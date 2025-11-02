november 2., vasárnap

Labdarúgás

33 perce

Nem lassít a listavezető, újabb idegenbeli győzelmet aratott a Csongrád

Címkék#SZEOL SC-FK Szeged#labdarúgás#Tiszasziget

A listavezető magabiztosan nyert, üldözője viszont alaposan megszenvedett a három pontért. A szezonban másodjára is legyőzte a SZEOL SC-FK Szegedet a Csongrád, bosszankodhat a Mórahalom a tiszaszigeti meccs után – ez történt a vármegyei futball élvonalának szombati játéknapján.

Vajgely Pál

Az első visszavágókat rendezték a vármegyei futball élvonalában. A listavezető Sándorfalva ellen ugyan egyenlített a Hódmezővásárhelyi TUS, sőt, lehetőségei is voltak a vendégeknek, a hazaiak azonban gólerős játékkal reagáltak erre. Ennél lényegesen jobban megszenvedett a sikerért az Algyő a Deszk otthonában, a vendégek egy tizenegyest is elhibáztak a meccs során. A találkozót kilenc emberrel befejező hazaiak ellen a ráadás pillanataiban Sík keresztbe lőtt labdája után szerezte meg a győztes gólt az Algyő, Róka lőtt az üresen maradt kapuba.  Több mint egy órán keresztül tartotta magát a Mórahalom a Tiszasziget otthonában, majd Bokányi kiállítása miatt megfogyatkozott, nem sokkal később pedig Baka lövése csorgott be Stankovics mellett, végül a Tiszasziget otthon tartotta a három pontot. 

Ezúttal is a Csongrád nyerte a vármegyei futball élvonalában a két újonc meccsét.
Ezúttal is a Csongrád nyerte a vármegyei futball élvonalában a két újonc meccsét. Fotó: Gémes Sándor

A két újonc, a SZEOL SC-FK Szeged és a Csongrád meccsét ismét utóbbi nyerte, bár a szegediek kétszer is egyenlítettek, a végjátékban pontosabbak voltak a csongrádiak, így újabb idegenbeli győzelmet arattak. Az edzőváltást követően a Dorozsma ismét egygólos sikert aratott, ezúttal a Bordány ellen. A küzdelmes találkozón egy szögletet követően szerezte meg a vezetést a hazai csapat, és a Bordány ugyan létszámban megfogyatkozott, ám így is megvoltak a lehetőségei arra, hogy pontot szerezzen.   

Másodjára is a Csongrád nyerte az újoncok csatáját a megyeegyben

Fotók: Gémes Sándor

 

Vármegyei futball, I. osztály, 12. forduló

Tiszasziget–Kéménygyártó-Mórahalom 3–0 (0–0)
Tiszasziget, 100 néző. Vezette: Mucsi Zsolt – jól (Halász, dr. Tapodi).
Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á., Bozsik (Pető, 69.), Nagy M., Szilágyi, Szabó D. (Farkas A., 69.), Kopasz (Patai, 83.), Baka, Rédei, Bánóczki, Borgulya. Edző: Nyerges Dániel.
Mórahalom: Stankovics – Rajsli, Makai, Nyíri (Farkas Á., 18.), Szalai, Vörös (Oláh, a szünetben), Szűcs D., Pál (Lovas, a szünetben), Jójárt, Bokányi, Monostori. Edző: Paksi Péter
Gólszerzők: Baka (68.), Nagy M. (80.), Szilágyi (88.).
Kiállítva: Bokányi (61.).
Jók: Szilágyi, Kopasz, Kiss D., Bánóczki, Nagy M., ill. Rajsli.
Nyerges Dániel: – Jogosan lehet csalódott a Mórahalom a nulla ponttal, megvoltak a ziccerei is. Nyögve nyelősen futballozva örülünk a három pontnak. 
Paksi Péter: – Ha nem megy az ellenfélnek, majd mi segítünk.

SZEOL SC-FK Szeged–Csongrád-Draxi-Gép Kft. 2–5 (1–2)
Szeged-Petőfitelep, Szalai "Dzsínó" István sporttelep, 50 néző. Vezette: Dobó Attila – jól (dr. Sörös, Nagy K.).
SZEOL SC-FK Szeged: Kovács Á. – Tóth G., Giba, Csehó (Fodor, 90.), Indre, Csuka (Tóth Á., 77.), Hegyesi B. (Jugyák, 75.), Ilyés, Verebély (Magyar, 75.), Miklós, Kelemen. Edző: Dr. Tóth János.
Csongrád: Franciskovic – Nacsa, Bencze (Forgó, 83.), Kanász-Nagy, Sarusi,, Sarusi-Kis (Czékus, 55.), Palásti (Szánti-Kis, 61.), Péter, Dovics, Barta, Lévai (Debreceni, 77.). Edző: Bíró Mihály.
Gólszerzők: Kelemen Á. (23.), Nacsa (50., öngól), ill. Barta (20., 94., 95.), Kanász-Nagy (40.), Czékus (69.).
Jók: senki, ill. mindenki, Barta a mezőny legjobbja. 
Dóra János: – Ez a perc, ami nem volt eddig sosem. Rajtad áll, hogy nyersz vagy vesztesz velem. Ez a perc, hogy mindenki rajtunk mosolyog, az ellenség, barát, a rokonok, csak bámulnak ránk. 
Bíró Mihály: – Végig kontrolláltuk a meccset, nekünk volt több, és nagyobb helyzetünk is. Kétszer is butaságból kaptunk gólt, ám ezt követően is a mi akaratunk érvényesült. Úgy gondolom, megérdemelten nyertünk.

Deszk–M Perfect Home-Algyő 0–1 (0–0)
Deszk, 80 néző. Vezette: Kiss Márkó – jól (Lénárd, Csöngető).
Deszk: Mészáros – Molnár B., Köteles, Szántó, Csehó (Fülöp, 81.), Baucic (Adamov, 68), Pópity (Néma, 66.), Markovics, Bihari (Télessy, 88.), Németh Z. (Kecskés, 90.), Vörös. Edző: Kiss Máté. 
Algyő: Szabó G. – Kiss R., Kardos (Deák, 57.), Varga Z. (Kónya, 57.), Dudás, Szabó L. (Sík, 85.), Hegyi (Godó, 57.), Babarcsik, Forró, Semjényi, Rébék (Róka, 66.). Edző: Fülöp Tibor. 
Gólszerző: Róka (95.).
Kiállítva: Vörös (92.), Molnár B. (95.).
Jók: mindenki, ill. Semjényi, Babarcsik, Szabó L., Sík. 
Kiss Máté: – Véleményem szerint a Sándorfalva mellett az Algyő csapata az, aki jelentősen más sebességben focizik az átlagnál ebben a bajnokságba. Ma sikerült közel száz percig tartanunk magunkat, azt csináltuk, amit ilyen helyzetben kell, kis híján ez pontot is eredményezhetett volna, nincs okunk szégyenkezni.
Fülöp Tibor: – Végig fölényben játszottunk, viszont a kapu előtt vagy rossz döntést hoztunk, vagy hibáztunk. Egy nagyon szervezett csapattal játszottunk, örülök, hogy végig mentünk előre, és ha nehezen is, de meg tudtuk nyerni a meccset.

Sándorfalva–Hódmezővásárhelyi TUS 9–2 (6–1)
Sándorfalva, 150 néző. Vezette: Vereska Hunor – jól (Kis, Gera).
Sándorfalva: Nagy B. – Buzai, Babolek (Oláh, 65.), Varga R., Juhász (Osvald, 73.), Bitó, Rabecz V., Koncz (Budai, 55.), Rabecz B., Gyuga (Gulyás, 65.), Dancsok (Bácsi, 35.). Edző: Antal Krisztián. 
Hódmezővásárhelyi TUS: Tóth M. – Tóth J., Buzás, Barna, Tószegi, Horváth Á., Rau, Szabó Cs. (Teek, 54.), Nagy A. (Vass, a szünetben), Pacskó, Kis D. Edző: Horváth Zoltán. 
Gólszerzők: Rabecz V. (2., 35.), Bitó (17., 39. 67.), Gyuga (21.), Babolek (28., 60.), Juhász (71.), ill. Horváth Á. (13.), Barna Á. (87.).
Jók: Rabecz V., Rabecz B., Babolek, Bitó, Varga R., ill. Horváth Á.
Antal Krisztián: – Végre sok gólt szereztünk, és jól osztottuk el a játékperceket is, készülvén a jövő heti rangadóra. Ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk. Sok sikert kívánok a Vásárhelynek, gratulálok volt neveltem, Horváth Áron góljához! 
Horváth Zoltán: –  Már augusztusban is mondtam, hogy a Sándorfalvának nem ebben az osztályban van a helye. Akkora különbség van a játékosállományok minősége között az összes többi megyei csapattal szemben, hogy nagyon meglepődnék, ha nem nyernék meg a bajnokságot legalább tizenöt-húsz pont előnnyel. Mert hogy megnyerik, az biztos. Sok sikert kívánok nekik az osztályozóhoz!

Clean Star Complex Dorozsma–DB Futball Bordány 1–0 (1–0)
Szeged-Kiskundorozsma, 100 néző. Vezette: Hagymási Attila – kiválóan (Markó, Tóth).
Dorozsma: Zékány – Vajda, Szil (Kis B., a szünetben), Holcsik (Gál, 69.), Veszelka (Szüts, 53.), Burai (Molnár K., 89.), Ottlik Márk, Ottlik Máté, Fülöp, Lóki, Csizmadia (Jernei, 53.). Edző: Papp Endre.
Bordány:  Pintér – Heipl B., Meszes, Kovács P. (Márton, 63.), Kovács Zs., Sahin-Tóth (Rádóczi, a szünetben), Kis L. (Bárdos-Dánszki, 75), Sárkány, Krizs (Visnyei, a szünetben), Bezzeg, Kovács D. (Baranyi, 80.). Edző: Forgács Dávid. 
Gólszerző: Vajda (31.).
Kiállítva: Bezzeg (37.).
Jók: Ottlik Márk, Ottlik Máté, Lóki, Veszelka, Csizmadia, Fülöp, Vajda, ill. Kovács Zs., Meszes, Rádóczi. 
Papp Endre: – Azt kaptuk, amire számítottunk. A kiállításig jól működött a meccstervünk, viszont a piros lap minket zavart meg jobban, de végig csapatként dolgoztunk, azt gondolom, megérdemelten nyertünk. A legfontosabb a három pont. Gratulálok a Bordánynak is, és sok sikert  nekik! 
Forgács Dávid: – Gratulálok a csapatomnak, hiszen egy jóval rutinosabb, nagyobb játékerőt képviselő Dorozsmával játszottunk. Tíz emberrel is szorongattuk ellenfelünket. Nehéz minden hétvégén a kettős mérce ellen játszani. 

A Makó–Szentesi Kinizsi meccset vasárnap 13.30-tól rendezik.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

