvéd elleni vereséggel kezdték az évadot, míg a Tisza-partiak egy nagyon értékes sikert arattak a Kaposvár otthonában, szombaton 11.30-tól pedig a Komjádi Béla uszodában szintén nem lehet más a céljuk, mint a két pont megszerzése.