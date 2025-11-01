Érthetetlen, miért alakult így a Szedeák körmendi bajnokijának végjátéka

Továbbra is két légiósa nélkül játszott bajnokit az SZTE-Szedeák, amely Körmenden is megmutatta azt a tartást és küzdőszellemet, amely az egész eddigi szezon során jellemezte a csapatot. Tizenhétpontos hátrányból visszajöttek Polányi Kristófék, azonban a végjáték a Körmendnek sikerült jobban. A találkozó utolsó másodperceiben, amikor a hazaiaknál több alapember is pályán volt, szemben a Szedeák fiataljaival, Tomiszlav Ivosev nem az első kemény megmozdulását mutatta be, a Kiss-Leizerrel szemben elkövetett szabálytalansága pedig végül kiállítást ért a játékvezetőknél.

Az SZTE-Szedeák ezúttal is a legvégéig küzdött, de a Körmendé lett a két pont. Fotó: Várkony Kornél, hunbasket.hu

– Gratulálok a Körmendnek a győzelemhez, de gratulálok a játékosaimnak is, mert nagyot küzdöttek! Fogalmam sincs, mi szükség volt erre a végjátékra, mi nem tettünk semmit azért, hogy ilyen legyen ennek a meccsnek a vége. Tudom hogy játékost, csapatot, edzőt el tud vinni a mérkőzés heve, de szerintem ez a meccs normálisan is lefolyhatott volna. Nagyon sajnálom, hogy így alakult a vége, de felteszem a kezem, mert nekünk ehhez az égvilágon semmi közünk nem volt – mondta a meccset követően a szegediek vezetőedzője, Simándi Árpád.

– Elképesztően nehéz meccs volt, a meccs nagy részében a Szeged öt mezőnyjátékossal volt a pályán, ez ellen nehéz volt védekezni. Sokszor elcsúszott a védekezésünk, és olyan hárompontosokat kaptuk, amelyek elkerülhetőek lettek volna. Nehéz hét az olyan, amikor három új ember jön, a két külföldi mellett Durázi Krisztofer is visszatért, ez számomra is egy teljesen új helyzet volt. A legjobbakat kívánom a Szegednek, mielőbb gyógyuljanak fel a sérültek és teljes kerettel tudjanak játszani, mert szerintem nagyon jó csapatuk van idén – összegzett a meccset követően Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője.

Itthon folytatja az SZTE-Szedeák

A folytatásra sem kell sokat várni, hiszen hétközi fordulót rendeznek a férfi kosárlabda NB I./A csoportjában. A hetedik játéknapon az a Zalaegerszeg lesz majd az SZTE-Szedeák ellenfele az újszegedi sportcsarnokban, amely pénteken szezonbeli negyedik hazai meccsét is elveszítette. A mérkőzés után a zalaiak amerikai légiósa, Jericole Hellems megütött egy szurkolót, az eset után a ZTE azonnal szerződést bontott vele, így az amerikai kosaras már nem lesz ott a szerdai bajnokin.