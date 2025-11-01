1 órája
Drámai meccs Deszken, három meccsen is villant a piros lap - fotók
Négy kiállítást is hozott a szombati játéknap. A gólgazdag tizenkettedik fordulóban megőrizte veretlenségét a Sándorfalva, az Algyő drámai körülmények között nyert Deszken, míg az alsóházi rangadót a Csongrád nyerte meg Szegeden. Ez történt a vármegyei futball élvonalában.
Huszonhárom gólt, valamint négy piros lapot is hoztak a vármegyei futball élvonalának szombati mérkőzései. Az első visszavágókat rendezték a 12. fordulóban, a listavezető Sándorfalva ellen ugyan megvoltak a vásárhelyi lehetőségek a meccs elején, ám a folytatásban az éllovas gólratörően futballozott, és kilenc találatig meg sem állt. Egy gól hozta meg az Algyő sikerét, amely büntetőt is hibázott a Deszk otthonában, ám a hosszabbítás pillanataiban Sík Bence keresztbe lőtt labdájára Róka érkezett, és lőtt a kapuba, ezzel az Algyő elvitte a három pontot.
Bár kétszer is egyenlített a SZEOL SC-FK Szeged a Csongrád ellen, az újoncok csatáját ebben a szezonban másodjára is a csongrádiak nyerték meg. Nagy helyzetei voltak a Mórahalomnak a Tiszasziget otthonában, a vendégek kétszer is a kapufát találták el, ám Bokányi kiállítását követően Baka lövése csorgott be Stankovics mellett, és végül az emberelőnyt győzelemre váltotta a Tiszasziget. Egy szöglet hozta meg a három pontot a Dorozsma számára a Bordány ellen, a közel egy órát emberhátrányban futballozó vendégeknek így is megvoltak a lehetőségeik, de végül ez az egy gól három pontot ért a hazaiaknak.
Másodjára is a Csongrád nyerte az újoncok csatáját a megyeegybenFotók: Gémes Sándor
Vármegyei futball, I. osztály, 12. forduló
Tiszasziget–Kéménygyártó-Mórahalom 3–0 (0–0)
Gólszerzők: Baka (68.), Nagy M. (80.), Szilágyi (88.).
Kiállítva: Bokányi (61., Mórahalom).
SZEOL SC-FK Szeged–Csongrád-Draxi-Gép Kft. 2–5 (1–2)
Gólszerzők: Kelemen Á. (23.), Nacsa (50., öngól), ill. Barta (20., 94., 95.), Kanász-Nagy (40.), Czékus (69.).
Deszk–M Perfect Home-Algyő 0–1 (0–0)
Gólszerző: Róka (95.).
Kiállítva: Vörös (92.), Molnár B. (95., mindketten a Deszkből).
Sándorfalva–Hódmezővásárhelyi TUS 9–2 (6–1)
Gólszerzők: Rabecz V. (2., 35.), Bitó (17., 39. 67.), Gyuga (21.), Babolek (28., 60.), Juhász (71.), ill. Horváth Á. (13.), Barna Á. (87.).
Clean Star Complex Dorozsma–DB Futball Bordány 1–0 (1–0)
Gólszerző: Vajda (31.).
Kiállítva: Bezzeg (37., Bordány).
A Makó–Szentesi Kinizsi meccset vasárnap 13.30-tól játsszák.
