Pikáns rangadót játszik egymással a Szeged és a Szentes

Az egykörös alapszakasz után az első hat helyezett a felsőházi rájátszásban folytathatja, míg a többiek a másodosztály első két helyezettjével kiegészülve az alsóházban. Emiatt igazán nagy téttel bíró meccset játszik egymással az SZVE Goodwill Pharma Fortacell és a Valdor Szentes a női vízilabda OB I.-ben.

Az SZVE Goodwill Pharma Fortacell a Valdor Szentes fogadja a női vízilabda OB I.-ben.

Fotó: Török János

– Számunkra a felsőházi rájátszás nem cél, hanem álom. Természetesen örülnénk neki, de a Győr és a III. kerületi TVE esélyesebb arra, hogy elérje a hatodik helyet. Ugyanakkor kialakulhat még olyan körbeverés a csapatok között, amelyből mi jövünk ki a legjobban – jegyezte meg Kerekes Csaba, a szegediek vezetőedzője.

Hozzátette, az elmúlt évek statisztikái a Szentes ellen nem a Szeged mellett állnak, de az előző szezonban azért megmutatta a csapat, akár idegenben is képes elkapni a Kurca-partiakat.

– Pikáns megyei rangadóra számítok, amelyből a legjobbat szeretnénk kihozni, mivel a lányok éheznek a sikerre – hangsúlyozta Kerekes.

Nehéz időszakot zárt le pénteki, KSI elleni győzelmével a Valdor Szentes. Ezt megelőzően a bajnokság négy legjobb együttese ellen ugrottak medencébe.

– Az volt a legnehezebb számunkra, hogy így jöttek sorba ezek a meccsek – húzta alá Tóth Gyula, a szentesiek trénere. – A partról könnyebben tudom ezt kezelni, mint a lányok a vízből. Az Eger elleni mérkőzésünk egyébként kifejezetten jó volt, de a Fradi-meccs is annak ellenére, hogy nagy különbségű vereséget szenvedtünk. Mentálisan nehéz volt ez a meccssorozat, mert mérhető sikereink nem akadtak, pedig játékban rengeteget fejlődtünk folytatta.

A szegedi rangadóval kapcsolatban úgy fogalmazott, mivel egyik csapat sem készülhet rá sokat, a koncentráció és az aznapi forma dönthet.

– Hajtós meccsre számítunk, a három pontért utazunk, de nem tudom megítélni, hogy melyik csapat az esélyesebb – mondta Tóth.



A női vízilabda OB I. állása

