Közönségszórakoztató játékkal tért vissza a helyes útra a HFC

Hiába cserélődött ki a fél hódmezővásárhelyi kezdőcsapat az előző fordulóhoz képest, percek alatt felvették a ritmust a pályára lépő játékosok. Magasra tolt védelmének is köszönhetően szinte teljesen dominálta a játékot az NB III.-as HFC.

A labdarúgó NB III. 14. fordulójában a HFC öt gólt rúgott a Békéscsaba II. ellen.

Fotó: HFC

A 18. percben Tóth Péter révén szereztek vezetést a hazaiak. A tizenhatos előterében átvett labdáját a bal oldalról jobbal rúgta fel a rövid felsőbe, 1–0.

Futószalagon dolgozta ki a helyzeteit a Vásárhely, a 33. percben Marsa keresztlabdája után Hajnal középreadásából duplázta meg az előnyt Tóth, 2–0.

Egy hetven méteres keresztlabda jó átvétele után Hajnal szerzett újabb szép gólt még a szünet előtt, 3–0.

A második félidőben sem vett visszább a tempóból a jól mozgó HFC. Az 54. minutumban a békéscsabaiak végeztek el szögletet, amit Czinanó lehúzott, majd azonnal kirúgott. Marsa jobb oldalra kitett labdáját Hajnal forgatta át, majd középen Hegedűs érkezett jó ütemben, 4–0.

A végeredményt Nagy Roland állította be a 60. percben Tóth pontatlan ollózása után, a lecsorgó labdát kotorta be, 5–0.

Szűcs Róbert: – Öt helyen változtattam a kezdőcsapaton az előző mérkőzéshez képest. Az eddig kevesebb lehetőséget kapó játékosok élvezték a játékot, sikerült kiszolgálni a közönséget. Remélem, hogy ezzel a győzelemmel visszataláltunk a helyes útra a III. kerület elleni rangadó előtt.

Hódmezővásárhelyi FC–Békéscsaba II. 5–0 (3–0)

Hódmezővásárhely, 350 néző. Vezette: Kása Tibor (Pálinkás, Dudás).

HFC: Czinanó – Illés R., Zana, Herczeg (Di Mundo, 88.), Török, Nagy R. (Simon D., 67.), Hajnal (Kovács K., 67.), Tóth Péter (Rajsli T., 76.), Hegedűs (Sipos G., 76.), Sági M., Marsa. Edző: Szűcs Róbert.

Békéscsaba II.: Tóth Patrik – Komáromi (Ilyés, a szünetben), Albert I., Papp Zs., Oláh, Ésik (Kurai, 76.), Maronyay, Vólent, Harmati (Sirokmán, 65.), Mágocsi (Brecska, 65.), Molnár M. (Német G., 65.). Edző: Balog Zsolt.

Gólszerzők: Tóth Péter (18., 33.), Hajnal (42.), Hegedűs (54.), Nagy R. (60.).