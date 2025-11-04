1 órája
Balhés meccs után érkezik Szegedre a Szedeák ellenfele
Egyelőre még várni kell az új igazolás bemutatkozására. Szerdán 18 órától két azonos formában lévő csapat találkozik az újszegedi sportcsarnokban, az SZTE-Szedeákra az edzőváltáson átesett Zalaegerszeg vár.
Jön a szezon első hétközi fordulója a férfi kosárlabda NB I./A csoportban, az SZTE-Szedeák ellenfele a hetedik játéknapon a Zalakerámia ZTE KK lesz. A szegediek hétfőn bejelentették, hogy szerződést bontottak Josh Fortune-el, az amerikai kosarast honfitársa, Jarvis Moss váltotta. A 22 éves játékos európai újoncnak számít, azonban a szerdai találkozón adminisztratív okok miatt még nem léphet pályára.
Az elmúlt időszakban nagyban hasonló meccseket játszott az SZTE-Szedeák, ám a több fontos játékosát rendre nélkülöző csapat a Körmend otthonában is vereséget szenvedett. A szezon eddigi szakaszában mutatott hozzáállás azonban sokat jelenthet a szerdai meccsen is, hiszen ezúttal egy olyan ellenfél érkezik, amellyel szemben nagyobb reményei lehetnek a Tisza-partiaknak a győzelemre.
A Zalaegerszeg ugyanis szintén elveszítette a legutóbbi négy meccsét, még a Kaposvár elleni találkozó előtt váltás történt a kispadon, Sebastjan Krasovec távozott, akinek a helyére vasárnap este a görög Kosztasz Mekszaszt nevezte ki a klub, aki Szegeden debütál majd a csapat kispadján. Nem lesz viszont ott a ZTE keretében Jericole Hellems, az amerikai kosaras ugyanis a Kaposvár elleni vereséget követően megütött egy szurkolót, ennek következtében azonnal szerződést bontott vele a klub. A zalaiak eddigi egyetlen sikerüket idegenben aratták, miután október elején nyerni tudtak az NKA Pécs otthonában.
A szegedi klub arra kéri a drukkereket, hogy aki teheti, váltsa meg jegyét előre online a szedeak.csakjegyek.hu oldalon, ezzel is elkerülve a sorban állást.
