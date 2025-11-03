1 órája
Ezeken a posztokon még változhat a Pick Szeged jövő évi kerete
Alakul a következő szezon csapata. A Délmagyarország Sporthang című podcastjében az OTP Bank-Pick Szeged várható játékosmozgásai adták a legfőbb témát, de a balhés kosárlabdameccs, valamint a szárnyaló SZVSE, és az újabb bravúrt bemutatott szegedi férfi pólósok is szóba kerültek.
Igazán eseménydús hét van az OTP Bank-Pick Szeged mögött, amely nem játszott ugyan bajnoki mérkőzést, mégis naponta érkeztek a hírek a csapatról. A vezetőedző hosszabbítását követően ugyanis egymás után láttak napvilágot a sajtóhírek a következő év csapatával kapcsolatban, ezekről, valamint a már két hivatalosan is bejelentett átigazolásról, Garciandía távozásáról és Lukas Sandell leigazolásáról mondta el véleményét lapunk két sportújságírója, Becsei Dávid és Vajgely Pál a Sporthang legutóbbi adásában.
A kézilabda transzferek mellett természetesen a Szeged-Csanád Grosics Akadémia magabiztos sikere, a zsinórban hatodik sikerét aratott SZVSE is szóba került, valamint megpróbáltuk megfejteni, mit hozhat majd a balhés meccs és az új vezetőedző személye a Zalaegerszeg számára, amelyet szerdán fogad a légióst cserélő SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata az újszegedi sportcsarnokban. Bizonyára ott lesznek a lelátón az SZVE Goodwill Pharma Fortacell férfi vízilabdázói is, akik rendszeres látogatói a kosármeccseknek, legutóbb pedig egy újabb nagy bravúrt értek el a Szolnok ellen.
Hallgassa meg a Sporthang legfrissebb adását!
