1 órája
Őrült kapuskeringőbe keveredhet a Pick Szeged
Október utolsó estéje egy újabb átigazolási pletykával zárult. Dániából származó sajtóinformáció szerint szerződése lejárta előtt távozhat az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának kapusa, Tobias Thulin.
A válogatottszünet közben sem maradtunk érdekes történések nélkül, ami a férfi kézilabda klubéletét illeti. Az OTP Bank-Pick Szeged bejelentette első érkezőjét a 2026–2027-es idényre Lukas Sandell személyében, de az első távozó is hivatalos már. Imanol Garciandia a francia HBC Nantes-ban folytatja a pályafutását. Mindezek után felmerült, hogy Borut Mackovsek a szlovén bajnokság címvédőjével tárgyalhat, míg a legújabb értesülés szerint Tobias Thulin hamarabb távozhat Szegedről, mint szerződése lejár. A 2026-os férfi kézilabda kapuskeringő egyik résztvevője lehet a Tisza-parti klub.
A skandináv kézilabdázókat érintő átigazolásokban jól informált Rygtebors Instagram-oldala szerint a német VfL Gummersbach a 2026–2027-es idénynek a Bertram Obling, Tobias Thulin kapusduóval vághat neki.
A BL-címvédő is érintett
A Bundesligában jelenleg ötödik helyen álló, a listavezető Flensburgtól mindössze három ponttal lemaradó Gummersbachnak azért lehet jövőre új kapusra szüksége, mert jelenlegi hálóőre, Dominik Kuzmanovic a Bajnokok Ligája-címvédő Magdeburg alkalmazásába állhat. A német Sport Bild szerint a 23 éves játékos 600 ezer euró körüli összegért válthat klubot 2026 nyarán, ugyanis 2024-ben négyéves szerződést kötött, vagyis ebből még két év hátravan.
Kapuskeringő Németországban
Mindezek alapján Tobias Thulin egy kapuskeringő közepette kerülhetett a VfL Gummersbach célkeresztjébe, miután a Magdeburg kezdő hálóőre, Sergey Hernandez bejelentette távozását, így a BL-címvédő Kuzmanovicra csapathat le pótlásául.
Az esetleges kapuskeringőhöz hozzátartozik, hogy Thulin megállapodása 2027-ben jár le az OTP Bank-Pick Szeged együttesével, vagyis Kuzmanovichoz hasonlóan ő is átigazolási díj ellenében válthatna csapatot. Emiatt kissé váratlan lenne a svéd válogatott kapus klubváltása.
Mi lesz a Pick Szeged kapusposztjával?
Izgalmas időszak elé néznek a szegedi szurkolók, hiszen Garciandia eligazolása mellett további nyolc játékosnak – köztük két kapusnak – (Mikler Roland, Radvánszki Attila, Szilágyi Benjámin, Magnus Abelvik Röd, Janus Smárason, Gleb Kalaras, Jérémy Toto, Borut Mackovsek) jár le a szerződése 2026 nyarán.
Leendő csapatánál tehetett látogatást a Pick Szeged kulcsembere – videóval
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!