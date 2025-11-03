1 órája
Ahol nyitva maradhat az ajtó – így él Izlandon a Pick Szeged fiatalja
Először állt légiósnak, négy hónap után tudott hazalátogatni szülővárosába. Rea Barnabás, az OTP Bank-Pick Szeged kézilabdázója az izlandi Stjarnannál játszik kölcsönben a 2025–2026-os szezonban. Mindamellett, hogy kézilabdázik, klubja leány utánpótlásában dolgozik edzőként, ugyanis idén fejezi be az egyetemet ilyen szakirányon. Tanítványa többek között a veszprémi Bjarki Mar Elísson unokahúga is.
Rea Barnabás a támadások mellett védekezésben is szerepet kap, ráadásul a kettes pozícióban.
– Mennyire voltak zsúfolt napjaid itthon? – kérdeztük a válogatottszünet alatt Szegedre látogató kézilabdázótól. Rea Barnabás november 15-én ünnepli a 23. születésnapját.
– Nagyon, mindent is bele akartam sűríteni ezekbe a napokba, hiszen négy hónapja nem jártam itthon Szegeden. Kemény időszakon vagyok túl, hiszen először játszom távol a szülővárosomtól.
– Volt honvágyad az elmúlt négy hónapban?
– Nem volt rá időm. Mielőtt elindultam haza, akkor gondoltam bele, hogy milyen gyorsan eltelt ez az első etap. Az augusztusi izlandi szuperkupa-döntő után éreztem azt, hogy most már teljesen beilleszkedtem, azóta elrepült az idő.
– Éppen a napokban vált hivatalossá, hogy 2024 után 2025-ben is Reykjavik nyerte el a “világ legbiztonságosabb városa” címet. Te ebből érzékelsz valamit?
– Én Garðabærben lakom, ami a reykjavíki városközponttól tizenöt percre van. Hogy mit érzékelek? A főbérlőm hívta fel rá a figyelmem, hogy nem probléma, ha véletlenül nem zárom be a lakást, nem fog bemenni senki. Kétszer sikerült is “tesztelnem” a helyieket, mert fáradtan hazaérve benne hagytam a kulcsot kívülről a zárban. Reggel ugyanott volt, be sem jött senki.
Névjegy, Rea Barnabás:
- Születési hely, idő: Szeged, 2002. 11.15.
- Magasság: 182 cm
- Posztja: irányító
– Milyen a viszonyod az izlandi gasztronómiával?
– Nagyon szeretem a tengeri herkentyűket, úgyhogy könnyen beilleszkedtem ezen a fronton is. Meccsnapon itthon mindig csirkét ettem, Izlandon viszont rákos tésztát, mert imádom a rákot. Rengeteg halat esznek, valamint az indiai ételeket is szeretik, akárcsak én, úgyhogy nincs nehéz dolgom itt az étkezéseket tekintve.
– Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor a Baia Mare elleni párharcra készültetek. Drámai visszavágón végül hétméteresek után búcsúztatok, nem jutottatok főtáblára az Európa-ligában.
– Igen, emlékszem, az a meccs amiatt szép, mert én egyenlítettem. Sajnáltam, hogy kiestünk, mert nagyon bíztam a srácokban, hogy az északi hidegvérrel kiharcoljuk a továbbjutást. Azóta picit irigy is vagyok a román csapatra, mert ahogy ők szerepelnek az El-ben, annál valószínűleg mi is jobbak lennénk.
– Melyik meccs eddig a kedvenced a Stjarnanban?
– Az, amikor Aron Pálmarsson csapatát, az FH Hafnarfjördurt megvertük itthon. Jól játszottam, öttel nyertünk, ráadásul Pálmarsson is ott ült a lelátón. Ez a párosítás különleges a bajnokságban, mert a két klubot gyakorlatilag egy utca választja el egymástól, úgyhogy közvetlen riválisok.
– Három győzelem, egy döntetlen és négy vereség a Stjarnan mérlege a bajnokságban. Mennyire vagytok ezzel elégedettek?
– Annyira nem, mert több olyan pontot is elhullajtottunk, amivel számoltunk. Ugyanakkor már megtapasztaltam, hogy mennyire egyben van a bajnokság, néha csak lesek, milyen eredmény születik. Ezért is szeretek itt játszani, nincs lefutott meccs, bárki legyőzhet bárkit.
Rea Barnabás: "Folyamatos tanulás a légiós élet"
– Milyen a szezonod eddig?
– Egyre jobb, de a skandináv stílust még azért szoknom kell, bár a Pick Szegedben azért kaptam belőle ízelítőt az utolsó évemben. Furcsa, hogy az izlandi hármas védők mozgékonyabbak, mint az NB I.-ben, így nehezebb ellenük cselezni, emiatt viszont sokat fejlődtem a talpról lövésekben. Mindenki azt várja, hogy egy egyezni fogok, én pedig szeretek talpról tüzelni. Egy folyamatos tanulás a légiós élet, képzem magam, figyelek. A játékpercekre nem panaszkodom, már az első meccseken is félidőket kaptam, de érzem, hogy az idő előrehaladtával még inkább megbíznak bennem a társak és megkapom a karmesteri pálcát irányítóként.
– Miben fejlődtél a legtöbbet?
– A fizikumomból adódóan kettest védekezek és végre megmutathatom, hogy ott is bevethető vagyok. Érzem a bizalmat, a spanyol rendszerből átvett labdacsapdázás például már az első hetekben is nagy erősségem volt.
– Milyen egyébként a bajnokság?
– Mielőtt aláírtam a Stjarnanhoz, Janus Smárason és Nagy Martin véleményét is kikértem. Előzetesen gyengébb színvonalra számítottam, nem gondoltam, hogy ennyire minimális a különbség a csapatok között kvalitásban, valamint, hogy ilyen gyors a tempó.
