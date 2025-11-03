Visszautasítja a budafoki vádakat a Szeged-Csanád GA

A siker egy pillanat, a becsület örök – kezdődött a Budafoki MTE közösségi médiában közzétett bejegyzése a vasárnapi, Szeged-Csanád GA elleni mérkőzést követően, amelyet a szegediek 4-0-ra nyertek meg. A Budafok azzal vádolta a Szegedet, hogy bár már hetekkel a meccs előtt szóban, majd írásban is keresték a klubot, hogy egy nappal később játsszák le a november 2-re kiírt találkozót, ezt a szegediek sportigazgatója, Adem Kapic telefonon majd írásban is elutasította. A budafokiak kitértek rá, a Videoton szintén a sportolók egészségének megőrzése érdekében belement a meccs időpontjának módosításába.

A Szeged-Csanád GA rövidebb idő alatt több meccset játszott, mint ellenfele. Fotó: Gémes Sándor

A vádakra hétfőn szintén egy közleményben reagált a Szeged-Csanád Grosics Akadémia is, a szegedi klub szintén hangsúlyozta, számára is kiemelten fontos a sportolók egészsége, legyen szó a saját, vagy más klubok játékosáról. Mint írták, a Budafok az utolsó négy meccsét október 17. és november 2. között játszotta le, ám ezek közül csak három alkalommal volt pályán, hiszen a Soroksár elleni találkozója elmaradt. A Szeged-Csanád GA valóban négy meccset játszott, ám két nappal rövidebb időszak, október 19. és november 2. között alatt teljesítette ezt, azonban nem kért halasztást.

A Szeged-Csanád GA hangsúlyozza, nem igaz, hogy ők kérték volna a Videotontól az egymás elleni bajnoki időpontjának megváltoztatását, ezt egy MLSZ határozat tartalmazta, ezt illetően a szegedi klub semmilyen kérést nem fogalmazott meg sem az MLSZ, sem a Videoton irányába.

– A Szeged-Csanád Grosics Akadémia a fentiek nyomán határozottan visszautasítja a méltatlan, jogtalan és megalapozatlan kijelentéseket, melyekkel a Budafoki MTE Adem Kapič sportigazgatónkat illette közleményében – zárul a szegedi klub közleménye.

