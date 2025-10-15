Jöhet a nemzetközi mezőny, a válogatót kipipálták a fiatalok

A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendezték meg a junior tőrözők magyar kupa-fordulóit, a kétnapos viadal egyben válogató is volt a korosztály számára. Az első napon a hölgyeknél Papp Jázmin magabiztos vívással menetelt a döntőig, és a döntőben is hasonló teljesítménnyel múlta felül Ludovikás riválisát, Polonyi Petrát, hiszen végig 15:10 volt a legszorosabb asszója. A férfiak mezőnyében a Budakalász színeiben versenyző Zsögön Andor fináléba jutása mindössze egyetlen ponton múlt, a ranglistavezető szegedi fiatal így harmadik helyen zárt.

Zsögön Andor a második napon visszavágott a riválisoknak. Fotó: Zsögön Miklós archívuma

Zsögön Andor a második napon győzött

Másnap ismét összecsaptak a résztvevők a magyar kupa harmadik fordulójában, ami egyben válogató is volt a közelgő világkupa-sorozat előtt. Itt Zsögön Andor az elődöntőben ismét az FTC-s Gergely Zoltánnal vívott, kettejük csatájából most a szegedi került ki győztesen, aki a döntőben ismét egy ferencvárosit, Rubin Mattiát is legyőzte, így egy bronz és egy aranyérem lett a hétvégi mérlege.

A Ferencvárosban versenyző Papp Jázmin a második napon bronzéremig jutott, így mindkét vármegyei vívó két-két dobogós helyezéssel zárta a hétvégét.

– Nagyon örülök ennek az eredménynek, már csak azért is, mert a tavaszi előválogató nem sikerült jól. Az eleje ma is döcögősen indult, viszont később megéreztem a vívást, egész jól ment. Remélem, a folytatás is ilyen lesz – mondta a magyar szövetség honlapján Papp Jázmin.