Pár perc alatt eldőlt a vasárnapi bajnoki Makón

A szombati öt mérkőzést követően vasárnapra egy meccs maradt a vármegyei I. osztályból, ezen a Makó a Szentesi Kinizsit fogadta. A dobogóért hajtó Maros-partiak ellenfele idegenben még nem tudott nyerni ebben a szezonban, most viszont egy kiegyenlített első félidőt játszott. A hazaiak voltak ugyan a kezdeményezőbbek, de nem hozott gólt az első félidő. A második játékrész közepén viszont három perc alatt eldőlt a meccs. Előbb Vas maradt higgadt ziccerben, és gurította el a labdát a kapus mellett, majd egy kezezés miatt megítélt büntetőt Frank váltott gólra. A Makó ezzel a harmadik helyről várhatja a folytatást, a szentesiek pedig maradtak a nyolcadik helyen.

Győzelemmel emlékezett meg korábbi szertárosáról a Makó. Fotó: Makó FC

Makó–Szentesi Kinizsi 2–0 (0–0)

Makó, 150 néző. Vezette: Paczér Balázs – kiválóan (Burzon, Gargya).

Makó: Bohák – Beregszászi, Vas, Kardos (László, 82.), Frank, Pepó (Horváth E., a szünetben), Dancsó, Széll (Beke, 65.), Vajna, Pataki, Isaszegi (Miletic, 76.). Edző: Retek Flórián.

Szentesi Kinizsi: Verebélyi – Mészáros, Rostás, ifj. Mihály, Illés (Lázi, 56.), Bartucz P., Papp M. (id. Mihály, 68), Locskai, Zsíros, Szőke, Vincze. Edző: Szöllősi Ferenc.

Gólszerzők: Vas (67.), Frank (70., 11-esből).

Jók: mindenki, ill. Vincze, Rostás, Zsíros, Locskai.

Retek Flórián: – Amit elterveztünk, az hellyel-közzel működött, viszont a támadózónába sok rossz döntést hoztunk. Azt gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk. A győzelmet a Makó FC egykori szertárosának, Irénke néninek ajánljuk!

Szöllősi Ferenc: – Fájók ezek a meccsek, mert több lenne benne. Bízunk abban, minél hamarabb megfordul a szerencsénk, de ezért hétközben is tennünk kell.