Újabb szegedi bravúr, ezúttal a Magyar Kupa-bronzérmest lepték meg – galériával

A Hajdú Attilát és Kürti-Szabó Mátét nélkülöző Metalcom Szentes nem tudta megnehezíteni a Vasas dolgát. Az angyalföldiek kettőzött erővel, bizonyítási vággyal érkeztek a Kurca-parti városba, hiszen hét közben az Olympiakosztól 15–5-re kikaptak otthon. A brutális sorsolása miatt még nullapontos Szentes nem is tudott ezzel a helyzettel igazán mit kezdeni, az exszegedi Lakatos Somával felálló vendégek valósággal átgázoltak rajtuk.

Somogyi Balázs, a Metalcom Szentes vezetőedzője: – Gratulálok a Vasas teljesen megérdemelt sikeréhez. Még ilyen különbség mellett sem tudok haragudni a csapatomra, ugyanis péntek délelőtt még úgy tűnt, hogy három ifi játékost kell beírni a meccskeretbe, mivel többen vírusos megbetegedéssel küzdöttek a két sérült játékosunk mellett. Nem bújunk emögé, mert ez a Vasas olyan jól játszott, hogy még teljes kerettel sem lett volna esélyünk ellenük.

Férfi vízilabda OB I., alapszakasz, 5. forduló:

SZVE Goodwill Pharma Fortacell–Szolnoki Dózsa 9–9 (4–3, 1–4, 2–2, 2–0) – büntetőkkel: 16–15

Szeged, Tiszavirág Sportuszoda. Vezette: Kun, Kovács S.

Szeged: Danka – Pető 1, Bóbis 1, Doroszlai, Kürti 2, Gólya 5, Kasza 1. Csere: Gyovai (kapus), Sánta, Pörge, Horváth V. 1, Spitz 2, Nyíri 3. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Szolnok: Józsa – Kakstedter, Krasznai 2, Schmölcz 1, Kovács G. 4, Szabó B. 1, Monostori. Csere: Szabó G. (kapus), Zerinváry 2, Simon D. 4, Vámosi 1, Zeman, Bedő, Teleki. Vezetőedző: Hangay Zoltán.

Gól – emberelőnyből: 2/10, ill. 2/9.

Ötméteresből: 7/9, ill. 7/9.

Kiállítva cserével: Schmölcz.