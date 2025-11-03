Ahol nyitva maradhat az ajtó – így él Izlandon a Pick Szeged fiatalja

– Mennyire voltak zsúfolt napjaid itthon? – kérdeztük a válogatottszünet alatt Szegedre látogató kézilabdázótól. Rea Barnabás november 15-én ünnepli a 23. születésnapját.

Rea Barnabásban egyre jobban megbíznak a társai, rábízzák a karmesteri pálcát.

Forrás: Rea Barnabás családi archívuma

– Nagyon, mindent is bele akartam sűríteni ezekbe a napokba, hiszen négy hónapja nem jártam itthon Szegeden. Kemény időszakon vagyok túl, hiszen először játszom távol a szülővárosomtól.

– Volt honvágyad az elmúlt négy hónapban?

– Nem volt rá időm. Mielőtt elindultam haza, akkor gondoltam bele, hogy milyen gyorsan eltelt ez az első etap. Az augusztusi izlandi szuperkupa-döntő után éreztem azt, hogy most már teljesen beilleszkedtem, azóta elrepült az idő.

– Éppen a napokban vált hivatalossá, hogy 2024 után 2025-ben is Reykjavik nyerte el a “világ legbiztonságosabb városa” címet. Te ebből érzékelsz valamit?

– Én Garðabærben lakom, ami a reykjavíki városközponttól tizenöt percre van. Hogy mit érzékelek? A főbérlőm hívta fel rá a figyelmem, hogy nem probléma, ha véletlenül nem zárom be a lakást, nem fog bemenni senki. Kétszer sikerült is “tesztelnem” a helyieket, mert fáradtan hazaérve benne hagytam a kulcsot kívülről a zárban. Reggel ugyanott volt, be sem jött senki.

Névjegy, Rea Barnabás: Születési hely, idő: Szeged, 2002. 11.15.

Szeged, 2002. 11.15. Magasság: 182 cm

182 cm Posztja: irányító

– Milyen a viszonyod az izlandi gasztronómiával?

– Nagyon szeretem a tengeri herkentyűket, úgyhogy könnyen beilleszkedtem ezen a fronton is. Meccsnapon itthon mindig csirkét ettem, Izlandon viszont rákos tésztát, mert imádom a rákot. Rengeteg halat esznek, valamint az indiai ételeket is szeretik, akárcsak én, úgyhogy nincs nehéz dolgom itt az étkezéseket tekintve.

– Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor a Baia Mare elleni párharcra készültetek. Drámai visszavágón végül hétméteresek után búcsúztatok, nem jutottatok főtáblára az Európa-ligában.

– Igen, emlékszem, az a meccs amiatt szép, mert én egyenlítettem. Sajnáltam, hogy kiestünk, mert nagyon bíztam a srácokban, hogy az északi hidegvérrel kiharcoljuk a továbbjutást. Azóta picit irigy is vagyok a román csapatra, mert ahogy ők szerepelnek az El-ben, annál valószínűleg mi is jobbak lennénk.