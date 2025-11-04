november 4., kedd

Kosárlabda

1 órája

Balhés meccs után érkezik Szegedre a Szedeák ellenfele

Címkék#SZTE-Szedeák#Zalaegerszeg#kosárlabda

Egyelőre még várni kell az új igazolás bemutatkozására. Szerdán 18 órától két azonos formában lévő csapat találkozik az újszegedi sportcsarnokban, az SZTE-Szedeákra az edzőváltáson átesett Zalaegerszeg vár.

Vajgely Pál

Jön a szezon első hétközi fordulója a férfi kosárlabda NB I./A csoportban, az SZTE-Szedeák ellenfele a hetedik játéknapon a Zalakerámia ZTE KK lesz. A szegediek hétfőn bejelentették, hogy szerződést bontottak Josh Fortune-el, az amerikai kosarast honfitársa, Jarvis Moss váltotta. A 22 éves játékos európai újoncnak számít, azonban a szerdai találkozón adminisztratív okok miatt még nem léphet pályára.

Djordje Drenovac pontjaira szerdán is nagy szüksége lesz az SZTE-Szedeáknak.
Djordje Drenovac pontjaira szerdán is nagy szüksége lesz az SZTE-Szedeáknak. Fotó: Gémes Sándor

Az elmúlt időszakban nagyban hasonló meccseket játszott az SZTE-Szedeák, ám a több fontos játékosát rendre nélkülöző csapat a Körmend otthonában is vereséget szenvedett. A szezon eddigi szakaszában mutatott hozzáállás azonban sokat jelenthet a szerdai meccsen is, hiszen ezúttal egy olyan ellenfél érkezik, amellyel szemben nagyobb reményei lehetnek a Tisza-partiaknak a győzelemre.

A Zalaegerszeg ugyanis szintén elveszítette a legutóbbi négy meccsét, még a Kaposvár elleni találkozó előtt váltás történt a kispadon, Sebastjan Krasovec távozott, akinek a helyére vasárnap este a görög Kosztasz Mekszaszt nevezte ki a klub, aki Szegeden debütál majd a csapat kispadján. Nem lesz viszont ott a ZTE keretében Jericole Hellems, az amerikai kosaras ugyanis a Kaposvár elleni vereséget követően megütött egy szurkolót, ennek következtében azonnal szerződést bontott vele a klub. A zalaiak eddigi egyetlen sikerüket idegenben aratták, miután október elején nyerni tudtak az NKA Pécs otthonában.

A szegedi klub arra kéri a drukkereket, hogy aki teheti, váltsa meg jegyét előre online a szedeak.csakjegyek.hu oldalon, ezzel is elkerülve a sorban állást.

Ez történt az SZTE-Szedeák körmendi meccsén

