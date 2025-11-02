1 órája
Újabb szegedi bravúr, ezúttal a Magyar Kupa-bronzérmest lepték meg – galériával
Hatalmas bravúr itthon. Továbbra is szenzációs formában játszik az SZVE Goodwill Pharma Fortacell a férfi vízilabda OB I.-ben. Kiss Csaba tanítványai ezúttal az Eurokupában vitézkedő, Magyar Kupa-bronzérmes Szolnokkal játszottak 9–9-es döntetlent, majd szétlövést követően 16–15-re nyertek. A Metalcom Szentes nem talált fogást a Vasason és hazai medencében 23–9-es vereséget szenvedett.
A végén Danka Benedek bravúros védésére is szüksége volt a Szegednek a Szolnok ellen.
Fotó: Karnok Csaba
Vasárnap este a rendes játékidő 9–9-es döntetlent hozott a Szegedi VE–Szolnoki Dózsa OB I.-es férfi vízilabda-mérkőzésen, majd a hazaiak büntetők után az extra pontot is itthon tartották.
- Kiss Csaba, az SZVE Goodwill Pharma Fortacell vezetőedzője: – Van már rutinunk az ilyen mérkőzésekben, amikor egy olyan csapatot fogadunk, amely a magyar bajnokság mellett a nemzetközi porondon is remekel. Nem lehet tudni ilyenkor, hogy az ellenfél képes lesz-e azt a tempót diktálni, amit a nemzetközi meccsen, vagy tompábban jön hozzánk. Az előző idényben egy barcelonai kirándulás után már sikerült legyőznünk a Vasast. A csütörtöki Szolnok–Trieszt Eurokupa-találkozót láttuk, egy nagyon kemény négy negyed után húzta be akkor a mai ellenfelünk a pontokat. Próbáltuk ellenük uralni a meccset fizikálisan, az elején viszont ez nem sikerült. Az utolsó másfél negyedre viszont elfáradtak, így egy már szinte elvesztett bajnokin kilenc–hatról egyenlítettünk. A büntetőpárbajban már nálunk volt a lelki előny, mindkét kapusunk bemutatott egy-egy bravúrt. Elképesztően örülünk ennek a két pontnak, ez is mutatja a Szolnok erejét, valószínűleg a szezon végén éremért csatáznak majd.
Legyőzte a Szeged az MK-bronzérmes SzolnokotFotók: Karnok Csaba
A Hajdú Attilát és Kürti-Szabó Mátét nélkülöző Metalcom Szentes nem tudta megnehezíteni a Vasas dolgát. Az angyalföldiek kettőzött erővel, bizonyítási vággyal érkeztek a Kurca-parti városba, hiszen hét közben az Olympiakosztól 15–5-re kikaptak otthon. A brutális sorsolása miatt még nullapontos Szentes nem is tudott ezzel a helyzettel igazán mit kezdeni, az exszegedi Lakatos Somával felálló vendégek valósággal átgázoltak rajtuk.
- Somogyi Balázs, a Metalcom Szentes vezetőedzője: – Gratulálok a Vasas teljesen megérdemelt sikeréhez. Még ilyen különbség mellett sem tudok haragudni a csapatomra, ugyanis péntek délelőtt még úgy tűnt, hogy három ifi játékost kell beírni a meccskeretbe, mivel többen vírusos megbetegedéssel küzdöttek a két sérült játékosunk mellett. Nem bújunk emögé, mert ez a Vasas olyan jól játszott, hogy még teljes kerettel sem lett volna esélyünk ellenük.
Férfi vízilabda OB I., alapszakasz, 5. forduló:
SZVE Goodwill Pharma Fortacell–Szolnoki Dózsa 9–9 (4–3, 1–4, 2–2, 2–0) – büntetőkkel: 16–15
Szeged, Tiszavirág Sportuszoda. Vezette: Kun, Kovács S.
Szeged: Danka – Pető 1, Bóbis 1, Doroszlai, Kürti 2, Gólya 5, Kasza 1. Csere: Gyovai (kapus), Sánta, Pörge, Horváth V. 1, Spitz 2, Nyíri 3. Vezetőedző: Kiss Csaba.
Szolnok: Józsa – Kakstedter, Krasznai 2, Schmölcz 1, Kovács G. 4, Szabó B. 1, Monostori. Csere: Szabó G. (kapus), Zerinváry 2, Simon D. 4, Vámosi 1, Zeman, Bedő, Teleki. Vezetőedző: Hangay Zoltán.
Gól – emberelőnyből: 2/10, ill. 2/9.
Ötméteresből: 7/9, ill. 7/9.
Kiállítva cserével: Schmölcz.
Metalcom Szentes–Vasas 9–23 (3–7, 1–4, 1–8, 4–4)
Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda. Vezette: Bereczki, Tóth K.
Szentes: Grieszbacher – Asanin 1, Tóth Gy. 2, Makán R. 1, Szatmári 1, Bozó 2, Varga M. 1. Csere: Pászti (kapus), Takács J. 1, Papp P., Pellei F., Horváth Ákos, Horváth Áron, Kiss Z. Vezetőedző: Somogyi Balázs.
Vasas: Fernandes – Lakatos 3, Sélley Rauscher 1, Dala 1, Durdic 3, Foskolos 2, Szalai P. 6. Csere: Csorba, Várnai, Gábor L. 2, Bátori 4, Gyárfás 1, Tóth M. Vezetőedző: Szlobodan Nikics.
Gól – emberelőnyből: 4/11, ill. 1/2.
Ötméteresből: 3/4, ill. 4/4.
