Darts

40 perce

Történelmi eredményt ért el Budapesten a szegedi dartsos

Címkék#Sepsi Ádám#Sun City Darts Club#darts

Szegedi játékos volt az első magyar, aki színpadi meccset játszhatott a World Mastersen. A Sun City Darts Club játékosa, Sepsi Ádám bronzérmes lett a budapesti versenyen.

Vajgely Pál

Több mint kétszás játékos, egészen pontosan 217 versenyző indult el a budapesti World Masters ifjúsági kategóriájában. A mezőnyben ott volt Sepsi Ádám is, a Sun City Darts Club játékosa pedig csoportelsőként jutott el a WDF szervezet versenyén a kieséses szakaszba. Ott négy győzelemmel folytatta, így a negyeddöntőben már Vinny Stassen várt rá, holland riválisával szemben pedig egy szoros csatában, 4–3-as győzelmet aratott, ezzel pedig történelmet írt. Sikerének köszönhetően ugyanis első magyar játékosként jutott el a legjobb négyig a budapesti WDF World Mastersen, így színpadi meccset játszhatott.

Sepsi Ádám első magyarként játszhatott színpadi meccset a World Mastersen.
Sepsi Ádám első magyarként játszhatott színpadi meccset a World Mastersen. Fotó: Magyar Darts Szövetség

A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban megrendezett eseményen az elődöntőben a skót Craig Davlin várt rá, és ugyan jól küzdött a szegedi dartsos, de 5–2-es vereséget szenvedett, ezzel pedig bronzérmesként zárta a tornát.

Így örült Sepsi Ádám az elődöntőbe jutásnak

– Az volt a kulcs, hogy sikerült végig fenntartani a koncentrációmat, nem volt semmi, ami kizökkentett volna a zónából. Bár jó lett volna a színpadon is nyerni, s  döntőbe is bejutni, de elégedett vagyok a harmadik hellyel, túlteljesítettem az elvárásaimat – mondta a Nemzeti Sportnak a versenyt követően Sepsi Ádám. 

