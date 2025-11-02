november 2., vasárnap

Női vízilabda

1 órája

Az ellenfél kapusa megbabonázta a szegedi vízilabdázókat

Hazai medencében szenvedett nagy különbségű vereséget az SZVE Goodwill Pharma Fortacell. A női vízilabda OB I. alapszakaszának ötödik fordulójában a szegediek a Győrtől szenvedtek szoros első félidő után 13–7-es vereséget a Tiszavirág sportuszodában.

Becsei Dávid

A küzdelem dominált a Szegedi VE és a Győr női vízilabda-mérkőzésén, amelyen hat és fél perc elteltével született meg az első gól. A vendégek szereztek vezetést, majd tizenkét másodperccel később már egyenlítettek is a hazaiak.

A Szegedi VE játékosa a női vízilabda OB I. mérkőzésén.
Továbbra is három pontja van a Szegedi VE-nek a női vízilabda OB I.-ben.
Fotó: Török János

Minden labdáért, lövésért és jó passzért megküzdöttek egymással a csapatok, így az első negyed után 2–2, a második után pedig 3–4 állt a Tiszavirág sportuszoda eredményjelzőjén.

A harmadik negyedre feljavultak a győri átlövések, miközben a vendégek kapujában Balogh Villő remekül védett. Mindezeknek köszönhetően négygólos előnyt épített fel Petrovai Márton vezetőedző csapata, amelyet tovább kettővel sikerült növelnie a záró felvonásban. A vége 7–13, szerdán 19 órától a szegediek megyei rangadón a Valdor Szentes fogadják.

Kerekes Csaba: – Nagyon vártuk ezt a mérkőzést, amelyre felkészültünk. A végeredményt tekintve kibírom nevetés nélkül, de büszke vagyok a csapatomra, mert jó hozzáállással jöttek a mérkőzésre, az elmúlt időszakban pedig kiváló volt az edzésmunkánk. Lehet, hogy többet érdemeltünk volna, a helyzeteink megvoltak, az ítéleteket kiharcoltuk, de sajnos az utolsó momentumokba hibáztunk. Jól védett az ellenfél kapusa és jól működtek a blokkjaik, míg a győri átlövések remekül sikerültek.

Női vízilabda OB I., alapszakasz, 5. forduló:

SZVE Goodwill Pharma Fortacell–Győr 7–13 (2–2, 1–2, 2–5, 2–4)
Szeged, Tiszavirág sportuszoda. Vezette: Sajben, Varga M.
Szeged: Gyöngyösi – Felkai, Tátrai, Mihály K. 1, Bódi, Botka, Németh V. 1. Csere: Cuk M., Baksa B. 3, Bocskay 1, Cuk E. 1, Pádár B. Vezetőedző: Kerekes Csaba.
Győr: Balogh V. – Sunabe 3, Lendvai N. 3, Petik 2, Koltay, Szedlák M. 1, Burali 2. Csere: Szerb, Rádli 1, Finta, Iszak, Csernus 1, Svec. Vezetőedző: Petrovai Márton.
Gól – emberelőnyből: 2/11, ill. 3/7.
Ötméteresből: 1/2, ill. -.

Ugyanebben a fordulóban a Valdor Szentes megszerezte első pontjait a KSI ellen.

