Nem lassít a listavezető, újabb idegenbeli győzelmet aratott a Csongrád

Az első visszavágókat rendezték a vármegyei futball élvonalában. A listavezető Sándorfalva ellen ugyan egyenlített a Hódmezővásárhelyi TUS, sőt, lehetőségei is voltak a vendégeknek, a hazaiak azonban gólerős játékkal reagáltak erre. Ennél lényegesen jobban megszenvedett a sikerért az Algyő a Deszk otthonában, a vendégek egy tizenegyest is elhibáztak a meccs során. A találkozót kilenc emberrel befejező hazaiak ellen a ráadás pillanataiban Sík keresztbe lőtt labdája után szerezte meg a győztes gólt az Algyő, Róka lőtt az üresen maradt kapuba. Több mint egy órán keresztül tartotta magát a Mórahalom a Tiszasziget otthonában, majd Bokányi kiállítása miatt megfogyatkozott, nem sokkal később pedig Baka lövése csorgott be Stankovics mellett, végül a Tiszasziget otthon tartotta a három pontot.

Ezúttal is a Csongrád nyerte a vármegyei futball élvonalában a két újonc meccsét. Fotó: Gémes Sándor

A két újonc, a SZEOL SC-FK Szeged és a Csongrád meccsét ismét utóbbi nyerte, bár a szegediek kétszer is egyenlítettek, a végjátékban pontosabbak voltak a csongrádiak, így újabb idegenbeli győzelmet arattak. Az edzőváltást követően a Dorozsma ismét egygólos sikert aratott, ezúttal a Bordány ellen. A küzdelmes találkozón egy szögletet követően szerezte meg a vezetést a hazai csapat, és a Bordány ugyan létszámban megfogyatkozott, ám így is megvoltak a lehetőségei arra, hogy pontot szerezzen.