Női vízilabda

1 órája

Megszerezte első pontjait a Valdor Szentes

Címkék#Valdor Szentes#KSI#OB I#vízilabda

A Valdor Szentes nyerte meg a pont nélküliek rangadóját. A női vízilabda OB I. alapszakaszának ötödik fordulójában 4–3-as első félidő után 13–6-ra győzte le a Kurca-parti csapat hazai medencében a KSI-t.

Becsei Dávid

Az ötödik fordulót megelőzően még három csapat állt pont nélkül a női vízilabda OB I. tabelláján. Ebből kettő egymás ellen játszott, a Valdor Szentes és a KSI. Az első percek, majd a teljes első két negyed kiélezett játékot hozott. Egy–nullára és kettő–egyre még a vendégek vezettek, a második negyed derekán viszont átvették a vezetést a szentesiek.

A női vízilabda OB I. meccsén a Valdor Szentes játékosa, Furák-Szabovik Tessza a labdával.
Furák-Szabovik Tessza, a Valdor Szentes játékosa a női vízilabda OB I.-es mérkőzésen.
Fotó: Vidovics Ferenc

Négy–hárommal fordultak a csapatok, a harmadik negyed elején még egyenlített a KSI. Ezt követően viszont a Valdor Szentes koncentrált játékkal egy öt–nullás sorozatot produkált, így az utolsó nyolc perc 9–4-es hazai előnyről indulhatott.

A vége tükörsima, 13–6-os szentesi siker lett, így Tóth Gyula tanítványai győzelemmel hangoltak a szerdán 19 órakor kezdődő Szeged elleni idegenbeli megyei rangadóra. Érdekesség, hogy az előző fordulóban az SZVE Goodwill Pharma Fortacell is a KSI ellen szerezte meg első bajnoki pontjait.

Tóth Gyula: – Gratulálok a csapatomnak, hogy végre megszerezte az első pontjait. A legnagyobb feladat az volt ezen a mérkőzésen, hogy kijöjjünk abból a mélységből, amiben benne voltunk. Tudtuk a sorsoláskor, hogy nehéz sorozat vár ránk az első négy forduló során, de ezt a lányoknak igazán szörnyű volt átélni. Ezért is kezdődött döcögősen a KSI elleni találkozónk. Hiányzott belőlünk az önbizalom, de átlendültünk a holtponton és a szünet után már magunkhoz méltón vízilabdázunk. Bízom benne, hogy szerdán Szegeden már a legjobb tudásunkat nyújtjuk végig.

Női vízilabda OB I., alapszakasz, 5. forduló:

Valdor Szentes–KSI 13–6 (2–2, 2–1, 5–1, 4–2)
Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda. Vezette: Weszelovszky, Rózsavölgyi.
Szentes: Füsti-Molnár – Varga V. 2, Lengyel D. 3, Molnár D. 2, Zöld 4, Rácz, Dömsödi Döniz. Csere: Kovács V., Mácsai K. 1, Erdélyi, Bács, de Bue 1, Furák-Szabovik. Vezetőedző: Tóth Gyula.
KSI: Eikel – Dimitrovics, Péter N. 3, Kókai, Lévai 1, Kenderes, Kemény 1. Csere: Fisher (kapus), Kókány 1, Kiss K., Hegedűs, Deák, Ábrahám T., Kikindai. Vezetőedző: Petrák Kevin.
Gól – emberelőnyből: 1/5,, ill. 0/9.
Ötméteresből: 2/3, ill. 1/1.

