Férfi kézilabda

1 órája

Őrült kapuskeringőbe keveredhet a Pick Szeged

Címkék#VfL Gummersbach#kapus#Tobias Thulin#férfi kézilabda#pick szeged

Október utolsó estéje egy újabb átigazolási pletykával zárult. Dániából származó sajtóinformáció szerint szerződése lejárta előtt távozhat az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának kapusa, Tobias Thulin.

Becsei Dávid

A válogatottszünet közben sem maradtunk érdekes történések nélkül, ami a férfi kézilabda klubéletét illeti. Az OTP Bank-Pick Szeged bejelentette első érkezőjét a 2026–2027-es idényre Lukas Sandell személyében, de az első távozó is hivatalos már. Imanol Garciandia a francia HBC Nantes-ban folytatja a pályafutását. Mindezek után felmerült, hogy Borut Mackovsek a szlovén bajnokság címvédőjével tárgyalhat, míg a legújabb értesülés szerint Tobias Thulin hamarabb távozhat Szegedről, mint szerződése lejár. A 2026-os férfi kézilabda kapuskeringő egyik résztvevője lehet a Tisza-parti klub.

Kézilabda kapuskeringő részese lehet a Pick Szeged Tobias Thulin miatt.
A Pick Szeged két kapusa, Mikler Roland (jobbról) és Tobias Thulin. Utóbbit 2027-ig, előbbit 2026-ig köti szerződés a klubhoz.
Fotó: Karnok Csaba

A skandináv kézilabdázókat érintő átigazolásokban jól informált Rygtebors Instagram-oldala szerint a német VfL Gummersbach a 2026–2027-es idénynek a Bertram Obling, Tobias Thulin kapusduóval vághat neki.

A BL-címvédő is érintett

A Bundesligában jelenleg ötödik helyen álló, a listavezető Flensburgtól mindössze három ponttal lemaradó Gummersbachnak azért lehet jövőre új kapusra szüksége, mert jelenlegi hálóőre, Dominik Kuzmanovic a Bajnokok Ligája-címvédő Magdeburg alkalmazásába állhat. A német Sport Bild szerint a 23 éves játékos 600 ezer euró körüli összegért válthat klubot 2026 nyarán, ugyanis 2024-ben négyéves szerződést kötött, vagyis ebből még két év hátravan.

Kapuskeringő Németországban

Mindezek alapján Tobias Thulin egy kapuskeringő közepette kerülhetett a VfL Gummersbach célkeresztjébe, miután a Magdeburg kezdő hálóőre, Sergey Hernandez bejelentette távozását, így a BL-címvédő Kuzmanovicra csapathat le pótlásául.

Az esetleges kapuskeringőhöz hozzátartozik, hogy Thulin megállapodása 2027-ben jár le az OTP Bank-Pick Szeged együttesével, vagyis Kuzmanovichoz hasonlóan ő is átigazolási díj ellenében válthatna csapatot. Emiatt kissé váratlan lenne a svéd válogatott kapus klubváltása.

Mi lesz a Pick Szeged kapusposztjával?

Izgalmas időszak elé néznek a szegedi szurkolók, hiszen Garciandia eligazolása mellett további nyolc játékosnak – köztük két kapusnak – (Mikler Roland, Radvánszki Attila, Szilágyi Benjámin, Magnus Abelvik Röd, Janus Smárason, Gleb Kalaras, Jérémy Toto, Borut Mackovsek) jár le a szerződése 2026 nyarán. 

