1 órája
Pikáns rangadót játszik egymással a Szeged és a Szentes
A hatodik fordulóban szerdán 19 órától az SZVE Godwill Pharma Fortacell a Valdor Szentest fogadja a Tiszavirág sportuszodában. Pikáns vármegyei rangadóval folytatódik a női vízilabda OB I. alapszakasza.
Az egykörös alapszakasz után az első hat helyezett a felsőházi rájátszásban folytathatja, míg a többiek a másodosztály első két helyezettjével kiegészülve az alsóházban. Emiatt igazán nagy téttel bíró meccset játszik egymással az SZVE Goodwill Pharma Fortacell és a Valdor Szentes a női vízilabda OB I.-ben.
– Számunkra a felsőházi rájátszás nem cél, hanem álom. Természetesen örülnénk neki, de a Győr és a III. kerületi TVE esélyesebb arra, hogy elérje a hatodik helyet. Ugyanakkor kialakulhat még olyan körbeverés a csapatok között, amelyből mi jövünk ki a legjobban – jegyezte meg Kerekes Csaba, a szegediek vezetőedzője.
Hozzátette, az elmúlt évek statisztikái a Szentes ellen nem a Szeged mellett állnak, de az előző szezonban azért megmutatta a csapat, akár idegenben is képes elkapni a Kurca-partiakat.
– Pikáns megyei rangadóra számítok, amelyből a legjobbat szeretnénk kihozni, mivel a lányok éheznek a sikerre – hangsúlyozta Kerekes.
Nehéz időszakot zárt le pénteki, KSI elleni győzelmével a Valdor Szentes. Ezt megelőzően a bajnokság négy legjobb együttese ellen ugrottak medencébe.
– Az volt a legnehezebb számunkra, hogy így jöttek sorba ezek a meccsek – húzta alá Tóth Gyula, a szentesiek trénere. – A partról könnyebben tudom ezt kezelni, mint a lányok a vízből. Az Eger elleni mérkőzésünk egyébként kifejezetten jó volt, de a Fradi-meccs is annak ellenére, hogy nagy különbségű vereséget szenvedtünk. Mentálisan nehéz volt ez a meccssorozat, mert mérhető sikereink nem akadtak, pedig játékban rengeteget fejlődtünk folytatta.
A szegedi rangadóval kapcsolatban úgy fogalmazott, mivel egyik csapat sem készülhet rá sokat, a koncentráció és az aznapi forma dönthet.
– Hajtós meccsre számítunk, a három pontért utazunk, de nem tudom megítélni, hogy melyik csapat az esélyesebb – mondta Tóth.
A női vízilabda OB I. állása
|1.
|FTC
|5
|5
|0
|0
|112–25
|15
|2.
|UVSE
|5
|5
|0
|0
|99–37
|15
|3.
|Dunaújváros
|5
|4
|0
|1
|88–60
|12
|4.
|Eger
|5
|4
|0
|1
|74–62
|11
|5.
|BVSC
|5
|3
|0
|2
|65–66
|10
|6.
|Győr
|5
|2
|0
|3
|54–61
|6
|7.
|Szeged
|5
|1
|0
|4
|39–79
|3
|8.
|Szentes
|5
|1
|0
|4
|38–81
|3
|9.
|KSI
|5
|0
|0
|5
|33–79
|0
|10.
|III. ker. TVE
|5
|0
|0
|5
|54–106
|0