Légiós poszton változott az SZTE-Szedeák kerete

A Szolnok elleni mérkőzésen szenvedett térdsérülést Josh Fortune. Az SZTE-Szedeákhoz a nyáron visszatért amerikai kosaras e miatt hetekre harcképtelenné vált, a szegedi klub pedig hétfőn közösségi oldalán közölte: a szerződésbe foglalt megállapodás szerint járva elköszönt a 31 éves kosarastól.

Josh Fortune távozott az SZTE-Szedeáktól. Fotó: Karnok Csaba

Fortune helyére egy szintén amerikai játékost szerződtetett az SZTE-Szedeák a 22 éves Jarvis Moss személyében. A 193 centiméteres hátvéd először játszhat majd Európában, legutóbb a Radford Highlanders csapatában 13.2 pontos átlagot produkált, 37%-os triplamutatóval. A szegediek új játékosa vasárnap érkezett meg a városba, hétfőn pedig edzésbe áll a Szedeáknál, először pedig majd a szombati, Falco elleni bajnokin játszhat majd a szegediek színeiben.

Új edző az SZTE-Szedeák ellenfelénél

Az SZTE-Szedeákra szerdán hazai bajnoki vár, a férfi kosárlabda NB I./A csoportjában a Zalaegerszeg lesz a Szedeák ellenfele az újszegedi sportcsarnokban. A zalaiaknál a pénteki, Kaposvár elleni vereséget követően elköszöntek a szurkolót megütő Jericole Hellems-től, míg a klub vasárnap új vezetőedzőt, a görög Kosztasz Mekszaszt nevezte ki a csapat élére.