Több mint 1300 nap után szerzett ennyi gólt a Szeged-Csanád GA hazai pályán

Tóth Bence felépült, Novák Csanádra viszont továbbra sem számíthatott a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a Budafok elleni hazai bajnokin. A vendégek előtt adódott az első lehetőség, egy beadás után Vasvári fejelhetett az ötösről, kísérlete kevéssel ment mellé. Kemény párharcokkal kezdődött a meccs, de a sárgát csak Suljic megmozdulása csalta elő a játékvezető zsebéből – a vendégek kapitánya viszont beszédért kapott lapot. A félidő közepén első lehetőségeit rögtön gólra is váltotta a Szeged, egy lecsorgót követően Rabatin 18 méterről, mesterien csavart a bal alsóba, majd szinte a középkezdést követően egy kis játék után Miskolczi az ötösről spiccelt szintén a bal alsóba lőtt, ezzel 2–0-ra vezetett a Szeged-Csanád GA.

Rabatin Richárd első gólját jegyezte a Szeged-Csanád GA színeiben. Fotó: Gémes Sándor

Márkvárt Dávid nem tudta folytatni a játékot, a szegedi csapatkapitányt kényszerűségből le kellett cserélnie Aczél Zoltánnak, viszont ez nem hozott nagy változást a játékba, a Szeged stabilan játszott, és hamar elejét vette a budafoki támadási kísérleteknek. Nagy elánnal kezdtek a vendégek a szünet után, de Veszelinov remekül avatkozott közbe, amikor szükség volt rá. Ismét a félidő közepén volt eredményes a Szeged, Rabatin remek megindulását követően ugyan hosszan tette tovább, de Borvetőnek pont így lett jó, és közelről a kapuba lőtt, majd pár perccel később egy szabadrúgásnál a gólpasszt jegyezte a szegediek támadója, miután visszafejelt labdája után Szilágyi volt eredményes, 4–0.

A Szeged-Csanád GA 2022. március 9-e a legeredményesebb meccsüket játszották itthon, akkor a Budaörsöt győzték le 6–0-ra, legalább négygólos különbségű sikert így 1334 napja arattak saját környezetükben.

Vezetőedzői értékelések