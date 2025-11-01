november 1., szombat

Labdarúgás

2 órája

Erre kell figyelnie a vasárnapi bajnokin a Szeged-Csanád GA-nak

Kötelezőnek mondható győzelem előtt állnak. A Szeged-Csanád GA vasárnap 15 órától az utolsó előtti helyen álló Budafokot fogadja a Szent Gellért Fórumban.

Vajgely Pál
Erre kell figyelnie a vasárnapi bajnokin a Szeged-Csanád GA-nak

Fotó: GEMES SANDOR

Négy mérkőzés maradt a labdarúgó NB II. őszi szezonjából, a Szeged-Csanád GA pedig papíron a legkönnyebb feladat előtt áll, ami a hátralévő találkozókat illeti. Persze a másodosztály már eb­­ben a szezonban is megmutatta, hiba lenne leírni bármely ellenfelet, ugyanakkor a szegediek soron következő ellenfele eddigi tíz bajnokijából csupán kettőt nyert meg, igaz, rendre szoros csatákban maradt alul. A Budafok az Ajkával egyetemben a mezőny legkevesebb gólját szerezte, hétszer volt eredményes a tíz mérkőzése alkalmával. 

A kontrák megállítása kulcsfontosságú lesz a Szeged-Csanád GA számára a vasárnapi bajnokin.
A kontrák megállítása kulcsfontosságú lesz a Szeged-Csanád GA számára a vasárnapi bajnokin. Fotó: Gémes Sándor

A budafokiak legutóbbi bajnoki mérkőzése a Soroksár ellen a villanyvilágítás meghibásodása miatt elmaradt, így egy meccsel kevesebbel állnak, míg a Mol magyar kupa negyedik fordulójában az élvonalbeli Zalaegerszeg otthonában játszottak, és 3–1-es vereséggel búcsúztak a sorozattól. Amennyiben Márkvárt Dá­vidék zárkózni szeretnének az élmezőnyre, akkor a vasárnapi meccset mindenképpen meg kell nyerniük, hiszen két nehéznek ígérkező idegenbeli kihívás is vár még rájuk a november 30-i zárásig. 

Szeged-Csanád GA: túl nagy a kontraszt

– Két nagy kérdés motoszkál bennem. Az egyik, hogy hogyan lehetett ekkora kontraszt a fehérvári második félidő és az NB I-es Diósgyőr otthonában mutatott megsüvegelendő teljesítmény között? A másik, hogy Novák Csanád hiányában ki fog gólt lőni? Az elmúlt két találkozónkon nem találtunk a hálóba és ez nagyon kényes kérdést szül a defenzív stílusú Budafok elleni meccs előtt. A kontrajáték a mi rákfenénk, ezt láthattuk a BVSC ellen is, amikor az ellenfél egyszer lépte át a félpályát és abból gólt lőtt. Nagyon oda kell figyelnünk az ellentámadásokra! Két vereség nem fér bele egymás után, ha szeretnénk tapadni az élmezőnyre. Győzelmet várok a csapattól! – mondta a klub honlapján a meccset megelőzően Aczél Zoltán, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője. 

A szegediek kedden Diósgyőrben két alapember, Novák Csanád és Tóth Bence nélkül is is felvállalták a bátor játékot, kérdéses, közülük valamelyikük játszhat-e majd vasárnap. Bár valószínűsíthető, hogy a Budafok egy defenzívebb játékfelfogással lép pályára a Szent Gellért Fórumban, még egy hazai botlás nagyon sokba kerülhet a csapat számára. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

