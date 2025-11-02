november 2., vasárnap

Labdarúgás

2 órája

Több mint 1300 nap után szerzett ennyi gólt a Szeged-Csanád GA hazai pályán

Címkék#Budafok#Szeged-Csanád Grosics Akadémia#labdarúgás

Legutóbb 2022 márciusában játszottak hasonlóan eredményes meccset a Szent Gellért Fórumban. A Szeged-Csanád GA elveszítette csapatkapitányát, ám a Budafok ellen így is sima győzelmet győzelmet arattak a kék-feketék.

Vajgely Pál

Tóth Bence felépült, Novák Csanádra viszont továbbra sem számíthatott a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a Budafok elleni hazai bajnokin. A vendégek előtt adódott az első lehetőség, egy beadás után Vasvári fejelhetett az ötösről, kísérlete kevéssel ment mellé. Kemény párharcokkal kezdődött a meccs, de a sárgát csak Suljic megmozdulása csalta elő a játékvezető zsebéből – a vendégek kapitánya viszont beszédért kapott lapot. A félidő közepén első lehetőségeit rögtön gólra is váltotta a Szeged, egy lecsorgót követően Rabatin 18 méterről, mesterien csavart a bal alsóba, majd szinte a középkezdést követően egy kis játék után Miskolczi az ötösről spiccelt szintén a bal alsóba lőtt, ezzel 2–0-ra vezetett a Szeged-Csanád GA.

Rabatin Richárd első gólját jegyezte a Szeged-Csanád GA színeiben.
Rabatin Richárd első gólját jegyezte a Szeged-Csanád GA színeiben. Fotó: Gémes Sándor 

Márkvárt Dávid nem tudta folytatni a játékot, a szegedi csapatkapitányt kényszerűségből le kellett cserélnie Aczél Zoltánnak, viszont ez nem hozott nagy változást a játékba, a Szeged stabilan játszott, és hamar elejét vette a budafoki támadási kísérleteknek. Nagy elánnal kezdtek a vendégek a szünet után, de Veszelinov remekül avatkozott közbe, amikor szükség volt rá. Ismét a félidő közepén volt eredményes a Szeged, Rabatin remek megindulását követően ugyan hosszan tette tovább, de Borvetőnek pont így lett jó, és közelről a kapuba lőtt, majd pár perccel később egy szabadrúgásnál a gólpasszt jegyezte a szegediek támadója, miután visszafejelt labdája után Szilágyi volt eredményes, 4–0. 

A Szeged-Csanád GA 2022. március 9-e a legeredményesebb meccsüket játszották itthon, akkor a Budaörsöt győzték le 6–0-ra, legalább négygólos különbségű sikert így 1334 napja arattak saját környezetükben. 

Vezetőedzői értékelések

  • Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője:  – Gratulálok a csapatom minden tagjának! Megérdemelt győzelmet arattunk, de nem volt annyira könnyű, mint amilyennek játszik. Márkvárt Dávid megmutatta ma is, milyen fontos játékosa a csapatunknak. Nyolc nap alatt ez volt a harmadik mérkőzésünk, sokat is utaztunk, ennek függvényében pedig nagyon értékes a győzelmünk. Sok sikert kívánok a Budafoknak, kívánom, hogy lépjenek fentebb a tabellán!
  • Mészöly Géza, a Budafok vezetőedzője: – Az első huszonöt percben abszolút volt keresnivalónk, gólszerzési lehetőségeink voltak. A mi lelkületünknek ez fontos lett volna, érzésem szerint jól is játszottunk. Suljic becsúszása akár pirosat is érhetett volna, a fordulópontokból nem jöttünk ki jól ma sem. Ahogy a kupameccsen, úgy ma is volt egy rövidzárlatunk. Gyurkó Bencének olyan fájdalmai voltak, ami miatt le kellett cserélnem, a Szeged viszont jobban élt helyzeteivel, a futballt pedig gólra játsszák. 

Rég szerzett már ennyi gólt a Szent Gellért Fórumban a Szeged-Csanád GA

Fotók: Gémes Sándor

 

Szeged-Csanád GA–Budafoki MTE 4–0 (2–0)

Labdarúgó NB II., 12. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 803 néző. Vezette: Iványi Gábor (László, Sinkovicz).
Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Tóth B., Pejovics (Kurdics, 80.), Kalmár O. – Márkvárt (Vágó L., 36.), Rabatin, Suljic (Holman, 60.), Miskolczi (Kun, 80.) – Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán.
Budafok: Ecseri –  Bukta, Horgosi, Nándori (Rehó, a szünetben), Lapu (Kazmouz, 71.) – Németh M., Varga B., Stumpf, Posztobányi – Vasvári (Gyurkó, a szünetben, Kovács D., 65.), Hajdú R. (Szőke, 77.). Vezetőedző: Mészöly Géza.
Gólszerzők: Rabatin (26.), Miskolczi (28.), Borvető (65.), Szilágyi (70.).

