Labdarúgás

1 órája

Közönségszórakoztató játékkal tért vissza a helyes útra a HFC

Címkék#HFC#NB III#labdarúgás

A szezon legsimább mérkőzését nyerte meg a HFC. A labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjának 14. fordulójában a vásárhelyiek 5–0-ra nyertek itthon a Békéscsaba II. ellen, így huszonegy ponttal a nyolcadik helyen állnak a tabellán.

Becsei Dávid

Hiába cserélődött ki a fél hódmezővásárhelyi kezdőcsapat az előző fordulóhoz képest, percek alatt felvették a ritmust a pályára lépő játékosok. Magasra tolt védelmének is köszönhetően szinte teljesen dominálta a játékot az NB III.-as HFC.

Csoportkép a HFC NB III.-as győzelme után.
A labdarúgó NB III. 14. fordulójában a HFC öt gólt rúgott a Békéscsaba II. ellen.
Fotó: HFC

A 18. percben Tóth Péter révén szereztek vezetést a hazaiak. A tizenhatos előterében átvett labdáját a bal oldalról jobbal rúgta fel a rövid felsőbe, 1–0.

Futószalagon dolgozta ki a helyzeteit a Vásárhely, a 33. percben Marsa keresztlabdája után Hajnal középreadásából duplázta meg az előnyt Tóth, 2–0.

Egy hetven méteres keresztlabda jó átvétele után Hajnal szerzett újabb szép gólt még a szünet előtt, 3–0.

A második félidőben sem vett visszább a tempóból a jól mozgó HFC. Az 54. minutumban a békéscsabaiak végeztek el szögletet, amit Czinanó lehúzott, majd azonnal kirúgott. Marsa jobb oldalra kitett labdáját Hajnal forgatta át, majd középen Hegedűs érkezett jó ütemben, 4–0.

A végeredményt Nagy Roland állította be a 60. percben Tóth pontatlan ollózása után, a lecsorgó labdát kotorta be, 5–0.

Szűcs Róbert: – Öt helyen változtattam a kezdőcsapaton az előző mérkőzéshez képest. Az eddig kevesebb lehetőséget kapó játékosok élvezték a játékot, sikerült kiszolgálni a közönséget. Remélem, hogy ezzel a győzelemmel visszataláltunk a helyes útra a III. kerület elleni rangadó előtt.

Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport, 14. forduló:

Hódmezővásárhelyi FC–Békéscsaba II. 5–0 (3–0)
Hódmezővásárhely, 350 néző. Vezette: Kása Tibor (Pálinkás, Dudás).
HFC: Czinanó – Illés R., Zana, Herczeg (Di Mundo, 88.), Török, Nagy R. (Simon D., 67.), Hajnal (Kovács K., 67.), Tóth Péter (Rajsli T., 76.), Hegedűs (Sipos G., 76.), Sági M., Marsa. Edző: Szűcs Róbert.
Békéscsaba II.: Tóth Patrik – Komáromi (Ilyés, a szünetben), Albert I., Papp Zs., Oláh, Ésik (Kurai, 76.), Maronyay, Vólent, Harmati (Sirokmán, 65.), Mágocsi (Brecska, 65.), Molnár M. (Német G., 65.). Edző: Balog Zsolt.
Gólszerzők: Tóth Péter (18., 33.), Hajnal (42.), Hegedűs (54.), Nagy R. (60.).

