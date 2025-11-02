Meccslabdája is volt riválisa otthonában a Szeged-Csanád GA II.-nek

Bár remekül kezdett a riválisnak számító Martfű otthonában a Szeged-Csanád GA II., nem sikerült előnybe kerülnie a találkozó elején. Pedig az első percekben a gólvonalról mentettek a hazaiak, a folytatásban viszont inkább a játék küzdő jellege dominált, rengeteg párharcot, majd később sárga lapokat is hozott a meccs.

A fehérmezes Szeged-Csanád GA II. egy idegenbeli döntetlennel folytatta a szezonját. Fotó: Gémes Sándor

A későbbiekben sem hozott sok helyzetet a meccs, azzal az egy-egy lehetőséggel pedig egyik fél sem tudott élni. A legvégén még megvolt a meccslabdája a szegedieknek a győzelemhez, ám a lövés a keresztlécet is súrolva hagyta el a játékteret, így végül a Tisza-partiaknak meg kellett elégedniük az egy ponttal, ezzel pedig megmaradt a két csapat közötti négypontos különbség a bajnokságban. A Szeged-Csanád GA II.-re legközelebb városi rangadó vár, hiszen vasárnap a bombaformában lévő SZVSE-t fogadják.

Bilics Igor: – Úgy érzem, sokkal közelebb álltunk a győzelemhez, mint ellenfelünk. Küzdelmes meccset játszottunk egy nehéz talajon, a srácok felvették a kesztyűt. Ha ezzel a hozzáállással folytatjuk, akkor az biztosan eredménnyel is párosul majd.

Martfű–Szeged-Csanád GA II. 0–0

Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 14. forduló. Martfű, 150 néző, vezette: Molnár Dániel (Törtei, Derda)

Martfű: Kenyeres – Mészáros Gy., Székely, Balla, Bogdán (Bódai, 72.), Antman, Bidzilya (Horváth K., 83.), Kinyig (Kalmár, 72.), Mahler , Vona (Fődi, 62.), Kriska (Hunya, 83.). Edző: Koncz Zsolt.

Szeged-Csanád GA II.: Illés – Pleskó, Gera B, Gera N. (Lukácsi, 78.), Nagy Dávid, Deák, Holló Nagy (Nagy Dániel, 53.), Árva, Tóth N., Mádi, Borbás (Budai, 72.). Edző: Bilics Igor.