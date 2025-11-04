november 4., kedd

Női vízilabda

1 órája

Pikáns rangadót játszik egymással a Szeged és a Szentes

A hatodik fordulóban szerdán 19 órától az SZVE Godwill Pharma Fortacell a Valdor Szentest fogadja a Tiszavirág sportuszodában. Pikáns vármegyei rangadóval folytatódik a női vízilabda OB I. alapszakasza.

Becsei Dávid

Az egykörös alapszakasz után az első hat helyezett a felsőházi rájátszásban folytathatja, míg a többiek a másodosztály első két helyezettjével kiegészülve az alsóházban. Emiatt igazán nagy téttel bíró meccset játszik egymással az SZVE Goodwill Pharma Fortacell és a Valdor Szentes a női vízilabda OB I.-ben.

Szegedi VE-Valdor Szentes megyei rangadót rendeznek a női vízilabda OB I.-ben.
Az SZVE Goodwill Pharma Fortacell a Valdor Szentes fogadja a női vízilabda OB I.-ben.
Fotó: Török János

– Számunkra a felsőházi rájátszás nem cél, hanem álom. Természetesen örülnénk neki, de a Győr és a III. kerületi TVE esélyesebb arra, hogy elérje a hatodik helyet. Ugyanakkor kialakulhat még olyan körbeverés a csapatok között, amelyből mi jövünk ki a legjobban – jegyezte meg Kerekes Csaba, a szegediek vezetőedzője. 

Hozzátette, az elmúlt évek statisztikái a Szentes ellen nem a Szeged mellett állnak, de az előző szezonban azért megmutatta a csapat, akár idegenben is képes elkapni a Kurca-partiakat. 

– Pikáns megyei rangadóra számítok, amelyből a legjobbat szeretnénk kihozni, mivel a lányok éheznek a sikerre – hangsúlyozta Kerekes. 
Nehéz időszakot zárt le pénteki, KSI elleni győzelmével a Valdor Szentes. Ezt megelőzően a bajnokság négy legjobb együttese ellen ugrottak medencébe. 

– Az volt a legnehezebb számunkra, hogy így jöttek sorba ezek a meccsek – húzta alá Tóth Gyula, a szentesiek trénere. – A partról könnyebben tudom ezt kezelni, mint a lányok a vízből. Az Eger elleni mérkőzésünk egyébként kifejezetten jó volt, de a Fradi-meccs is annak ellenére, hogy nagy különbségű vereséget szenvedtünk. Mentálisan nehéz volt ez a meccssorozat, mert mérhető sikereink nem akadtak, pedig játékban rengeteget fejlődtünk folytatta.

A szegedi rangadóval kapcsolatban úgy fogalmazott, mivel egyik csapat sem készülhet rá sokat, a koncentráció és az aznapi forma dönthet. 

– Hajtós meccsre számítunk, a három pontért utazunk, de nem tudom megítélni, hogy melyik csapat az esélyesebb – mondta Tóth. 
 

A női vízilabda OB I. állása
 

 1.FTC5500112–2515
 2.UVSE550099–3715
 3.Dunaújváros540188–6012
 4.Eger540174–6211
 5.BVSC530265–6610
 6.Győr520354–616
 7.Szeged510439–793
 8.Szentes510438–813
 9.KSI500533–790
 10.III. ker. TVE500554–1060

 

 

