Legutóbb tarolt Ugrai Panna, kezdődik a rövidpályás ob

Két év elteltével tér vissza a rövidpályás úszó országos bajnokság Debrecenbe, a szerdán kezdődő eseményen az amerikai egyetemeken tanuló honi klasszisok ugyan nem indulnak, ám így sem lesz hiány nagyágyúkból. Az Egyesült Államokban tanuló szegedi Pádár Nikolett nem indul Debrecenben, ám ettől függetlenül ott lehet majd a december 2-án kezdődő Európa-bajnokságon, a végleges csapat a debreceni ob-t követően dől el. Ha már hiányzók, Fábián Bettina sem áll rajthoz a ma kezdődő rövidpályás úszó ob-n, a nyíltvízi úszásban olimpiai ötödik szegedi sérülése miatt nem lesz ott a medencében.

Ugrai Panna tavaly hat aranyat is nyert a rövidpályás úszó ob-n. Fotó: Szabó Miklós

Testvére, Fábián Fanni viszont igen, az Egyesült Államokból a HAÁSZ Szegedi Úszó Egylethez visszatérő úszó mellett Ulrich Botond is a tengeren túlról érkezve erősíti majd a szegedieket, akik összesen nyolc versenyzővel (Szili-Török Flóra, Bernáth Hanna, Hollós Fruzsina, Mérai Janka, Szabó Marcell és Nagy Levente a csapat tagja) állnak majd rajhoz az ob-n. Gellért Gábor, a szegedi klub vezetőedzője az ob előtt elmondta, mindenkitől A- és B-döntős szereplést vár, míg a váltók kapcsán különösen bizakodóan tekint a debreceni ob-re.

Ugrai Panna hat aranyat nyert az előző rövidpályás úszó ob-n

A Hód Úszó SE-t tizenegyen képviselik, közte az az Ugrai Panna is, aki tavaly a teljes országos bajnokság legeredményesebb versenyzőjeként zárt, miután nyolc érmes helyezéssel, közte hat bajnoki címmel abszolválta a kaposvári ob-t. Ugrai Panna ezúttal is nyolc számban indul az idei rövidpályás úszó ob-n, a nyitónapon rögtön két tavaly megnyert számában, 100 méter gyorson és 50 méter háton várnak majd rá futamok. A vásárhelyieknél Kis Noel, Varga Lili, Baranyai Dániel, Lovas Gréta, Gonda Zita, Komoróczy Lora, Szabó Flóra, Varga Zoltán, Rajos Dávid és Szatmári Máté szerepel az ob-n.

Sós Csaba szövetségi kapitány az ob rajtja előtt elmondta, húsz-huszonöt fős csapatban gondolkozik a lublini Európa-bajnokság kapcsán, a kontinenstornára utazók névsora a hétvégén lesz majd végleges.

Az előfutamok minden nap 9 órától kezdődnek, amelyeket a magyar szövetség YouTube-csatornáján lehet követni, majd a 17 órától kezdődő döntőket az M4 Sport élőben közvetíti.