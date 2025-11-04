november 4., kedd

Férfi kézilabda

2 órája

Zárt kapus lesz a Pick Szeged következő idegenbeli bajnokija

Szurkolói rendbontás miatt büntetett a Magyar Kézilabda-szövetség. A Komló–MOL Tatabánya KC mérkőzést követő szurkolói rendbontás miatt az MKSZ pénzbüntetésre és létesítmény-bezárásra kötelezte a baranyai klubot. November 15-én 18 órától így az OTP Bank-Pick Szeged elleni bajnokin nem lehetnek majd szurkolók a lelátón.

Becsei Dávid

Október 25-én 31–26-ra nyert Komlón a MOL Tatabánya KC férfi kézilabdacsapata. A mérkőzést követően a hazai szurkolók verbálisan fenyegették a játékvezetőket, akiknek a gépjárművét leöntötték és poharakkal megdobálták, valamint égő fáklyákkal próbálták elállni az útjukat. A szurkolói rendbontás miatt a játékvezetők csak nagy nehézségek árán, kerülő úton keresztül tudták elhagyni a komlói sportcsarnokot és a várost a Magyar Kézilabda-szövetség beszámolója szerint.

Szurkolói rendbontás a Komló–Tatabánya meccs után.
Szurkolói rendbontás történt a Komló–Tatabánya meccs után, emiatt zárt kapuk mögött rendezik meg a Pick Szeged elleni következő bajnokijukat a hazaiak.
Fotó: Kovács Liliána/MW – archív

Elhatárolódnak a szurkolói rendbontástól

Az MKSZ az eset miatt Komlói Rendőrkapitányságon feljelentést tett, valamint elhatárolódott a történtektől, hozzátéve, hogy elítélik az erőszak minden formáját.

A szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságának döntése alapján a Komló a következő hazai bajnokiját zárt kapuk mögött köteles megrendezni. Ez a meccs az NB I.-ben november 15-én 18 órától éppen az OTP Bank-Pick Szeged ellen lesz. Az MKSZ mindemellett 800 ezer forint büntetés megfizetésére kötelezte a hét bajnoki után öt ponttal a tizedik helyen álló komlói klubot.

A Pick Szeged legutóbb májusban találkozott a Komlóval, akkor a Pick Arénában 38–27-re győztek Kalarasék.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

