november 3., hétfő

Győző névnap

10°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
delmagyar.hu podcast

1 órája

Ezeken a posztokon még változhat a Pick Szeged jövő évi kerete

Címkék#Délmagyar Podcast#OTP Bank-Pick Szeged#SZTE-Szedeák#Lukas Sandell

Alakul a következő szezon csapata. A Délmagyarország Sporthang című podcastjében az OTP Bank-Pick Szeged várható játékosmozgásai adták a legfőbb témát, de a balhés kosárlabdameccs, valamint a szárnyaló SZVSE, és az újabb bravúrt bemutatott szegedi férfi pólósok is szóba kerültek.

Munkatársunktól

Igazán eseménydús hét van az OTP Bank-Pick Szeged mögött, amely nem játszott ugyan bajnoki mérkőzést, mégis naponta érkeztek a hírek a csapatról. A vezetőedző hosszabbítását követően ugyanis egymás után láttak napvilágot a sajtóhírek a következő év csapatával kapcsolatban, ezekről, valamint a már két hivatalosan is bejelentett átigazolásról, Garciandía távozásáról és Lukas Sandell leigazolásáról mondta el véleményét lapunk két sportújságírója, Becsei Dávid és Vajgely Pál a Sporthang legutóbbi adásában.

Sporthang
Ezúttal is sok érdekes témát boncolgatnak kollégáink a Sporthang legújabb részében. Fotó: DM

A kézilabda transzferek mellett természetesen a Szeged-Csanád Grosics Akadémia magabiztos sikere, a zsinórban hatodik sikerét aratott SZVSE is szóba került, valamint megpróbáltuk megfejteni, mit hozhat majd a balhés meccs és az új vezetőedző személye a Zalaegerszeg számára, amelyet szerdán fogad a légióst cserélő SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata az újszegedi sportcsarnokban. Bizonyára ott lesznek a lelátón az SZVE Goodwill Pharma Fortacell férfi vízilabdázói is, akik rendszeres látogatói a kosármeccseknek, legutóbb pedig egy újabb nagy bravúrt értek el a Szolnok ellen.

Hallgassa meg a Sporthang legfrissebb adását! 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

delmagyar.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu