Drámai meccs Deszken, három meccsen is villant a piros lap - fotók

Huszonhárom gólt, valamint négy piros lapot is hoztak a vármegyei futball élvonalának szombati mérkőzései. Az első visszavágókat rendezték a 12. fordulóban, a listavezető Sándorfalva ellen ugyan megvoltak a vásárhelyi lehetőségek a meccs elején, ám a folytatásban az éllovas gólratörően futballozott, és kilenc találatig meg sem állt. Egy gól hozta meg az Algyő sikerét, amely büntetőt is hibázott a Deszk otthonában, ám a hosszabbítás pillanataiban Sík Bence keresztbe lőtt labdájára Róka érkezett, és lőtt a kapuba, ezzel az Algyő elvitte a három pontot.

Elvitte a Csongrád három pontot Szegedről a vármegyei futball élvonalában. Fotó: Gémes Sándor

Bár kétszer is egyenlített a SZEOL SC-FK Szeged a Csongrád ellen, az újoncok csatáját ebben a szezonban másodjára is a csongrádiak nyerték meg. Nagy helyzetei voltak a Mórahalomnak a Tiszasziget otthonában, a vendégek kétszer is a kapufát találták el, ám Bokányi kiállítását követően Baka lövése csorgott be Stankovics mellett, és végül az emberelőnyt győzelemre váltotta a Tiszasziget. Egy szöglet hozta meg a három pontot a Dorozsma számára a Bordány ellen, a közel egy órát emberhátrányban futballozó vendégeknek így is megvoltak a lehetőségeik, de végül ez az egy gól három pontot ért a hazaiaknak.