Női labdarúgás

2 órája

Bődületes bombagólok tarkították a St. Mihály bajnokiját

Bombagólok, több fordulat, a végén döntetlen. Így jellemezhető röviden a KÉSZ-St. Mihály-Szeged budaörsi mérkőzése a női labdarúgó NB I.-ben. A szegediek kilenc perc után kettő–nullára vezettek, a végén viszont örülhettek az öt–ötös végeredmények.

Becsei Dávid

Kilenc perc játék után már 2–0-ra vezetett a KÉSZ-St. Mihály-Szeged Budaörsön a női labdarúgó NB I. kilencedik fordulójában. A harmadik minutumban Sara Simonovic jobb oldali szögletét kifejelték a hazaiak, a kipattanót viszont Djurdjevac tizenhat méterről bevágta kapásból, 0–1. A kilencedik percben ismét Simonovic végzett el egy szögletet a bal oldalról, amit kapura csavart, Csapó Zoé Gerda kapus pedig nem tudta hárítani, 0–2.

A női labdarúgó NB I. 9. fordulójában öt gól sem volt elég a győzelemhez a Budaörs ellen.
Nadja Djurdjevac (kék-fekete mezben) triplázott a női labdarúgó NB I. 9. fordulójában.
Fotó: Gémes Sándor

Negyedóra elteltével megváltozott a játékképe. A St. Mihály korábbi támadójával, Ivana Trbojeviccsel nem írtak a szegediek. A 25 éves játékos előbb egy kiugratásból lőtt gólt a 20. percben, majd a 35.-ben egy tizenhatos sarkáról elvégezett szabadrúgást csavart be, Aradi már csak a gólvonalon túlról tudta kiütni, 2–2.

A szünet előtt átvette a vezetést a Budaörs, Ivana Trbojevics lekészítéséből Buzás talált be, de a szünet utáni első minutumban Djurdjevac 20 méterről rúgott gólt szabadrúgásból, 3–3. A 60. percben már újból a St. Mihály vezetett, Ónodi fejelt a hálóba szöglet után, 3–4.

A 70. és 73. minutumban Trbojevics két mélységi passzból betalált, 5–4. Fordulatokban gazdag meccsen az 5–5-ös végeredményt Djurdjevac állította be, miután a félpályáról a kapuba ívelt egy szabadrúgást.

A St. Mihály több lőtt góljának köszönhetően továbbra is negyedik a Győr és a Pécs előtt, szombaton 13 órától pedig a címvédő FTC-t fogadja a Szent Gellért Fórumban.

– Idegenben mindig jó eredmény a döntetlen. Bár győzni jöttünk Budaörsre, ezért egyáltalán nem tragédia, hogy végül egy pontot szereztünk. Sajnos a védekezésünk ezúttal sem a középpályán, sem hátul nem működött jól, ilyen sok kapott góllal pedig nem lehet mérkőzést nyerni – nyilatkozta Major László, a KÉSZ-St. Mihály-Szeged a meccs után a klubhonlapon.

Női labdarúgó NB I., 9. forduló:

Budaörs–KÉSZ-St. Mihály-Szeged 5–5 (3–2)
Budaörs. Vezette: Kalmár Petra (Juhász D., Török).
Budaörs: Csapó – Malesija, Sárosi (Berencsi, 67.), Kovács L. (Moldovan, 62.), Papp Sz., Trbojevic, Oláh, Fodó (Balázs-Hegedűs, 67.), Németh V. (Szehofner, 81.), Kajdy, Buzás. Edző: Horváth Ferenc.
St. Mihály: Aradi – Simonovic, Nagy L., Djurdjevac, Popovics, Sajti, Török (Horváth L., 59.), Juhász E. (Horváth A., a szünetben), Komlós, Ónodi, Szőke. Edző: Major László.
Gólszerzők: Trbojevics (20., 35., 70., 73.), Buzás (41.), ill. Djurdjevac (3., 46., 83.), Simonovic (9.), Ónodi (60.).
Kiállítva: Horváth F. (94.), ill. Komlós (89.).

