Zárt kapus lesz a Pick Szeged következő idegenbeli bajnokija

Október 25-én 31–26-ra nyert Komlón a MOL Tatabánya KC férfi kézilabdacsapata. A mérkőzést követően a hazai szurkolók verbálisan fenyegették a játékvezetőket, akiknek a gépjárművét leöntötték és poharakkal megdobálták, valamint égő fáklyákkal próbálták elállni az útjukat. A szurkolói rendbontás miatt a játékvezetők csak nagy nehézségek árán, kerülő úton keresztül tudták elhagyni a komlói sportcsarnokot és a várost a Magyar Kézilabda-szövetség beszámolója szerint.

Szurkolói rendbontás történt a Komló–Tatabánya meccs után, emiatt zárt kapuk mögött rendezik meg a Pick Szeged elleni következő bajnokijukat a hazaiak.

Fotó: Kovács Liliána/MW – archív

Elhatárolódnak a szurkolói rendbontástól

Az MKSZ az eset miatt Komlói Rendőrkapitányságon feljelentést tett, valamint elhatárolódott a történtektől, hozzátéve, hogy elítélik az erőszak minden formáját.

A szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságának döntése alapján a Komló a következő hazai bajnokiját zárt kapuk mögött köteles megrendezni. Ez a meccs az NB I.-ben november 15-én 18 órától éppen az OTP Bank-Pick Szeged ellen lesz. Az MKSZ mindemellett 800 ezer forint büntetés megfizetésére kötelezte a hét bajnoki után öt ponttal a tizedik helyen álló komlói klubot.

A Pick Szeged legutóbb májusban találkozott a Komlóval, akkor a Pick Arénában 38–27-re győztek Kalarasék.