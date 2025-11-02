november 2., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Pazar sorozatban az SZVSE, közvetlen rivális ellen fordítottak hátrányból

A 14. fordulóban egygólos hátrányból nyertek a szegediek 3–2-re a közvetlen rivális Dabas ellen, így 26 ponttal negyedikek a tabellán. Sorozatban hatodik győzelmét ünnepelte az SZVSE a labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjában.

Becsei Dávid

Borzalmasan indult a mérkőzés hazai szempontból, mivel Zelman bár bemelegített, betegség miatt nem tudta vállalni a játékot. Balogh Csaba súlyos sérülése után rehabilitál, így a 19 éves Varga Bertalan karrierje során először védhetett az NB III.-ban.

A hazaiak nyerték az SZVSE–Dabas rangadót az NB III.-ban.
Sorozatban hatodik győzelmét aratta az SZVSE az NB III.-ban.
Forrás: SZVSE

Az SZVSE rémálma a 4. percben folytatódott, Rádai egy előreívelt labdát akart kitisztázni, de pont Farkasba rúgta azt, így Kiss a lecsorgót az üres kapuba lőhette, 0–1. A hátrány ellenére kifejezetten jól futballoztak a hazaiak, Beretka ziccere még kimaradt, nem sokkal később viszont Kormányos fejese után Amariutei egyenlített közelről, 1–1.

A 30. percben Jakab értékesített büntetőt, miután Csamangó koccantotta össze hátulról az egyik támadó bokáját egy elvesztett párharc után a tizenhatoson belül, 1–2.

A második játékrészben szinte “felborult a pálya”, annyira dominált az SZVSE. A 78. percben Kéri csúsztatása után Amariutei 30 méterről vezette a labdát a védőkre, majd 18-ról spiccel kirúgta a jobb alsó sarkot, 2–2.

Tíz perccel később a csereként beálló Dobronoky szerezte meg a szegedi győztes gólt, miután egy szabadrúgás után még felszabadítottak a vendégek, az azonnal visszalőtt labdát viszont Farkas fejelése után Dobronoky gurította be az üres kapuba, 3–2.

Kelemen Balázs: – Gratulálok az egész csapatnak, különösen Varga Bercinek, mert hiba nélkül, jó teljesítménnyel hozta le az első NB III.-as bajnokiját egy kiélezett mérkőzésen. Ez a győzelem motivációt ad arra, hogy még keményebben dolgozzunk a jövőben.

Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport, 14. forduló:

SZVSE–Dabas 3–2 (1–2)
Szeged, SZVSE-Stadion. Vezette: Borbényi Miklós Bence (Dobos, Nyeste).
SZVSE: Varga B. – Kormányos, Tóth D. (Doszkocs, 59.), Csamangó T., Rádai (Nagy B. (80.), Benyó (Papp Á., 68.), Farkas M., Kelemen V. (Mezei O., 80.), Kéri, Beretka (Dobronoky, 59.), Amariutei. Edző: Kelemen Balázs.
Dabas: Janicsák – Ábrahám M. (Mester, 89.), Szabó Á. (Kryvotsiuk, 68.), Kamarás, Kiss K. (Kőrösi, 83.), Jakab D., Tarjáni, Bolla, Bence Sz., Kópis, Domokos B. Edző: Tóth Mihály.
Gólszerzők: Amariutei (18., 78.), Dobronoky (88.), ill. Kiss K. (4.), Jakab D. (30. – 11-esből).

A HFC közönségszórakoztató játékkal győzte le a Békéscsaba II.-t.

