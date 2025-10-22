A felnőttek között is remekül helyt állt a fiatal szegedi tőröző

Bár még csak a junior korosztályt képviseli, egy rangos, nemzetközi felnőtt versenyen vett részt a szlovákiai Somorján Zsögön Andor. A Budakalász színeiben versenyző szegedi népes mezőnyben állhatott pástra a szatellit besorolású tőrversenyen, hiszen a világ minden tájáról közel 150-en érkeztek erre a viadalra.

Zsögön Andor szoros csatákat nyert Szlovákiában. Fotó: Magyar Vívó Szövetség

Zsögön Andor a selejtezőkben három győzelemmel és ugyanennyi vereséggel zárt, így a 128-as táblán folytathatta. Az egyenes kieséses szakaszban honfitársával, Orovecz Gergellyel került össze, a Ferencváros sportolójával szemben pedig 15:12-es győzelemmel lépett tovább. A brazil Paulo Moralis ugyan 11:7-re is vezetett már a legjobb 32 közé jutásért, de Zsögön Andor innen tudott fordítani, és 15:11-es sikerével jutott tovább. Az ukrán Makszim Haravszkij volt az ellenfél a nyolcaddöntőért, akik egy szoros csatában, 15:14-gyel búcsúztatott.

Újabb nemzetközi verseny vár Zsögön Andorra

A negyeddöntőért szintén a legszorosabb eredménnyel sikerült túlverekednie magát az izraeli Eithan Lembergeren, az elődöntőért viszont ismét egy honfitárs, Tóth Gergely következett. Ez jelentette a végállomást Zsögön Andor számára, ellenfele viszont meg sem állt a dobogó tetejéig, ám a fiatal szegedi egy felnőtt versenyen így is egy szép nyolcadik helyezéssel zárt. A dobogóra végül csak magyarok állhattak a férfiaknál, hiszen a döntőben Szemes Gergő volt még érintett, míg Bodor Áron és Dósa Dániel végzett a harmadik helyen.

A hölgyeknél a hódmezővásárhelyi Wolf Eszter 21., míg Papp Jázmin a 25. helyen zárt Somorján. Jövő hétvégén rajtol a junior korosztály számára a világkupa, az első állomást Isztambulban rendezik.